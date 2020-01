Comment configurer et utiliser la bibliothèque de photos iCloud sur iPhone et iPad

Vous souhaitez sauvegarder facilement les photos et vidéos de votre iPhone, les synchroniser avec vos autres appareils et les partager avec vos amis? Le service de photothèque iCloud d’Apple vous permet de faire tout cela tout en laissant votre espace de stockage gratuit pour prendre des photos 4K et HDR encore plus belles.

Lorsqu’il est activé, le service sauvegarde toutes les photos et vidéos que vous avez prises ou enregistrées sur iCloud (en supposant que vous avez payé suffisamment d’espace de stockage iCloud). En outre, il synchronise ces fichiers sur tous les autres appareils iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch que vous possédez et vous êtes connecté à ce même compte iCloud.

La bibliothèque de photos iCloud enregistrera des photos, des vidéos, des GIF, des captures d’écran, etc. – et encore mieux, lorsque vous l’activez, vous pouvez utiliser Optimiser le stockage pour envoyer vos fichiers immédiatement à iCloud et les empêcher d’encombrer l’espace de stockage local de votre iPhone.

Devez-vous utiliser la photothèque iCloud?

Voici comment configurer la bibliothèque de photos iCloud sur votre iPhone ou iPad pour sauvegarder vos photos et vidéos, optimiser le stockage sur vos appareils et partager des images avec vos amis et votre famille.

Comment configurer la photothèque iCloud sur votre iPhone ou iPad

Remarque: Pour configurer la photothèque iCloud, vous devez d’abord avoir un compte iCloud.

Lancer le Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le identifiant Apple bannière en haut de l’écran.

Sélectionnez le iCloud option.

Robinet Photos.

Appuyez sur le Basculement de la bibliothèque de photos iCloud en haut de l’écran pour activer ou désactiver le service.

Comment synchroniser rapidement des images avec vos autres appareils

Lorsque vous activez la bibliothèque de photos iCloud, vos photos et vidéos seront automatiquement téléchargées par défaut sur iCloud, et éventuellement synchronisées avec vos autres appareils iOS et Mac. Cependant, si vous souhaitez accélérer ce processus, vous pouvez activer Mon flux de photos: Cela synchronisera automatiquement toutes les images que vous prenez sur vos autres appareils lorsque vous (et eux) êtes connectés à un réseau Wi-Fi.

Photothèque iCloud vs My Photo Stream: Quelle est la différence?

Il convient de noter que cela ne fonctionne qu’avec des images: Apple ne prend pas encore en charge la synchronisation rapide avec des fichiers vidéo.

Pointe: Si vous échangez fréquemment entre votre iPhone et iPad et que vous souhaitez utiliser des captures d’écran ou des photos que vous avez récemment prises sur l’un ou l’autre, cela vaut la peine d’être activé.

Lancer le Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le identifiant Apple bannière en haut de l’écran.

Sélectionnez le iCloud option.

Robinet Photos.

Appuyez sur le Télécharger vers mon flux de photos basculez pour activer la synchronisation instantanée des photos et des vidéos via Wi-Fi.

Si vous choisissez d’activer la synchronisation rapide entre vos appareils sous la forme de My Photo Stream, vous pouvez également activer Télécharger des photos en rafale option pour synchroniser chaque image dans une collection Burst; sinon, iCloud synchronisera uniquement la photo préférée d’une collection Burst pour économiser de l’espace.

Comment optimiser votre stockage photo et vidéo

Si vous filmez régulièrement de nombreuses vidéos 4K ou des images de haute qualité sur votre iPhone ou iPad, vous risquez de manquer d’espace de stockage sur votre appareil. (J’ai un iPhone de 256 Go, mais presque un téraoctet de vidéo 4K stocké dans iCloud – il devient lourd, rapide!)

Heureusement, Apple propose un Optimiser le stockage option, qui vous permet de stocker des photos et des vidéos en pleine résolution uniquement de vos dernières images prises et consultées; toutes les photos et vidéos plus anciennes peuvent être téléchargées via iCloud et sont stockées sous forme d’aperçus basse résolution sur votre iPhone pour économiser de l’espace.

Vous pouvez basculer entre l’optimisation du stockage de votre iPhone ou le stockage local de votre bibliothèque complète: voici comment!

Remarque: Si vous prévoyez d’utiliser Optimiser le stockage, nous vous suggérons d’avoir au moins un appareil qui stocke l’intégralité de votre bibliothèque localement (généralement un Mac avec un grand disque dur local ou externe), donc vous avez plusieurs sauvegardes de vos photos et vidéos.

Lancer le Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le identifiant Apple bannière en haut de l’écran.

Sélectionnez le iCloud option.

Robinet Photos.

Choisissez soit le Optimiser le stockage iPhone l’option ou Télécharger et conserver les originaux option.

Comment partager des photos avec la bibliothèque de photos iCloud

Le service photo d’Apple ne fournit pas seulement des sauvegardes en ligne et une synchronisation pour vos images et vidéos: la société propose également un service de partage gratuit qui vous permet d’envoyer des albums partagés à vos amis et votre famille (ou de créer un site Web partagé publiquement). Voici comment l’activer.

Comment configurer et utiliser le partage de photos iCloud

D’autres questions?

Vous avez une question ou un commentaire sur le démarrage de la photothèque iCloud? Faites le nous savoir dans les commentaires.

