Comment configurer l’authentification à deux facteurs sur tous vos comptes en ligne?

Dans cette section, nous vous expliquerons comment configurer l’authentification à deux facteurs. Presque tous les comptes que vous avez en ligne sont susceptibles d’être piratés. Après de nombreuses violations au cours des dernières années, les entreprises technologiques travaillent ensemble pour développer une norme qui fait des mots de passe une chose du passé.

Les remplacer par des méthodes plus sécurisées telles que les connexions biométriques ou basées sur un code PIN qui ne nécessitent pas de transfert de données sur Internet. Si vous êtes un utilisateur de Mozilla, nous vous dirons qu’il est temps de configurer l’authentification en deux étapes pour Firefox. Cliquez simplement sur le lien.

Mais alors que ces normes sont toujours en cours d’adoption, la deuxième meilleure façon de sécuriser vos comptes est d’utiliser l’authentification à deux facteurs ou 2FA. Il s’agit d’un processus qui donne aux services Web un accès secondaire au propriétaire du compte pour vérifier une tentative de connexion.

Cela implique que vous devez avoir un numéro de mobile et une adresse e-mail. Voilà comment cela fonctionne; Lorsque vous vous connectez à un service, utilisez votre appareil mobile pour vérifier votre identité en cliquant sur un lien envoyé par SMS ou e-mail. Aussi, en écrivant un numéro envoyé par une application d’authentification.

Configurer l’authentification à deux facteurs sur iOS

Les étapes sont légèrement différentes selon la mise à jour de votre logiciel iOS. Si vous avez le système d’exploitation iOS 10.3 ou supérieur, vous pouvez configurer l’authentification à deux facteurs (2FA) sur votre identifiant Apple. Accédez simplement à Paramètres – Mot de passe et sécurité. Activez maintenant 2FA pour pouvoir recevoir un SMS avec un code à chaque connexion.

Si vous utilisez iOS 10.2 ou une version antérieure, les paramètres sont dans iCloud – ID Apple – Mot de passe et sécurité.

Mac OS

Cliquez sur l’icône Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur Préférences Système – iCloud – Détails du compte. Vous pouvez également écrire “iCloud” avec Spotlight. Maintenant, cliquez sur Sécurité et vous verrez l’option d’activer 2FA.

Configurer l’authentification à deux facteurs sur Instagram

Instagram a ajouté 2FA à son application mobile en 2017, mais vous pouvez également l’activer via le site Web. Accédez à votre profil et cliquez sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit. Recherchez l’option Paramètres – Confidentialité et sécurité. L’élément de menu pour l’authentification à deux facteurs se trouve dans la section intitulée Sécurité.

Maintenant, vous pouvez choisir entre la vérification basée sur les messages texte, un code envoyé à votre application d’authentification ou l’un des codes de récupération prégénérés d’Instagram. La dernière option est très utile si vous vous rendez dans un endroit où vous ne disposez pas d’un service mobile pour recevoir des SMS.

Pour configurer l’authentification à deux facteurs à l’aide du site Web, connectez-vous et accédez à votre profil. À côté du nom de votre profil, il y a une icône d’engrenage, à côté du bouton “Modifier le profil”. En cliquant dessus, vous ouvrirez un menu de configuration dans lequel vous trouverez la même section de confidentialité et de sécurité que dans l’application. À partir de là, vous pouvez activer 2FA et, tout comme dans l’application, vous pouvez choisir votre méthode de vérification.

Facebook

La façon de configurer l’authentification à deux facteurs sur Facebook est un peu différente dans l’application et sur le Web. En effet, Facebook a tendance à mettre à jour fréquemment les deux conceptions.

À partir de mars de l’année dernière, vous pouvez accéder à vos paramètres de confidentialité dans l’application mobile sur iOS et Android, en cliquant sur l’icône du hamburger dans le coin supérieur droit et en faisant défiler vers le bas pour trouver le menu Paramètres et confidentialité.

Appuyez maintenant sur l’option Paramètres – Sécurité et connexion. L’option 2FA sera disponible dans les paramètres de sécurité supplémentaires. Comme Instagram, vous pouvez opter pour un message texte, une application d’authentification ou des codes de récupération pour vérification.

Sur la page Web, vous devez cliquer sur la flèche à côté de l’icône d’aide, qui est un cercle avec un point d’interrogation à l’intérieur, en haut à droite. En bas, vous trouverez le menu “Paramètres”, qui vous amène à la page principale, où vous trouverez l’option Sécurité et connexion sur le côté gauche.

Maintenant, cliquez ici et recherchez la section «Authentification à deux facteurs». Vous pouvez également ajouter une clé de sécurité de connexion via USB ou NFC.

Twitter

Dans l’application mobile Twitter ou la version Web, cliquez sur votre photo de profil et recherchez le menu “Paramètres et confidentialité”. Dans le menu de gauche, allez dans l’option “Compte”. Recherchez la sous-section de sécurité et cliquez sur “Définir la vérification de connexion” et suivez les instructions.

Une fois que tout est configuré, Twitter vous enverra un SMS avec un numéro de code à votre numéro de mobile lorsque vous souhaitez vous connecter.

Amazon

Accédez à la page d’accueil d’Amazon et connectez-vous. Passez la souris sur l’option “Comptes et listes” et cliquez sur l’option “Votre compte”. Une boîte intitulée Connexion et sécurité sera en haut de la page. Cliquez là, puis appuyez sur le bouton “Modifier”. Il se trouve dans la section “Paramètres de sécurité avancés”.

Maintenant, cliquez sur Démarrer et Amazon vous guidera à travers le processus d’enregistrement de votre numéro de téléphone mobile. Vous pouvez également choisir d’utiliser votre application d’authentification préférée en la synchronisant via un code QR.

Configurer l’authentification à deux facteurs dans Google

Le moyen le plus simple de configurer une authentification à deux facteurs sur vos comptes Google; c’est-à-dire que Gmail, YouTube ou Google Maps, consiste à accéder à la page de destination principale de la 2FA et à cliquer sur Démarrer. Il vous sera demandé de vous connecter, puis vous devrez saisir un numéro de mobile. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir les codes de vérification par SMS ou par appel téléphonique. Vous pouvez choisir d’utiliser des invites qui vous permettent de cliquer simplement sur “Oui” ou “Non” lorsqu’une tentative de connexion se produit ou de générer un lien de clé de sécurité.

Microsoft

Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Microsoft et recherchez le menu intitulé “Paramètres de sécurité”. Recherchez la section “Vérification en deux étapes” et cliquez sur le lien de configuration. Vous serez guidé à travers les étapes nécessaires à l’utilisation de votre numéro de mobile, similaire au processus décrit pour les autres services. Si vous ne disposez pas d’un service mobile, cliquez sur l’option «Mots de passe d’application» pour générer un mot de passe unique pour vous connecter.

Dropbox

Depuis votre page d’accueil Dropbox sur le site, cliquez sur votre photo de profil et recherchez l’option “Paramètres”. Allez ensuite dans l’onglet Sécurité. Trouvez la vérification en deux étapes et elle vous indiquera l’état de votre 2FA. Appuyez sur le commutateur pour activer la fonction et choisissez l’option pour recevoir le 2FA par SMS ou votre application d’authentification.

Configurer l’authentification à deux facteurs sur WhatsApp

Pour ce faire, vous devez ouvrir WhatsApp et rechercher le menu Paramètres, qui se trouve sous l’icône du hamburger, dans le coin supérieur droit. Rechercher dans le compte – “Vérification en deux étapes” – Activer. L’application vous demandera d’entrer un code PIN à six chiffres à utiliser comme vérification et d’ajouter éventuellement une adresse e-mail au cas où vous oublieriez votre code PIN.

PayPal

Sur la page principale appelée Résumé, cliquez sur l’icône des paramètres et recherchez l’onglet appelé “Sécurité”. Maintenant, trouvez la section intitulée «Vérification en deux étapes» et cliquez sur le lien appelé Configurer. Ici, vous aurez la possibilité de recevoir un code texte ou d’utiliser une application d’authentification. De même, PayPal propose également de vous trouver une application d’authentification si vous le souhaitez.

Si vous perdez votre appareil mobile, modifiez le numéro ou décidez de révoquer les droits d’autorisation, vous devez revenir à ce menu pour effectuer les ajustements nécessaires.

Nest

Les produits pour smarthomes comme Nest ne sont pas exemptés de piratage. Pour Nest, assurez-vous que votre application est à jour sur tous vos appareils. Ensuite, sur l’écran d’accueil, accédez à Paramètres – Compte – Gestion de compte – Sécurité du compte et sélectionnez l’authentification en deux étapes.

Déplacez maintenant le commutateur sur l’option On. Une série d’invites vous demandera votre mot de passe, votre numéro de mobile et le code de vérification qui sera envoyé à votre appareil. Vous devez savoir que tous vos appareils seront fermés automatiquement, vous devez donc vous reconnecter avec une authentification en deux étapes.

Vous pouvez désormais configurer l’authentification à deux facteurs pour sécuriser vos comptes

Enfin, nous vous disons que l’ajout de l’authentification à deux facteurs (2FA) est idéal pour une couche de sécurité supplémentaire sur tous vos comptes. N’oubliez pas de changer et de mettre à jour vos mots de passe régulièrement.

Tout cela même avec 2FA activé, juste pour vous protéger de toutes les manières possibles. Si ce n’est pas votre style, vous pouvez également utiliser un gestionnaire de mots de passe pour que ce logiciel s’en charge automatiquement.

