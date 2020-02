Comment connecter des AirPod à votre MacBook

Que vous veniez de vous procurer une paire d’AirPods ou d’AirPods Pro ou que vous les ayez depuis un certain temps mais que vous ne les ayez tout simplement pas utilisés avec votre Mac, suivez la procédure pour connecter les AirPods à votre MacBook. Nous verrons également comment configurer une association transparente en un clic ou des raccourcis clavier avec un Mac.

L’une des meilleures fonctionnalités des AirPods et AirPods Pro est le couplage fluide et facile avec iOS et iPadOS. Les écouteurs entièrement sans fil offrent un couplage automatique avec l’iPhone et l’iPad lorsque vous ouvrez l’étui et les mettez dans vos oreilles. Cependant, le processus n’est pas aussi simple lors de la connexion à votre MacBook Air, MacBook Pro ou à un autre ordinateur Mac.

Ci-dessous, nous examinerons la connexion manuelle de vos AirPod à votre Mac ainsi que l’utilisation de logiciels tiers pour apporter un appariement de style iOS plus transparent à votre Mac.

Et si vous rencontrez des problèmes avec la connexion des AirPod, ou si le son n’est pas reproduit par l’un d’entre eux, nous avons un guide pour cela:

Comment connecter des AirPods et AirPods Pro à votre MacBook

Connectez manuellement les AirPods au MacBook

Si vous possédez des AirPod de deuxième génération, assurez-vous que vous exécutez macOS Mojave 10.14.4 ou version ultérieure, si vous disposez d’AirPods Pro, vous devrez être sur macOS Catalina 10.15.1 ou version ultérieure (> À propos de ce Mac)

Puisqu’il n’y a pas d’appairage automatique des AirPod avec macOS, cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu sur le côté droit

Si vous utilisez le même identifiant Apple sur votre Mac que votre iPhone associé à vos AirPod, ils devraient apparaître dans la liste des appareils Bluetooth.

Passez la souris sur vos AirPods et cliquez Relier

S’ils n’apparaissent pas dans la liste des appareils Bluetooth, cliquez sur Ouvrez les préférences Bluetooth

Appuyez et maintenez le bouton à l’arrière de votre boîtier AirPods (avec les AirPods dans le boîtier) jusqu’à ce que la LED clignote en blanc pour les rendre détectables

Cliquez sur Relier

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

S’ils n’apparaissent pas dans la liste de vos appareils Bluetooth sur votre Mac, cliquez sur Ouvrez Bluetooth Préférences.

Maintenant, mettez vos AirPods ou AirPods Pro en mode d’appairage en appuyant sur le bouton à l’arrière du boîtier et en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que le voyant clignote en blanc.

Utilisez un raccourci ou un raccourci clavier pour connecter les AirPods au MacBook

Il existe d’excellentes options de développeurs tiers pour rendre la connexion des AirPod avec votre Mac plus fluide. AirBuddy et ToothFairy sont deux des plus populaires. J’utilise AirBuddy moi-même et j’adore la façon dont il offre une interface utilisateur comme celle que vous voyez sur iOS lorsque vous ouvrez votre boîtier AirPods à proximité de votre MacBook.

Au lieu d’un processus en trois étapes de couplage via les paramètres Bluetooth, vous obtenez un couplage en un clic avec votre Mac avec AirBuddy. Si vous aimez les raccourcis clavier, ToothFairy leur propose d’associer vos AirPods et Mac.

Dans la vue Aujourd’hui de votre Mac, AirBuddy propose également un widget qui affiche tous les niveaux de votre batterie, y compris le boîtier AirPods et vos AirPods.

