Les AirPod sont géniaux, mais s’il y a une chose qui me dérange encore, c’est de les passer à un autre appareil. Il peut être plus facile que de changer les écouteurs Bluetooth qui ne bénéficient pas de la puce W1 ou H1 d’Apple, mais je trouve toujours cela fastidieux et pour beaucoup de gens qui n’aiment pas s’embêter ou sont parfois perplexes par des choses comme Control Center ou le Section Bluetooth des paramètres, cela peut être complètement déroutant.

Mais les raccourcis peuvent rendre le processus beaucoup plus facile. Les automatisations de raccourcis peuvent le rendre pratiquement irréfléchi. Vous pouvez utiliser l’application Raccourcis pour connecter automatiquement votre appareil à vos AirPod lorsque vous activez un certain déclencheur, ou créer rapidement un bouton qui se connectera simplement à vos AirPod lorsque vous appuyez dessus.

Comme suggéré par u / Aarondo99 sur Reddit, vous pouvez configurer votre automatisation pour qu’elle se déclenche lorsque vous ouvrez certaines applications, ou même lorsque vous numérisez une étiquette ou un autocollant NFC. Bien que je sois toujours tenté par une bonne automatisation compatible NFC, pour celle-ci, je vais opter pour une automatisation basée sur une application, puis la suivre avec un simple bouton pour les moments où vous souhaitez vous connecter à votre AirPods mais n’ouvrent pas l’application ou les applications qui déclenchent l’automatisation.

Comment connecter automatiquement vos AirPod à votre iPhone ou iPad avec des raccourcis

Il s’agit d’une automatisation que vous pouvez créer pour que votre appareil se connecte automatiquement à vos AirPod lorsque vous ouvrez une application particulière ou l’une d’une sélection d’applications lorsque vos AirPod sont déjà dans vos oreilles. (34 secondes)

Remarque: Vos AirPod devront déjà être dans vos oreilles pour créer cette automatisation. S’ils sont toujours dans leur cas, ils n’apparaîtront pas dans la destination audio qui apparaît lors de la création de l’automatisation.

Ouvert Raccourcis.

Appuyez sur le Automatisation languette.

Robinet +.

Robinet Créer une automatisation personnelle.

Robinet Ouvrir application.

Robinet Choisir.

Appuyez sur le app ou applications vous souhaitez déclencher la connexion. Utilisez la barre de recherche de ce menu pour trouver les applications plus rapidement.

Robinet Terminé.

Robinet Prochain.

Robinet Ajouter une action.

Robinet Scripting.

Robinet Définir la destination de lecture dans la section Périphérique du menu Script.

Appuyez sur le bleu paramètre, qui devrait être le nom de votre appareil par défaut. Assurez-vous d’avoir vos AirPod dans vos oreilles.

Appuyez sur votre AirPods dans le menu.

Robinet Prochain.

Appuyez sur le commutateur à côté de Demander avant de courir pour désactiver cette option afin que vos AirPod se connectent automatiquement lorsque vous ouvrez l’application ou les applications que vous avez choisies.

Robinet Ne demandez pas.

Robinet Terminé.

Malheureusement, les raccourcis ne vous permettent pas de partager des automatisations pour le moment, vous devrez donc créer celui-ci vous-même. Cela peut sembler beaucoup, mais toutes les étapes sont courtes, donc cela ne devrait prendre pratiquement aucun temps. En fait, vous pouvez assembler celui-ci en aussi peu que 30 secondes.

Comment connecter vos AirPod à votre iPhone ou iPad avec un raccourci

Même si vous ne souhaitez pas que vos AirPod se connectent automatiquement à votre iPhone ou iPad lorsque vous ouvrez une application, un raccourci peut toujours faciliter leur connexion. C’est encore mieux si vous utilisez le widget Raccourcis, de sorte que vous pouvez simplement glisser et toucher une fois la configuration de votre raccourci.

Ouvert Raccourcis.

Appuyez sur le + bouton.

Robinet Ajouter une action.

Robinet Scripting.

Robinet Définir la destination de lecture dans la section Périphérique du menu Script.

Appuyez sur le bleu paramètre, qui devrait être le nom de votre appareil par défaut. Assurez-vous d’avoir vos AirPod dans vos oreilles.

Appuyez sur votre AirPods dans le menu.

Robinet ….

Nommez votre raccourci.

Appuyez sur le icône pour choisir un nouveau glyphe et une couleur d’arrière-plan pour votre raccourci.

Robinet Ajouter à l’écran d’accueil si vous souhaitez ajouter une icône pour ce raccourci à votre écran d’accueil.

Entrez un Nom pour que le raccourci ait sur votre écran d’accueil.

Robinet Ajouter.

Robinet Terminé.

Par défaut, ce raccourci apparaîtra dans le widget Raccourcis de la vue Aujourd’hui sur votre iPhone ou iPad. Glissez simplement vers la vue Aujourd’hui depuis votre écran d’accueil principal et appuyez dessus.

Alternativement, si vous avez ajouté le raccourci à votre écran d’accueil, appuyez simplement sur l’icône correspondante, attendez que le son de la connexion soit joué dans vos AirPods, et vous êtes prêt à partir.

Cela va beaucoup plus vite que de glisser vers le bas depuis le coin droit de votre iPhone (ou vers le haut sur les modèles plus anciens), d’appuyer longuement sur le panneau de musique, d’appuyer sur le bouton AirPlay, puis d’appuyer sur vos AirPods.

Des questions?

Vous avez des questions sur l’utilisation des raccourcis avec vos AirPods? Faites le nous savoir dans les commentaires.

