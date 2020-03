Comment configurer avec Zoom et Skype sur Mac, iPhone, iPad

Parallèlement au changement du travail à domicile pour de nombreux emplois, des réunions et des conférences à distance seront utilisées au cours des semaines et des mois à venir. Chaque service étant un peu différent, suivez la procédure pour configurer votre Mac, iPhone et iPad avec Zoom, Skype, etc.

Zoom est différent de FaceTime et d’autres logiciels d’appels vidéo plus simples en ce qu’il se concentre sur les solutions d’entreprise et à grande échelle (mais peut également être utilisé pour les besoins de base). Cela fonctionne également différemment pour se connecter avec les autres. Au lieu d’avoir à connaître l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone d’un contact, vous vous connectez également aux appels Zoom avec un lien ou un ID de réunion sur le Web ou avec l’application.

Pendant ce temps, Skype est un peu un hybride entre FaceTime et Zoom. Il a des capacités au-delà de ce que fait FaceTime, comme les appels pour jusqu’à 50 personnes, mais n’a pas toutes les mêmes fonctionnalités que Zoom qui peut gérer les appels jusqu’à 500 personnes.

Mon collègue Bradley Chambers organisera un webinaire ce vendredi 20 mars sur la manière de mettre en place des écoles, des organisations et des entreprises pour le travail à distance, alors restez à l’écoute si vous êtes un professionnel de l’informatique.

Bien que les appels vidéo soient un peu plus faciles sur un Mac ou un MacBook si vous pensez que vous ferez une bonne quantité de conférences sur iPhone ou iPad, un support réglable ou un trépied peut être utile.

Comment configurer votre configuration avec Zoom, Skype, FaceTime

Zoom sur Mac

Sur votre Mac, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Zoom pour créer un compte gratuit si vous n’en avez pas encore (vous pouvez participer à des appels sans compte mais en avoir besoin pour organiser des réunions)

Lors de la création du compte, vous devriez avoir la possibilité de télécharger l’application Mac (ou trouver les téléchargements ici, Zoom Client pour les réunions est l’application principale)

Même si vous n’appliquez pas l’application téléchargée, vous pouvez rejoindre une réunion Zoom dans un navigateur si vous disposez du lien ou de l’ID de réunion.

Voici l’option que vous verrez si vous n’avez pas déjà installé Zoom:

Zoom sur iPhone et iPad

Si vous avez déjà un lien vers la réunion Zoom, lorsque vous cliquez dessus, Zoom vous demandera de télécharger l’application

Ou si vous souhaitez télécharger l’application iOS gratuite avant votre appel Zoom, vous pouvez l’obtenir sur l’App Store ici

Si vous n’avez pas de lien, vous pouvez rejoindre un appel Zoom en entrant l’ID de la réunion

Hébergement d’appels Zoom

Pour organiser une réunion Zoom, vous devez avoir un compte et être connecté.

Sur Mac ou iOS, choisissez le Nouvelle réunion ou Bouton de programmation (le calendrier vous permet de configurer les appels futurs, y compris les appels récurrents)

Une fois que vous avez commencé un appel, vous pouvez ajouter des personnes avec le bouton Inviter en bas de l’application Mac ou avec l’onglet Participants en bas de votre iPhone ou iPad

En tant qu’hôte, vous pouvez partager votre écran ainsi que la vidéo de votre caméra

Pour plus d’aide avec Zoom, consultez la grande page d’assistance de l’entreprise avec des didacticiels vidéo et bien plus encore.

Skype

Skype offre un bon moyen entre FaceTime et Zoom. Il permet des appels vidéo jusqu’à 50 personnes, comprend des fonctionnalités telles que le partage d’écran, bien qu’il nécessite un compte pour utiliser sur Mac et iOS.

Un autre petit détail qui peut être un problème pour certains, pour les appels Skype basés sur le Web, vous devrez utiliser Microsoft Edge ou Google Chrome.

Vous pouvez télécharger Skype pour Mac directement auprès de Microsoft alors qu’il s’agit d’une application gratuite sur l’App Store pour iPhone et iPad.

FaceTime

FaceTime est vraiment pratique car vous ne devriez pas avoir besoin de vous connecter ou de télécharger quoi que ce soit pour commencer. Vous disposez également de fonctionnalités pratiques telles que la prise en charge native de Siri.

Vous êtes limité aux appels de 32 personnes avec FaceTime mais il y aura de nombreux scénarios où cela fonctionnera très bien au cours des prochaines semaines.

Vous pouvez vous diriger vers Réglages > FaceTime si vous souhaitez revérifier le compte que vous utilisez et que la fonctionnalité n’est pas désactivée.

Découvrez plus d’informations sur FaceTime dans le document d’assistance d’Apple ici.

Plus de . sur le travail à domicile:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: