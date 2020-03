Comment configurer Live TV avec Plex sur Mac, iPhone, Apple TV

Plex propose un mélange de contenu gratuit via sa plateforme, mais pour accéder à toutes les fonctionnalités du service, comme Live TV, vous avez normalement besoin d’un abonnement payant Plex Pass. Aujourd’hui, la société a annoncé, à la lumière de la crise mondiale des coronavirus, qu’elle rendrait sa fonctionnalité Live TV gratuite pour les utilisateurs de Plex pendant trois mois. Suivez la procédure de configuration de la fonctionnalité.

Plex a détaillé l’offre réfléchie dans un article de blog aujourd’hui:

Beaucoup d’entre vous ont demandé combien Plex a aidé au cours des dernières semaines et comment cela s’intègre à votre régime d’hébergement en place, qu’il s’agisse d’empêcher les enfants de se déchirer les cheveux ou de nourrir la famille et les amis avec un flux constant de médias pour passer le temps. Pour être clair, nous sommes sur le point de pouvoir apporter une contribution significative au retour à la normale. Bien que nous ne travaillions pas sur le remède *, nous sommes incroyablement honorés de savoir que nous travaillons sur quelque chose qui pourrait rendre l’atténuation un peu plus tolérable pour vous tous. Cela nous donne un sens renouvelé de l’objectif. Nous ne vous laisserons pas tomber.

Si vous avez une antenne HD et un tuner, vous pouvez maintenant diffuser votre télévision en direct gratuite sur tous vos appareils sans Plex Pass jusqu’à la fin du mois de juin (le DVR et d’autres fonctionnalités premium nécessitent toujours un Plex Pass). Et si vous ne le faites pas, nous avons certains de nos partenaires matériels pour les proposer aux utilisateurs de Plex à prix réduit pour une durée limitée. Vous pouvez diffuser des rediffusions, de nouvelles émissions (chérissez-les!), Des nouvelles ou des émissions pour enfants. Diffusez-le partout dans votre maison ou pendant votre absence. Peut-être que cela aidera à éduquer, divertir, éclairer ou un autre mot de départ électronique.

Comment regarder la télévision en direct gratuitement sur Plex avec une offre d’une durée limitée

Si vous n’en avez pas déjà un, lancez Plex Media Server sur un appareil compatible (téléchargement gratuit).

Procurez-vous un tuner compatible Plex et une antenne HD si vous ne les avez pas encore.

Plex note que l’offre gratuite de TV en direct n’inclut pas le DVR, vous devrez donc souscrire un abonnement Plex Pass si vous voulez cette fonctionnalité.

Un autre petit détail: «La fonctionnalité gratuite Live TV comprendra 48 heures de données de guide. (Les abonnés au Plex Pass continueront de profiter des ~ 2 semaines normales de données du guide.) »

Pour configurer Live TV avec votre Plex Media Server, accédez à Réglages > TV et DVR en direct pour commencer avec le processus

Une fois que vous avez configuré Live TV via Plex, vous pouvez le regarder sur n’importe quelle application Plex prise en charge, y compris sur iPhone, iPad, Apple TV, etc.

