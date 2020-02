Comment connecter Telegram à IFTTT (et pourquoi cela vaut la peine)

Connecter Télégramme avec IFTTT C’est peut-être une idée de la chose la plus productive à laquelle vous n’avez peut-être jamais pensé, et peut-être que vous ne l’avez pas fait parce que vous ne savez même pas ce qu’est l’IFTTT. La vérité est que c’est l’une des options les plus intéressantes offertes par Telegram et dans ce petit tutoriel nous vous l’expliquerons, même s’il convient de noter que cette “ connexion ” n’est pas une fin en soi, mais le moyen d’élargir les possibilités de la demande remarquablement. Par pièces.

Parmi les applications de messagerie alternatives à Facebook (WhatsApp, Messenger), Telegram est l’une des plus populaires pour différentes raisons: l’une est son respect supposé pour la confidentialité des utilisateurs; un autre, son grand nombre de fonctionnalités. Et c’est la valeur par défaut, car à la fois en utilisant des bots et via IFTTT, vous pouvez étendre les fonctionnalités de l’application pour effectuer de nombreuses tâches différentes. Aujourd’hui, nous laissons les bots de côté et nous concentrons sur IFTTT, qui est plus facile à démarrer.

Quant à IFTTT, c’est un service Internet dont l’acronyme correspond à si cela alorsquelque chose comme [pasa] alors [pasa] ça. La synthèse est parfaite, car c’est exactement ce qu’elle fait: elle permet à l’utilisateur de connecter des applications et des services entre eux, qui surveille en attendant des actions spécifiques pour exécuter automatiquement la deuxième étape. Quelles applications et quels services? Laissons-le dans plusieurs et mettons quelques exemples pour mieux le comprendre.

Par exemple, avec IFTTT, vous pouvez automatiser le partage des articles que vous publiez sur votre blog sur les réseaux sociaux; ou vous pouvez automatiser le partage d’un réseau social à un autre; ou vous pouvez connecter votre e-mail afin que chaque fois que vous recevez un message avec une étiquette spécifique, ajoutez-le à votre application de tâche ou à votre calendrier; ou vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes dans un service de stockage; ou vous pouvez … Il y a trop de choses que vous pouvez faire avec IFTTT, nous le laissons donc pour l’instant.

Comment connecter Telegram avec IFTTT

La connexion de Telegram avec IFTTT est simple, mais elle nécessite plusieurs étapes. Le premier est évident: créez un compte dans IFTTT. Ensuite, vous vous tournez vers Telegram, de préférence dans l’application de bureau qui est plus confortable, et recherchez le bot IFTTT, que vous trouverez en un tournemain @IFTTT. Les étapes suivantes sont tout aussi basiques:

Vous démarrez le bot.

Vous autorisez la connexion avec IFTTT, un processus qui ouvrira à nouveau le navigateur sur la page de service.

Vous pouvez le voir en détail dans cette vidéo:

Vous devez maintenant choisir où et comment utiliser IFTTT, car il n’est possible d’appliquer ses fonctionnalités groupes ou canaux. Ma recommandation est que vous créiez une chaîne ou un groupe de tests, avant de vous aventurer à jouer quelque chose que vous avez déjà en cours. Ensuite, vous devez connecter ce canal ou ce groupe via le bot IFTTT, ce que vous pouvez faire en utilisant deux commandes, que vous lancerez comme si vous discutiez avec le bot:

/ connect_channel

/ connect_group

Et déjà au sein du canal ou du groupe en question, vous devez mettre IFTTT en tant qu’administrateur à travers les préférences de la chaîne ou du groupe (vous continuerez à être l’administrateur principal et IFTTT ne fera rien pour lequel vous ne l’activez pas, alors calmez-vous). Cette dernière étape, vous pouvez le voir en mouvement dans la vidéo suivante:

Que vaut tout ce rouleau, vous vous demandez? Pour ce que j’ai dit auparavant: une fois le processus terminé, vous pouvez commencer à connecter des services Telegram compatibles avec IFTTT. C’est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions affichées pour chaque cas, qui consistent généralement à connecter une ressource avec Telegram. Sur cette page, vous avez de nombreux exemples:

Recevez ou envoyez des e-mails sur et depuis Telegram.

Recevez ou envoyez des messages Twitter sur et depuis Telegram.

Recevez ou envoyez des messages Instagram sur et depuis Telegram.

Recevez des notifications des devoirs et des applications de calendrier sur Telegram.

Recevez des mises à jour de vos sites Web préférés sur Telegram, qui lecteur RSS.

Recevez la partie météorologique sur Telegram.

Téléchargez les images que vous enregistrez sur Telegram sur Google Drive.

Enregistrez vos documents Google Drive dans Telegram.

Enregistrez vos listes de lecture Spotify dans Telegram.

Comme je l’ai dit, les exemples de ce que vous pouvez faire après avoir connecté Telegram à IFTTT sont innombrables et au-delà des modèles avec lesquels vous vous trouvez, vous pouvez créez le vôtre, personnalisé selon vos besoins. Il est donc préférable de jeter un œil à tout cela calmement pour garder le couplet. Si vous ne l’avez jamais fait, cela semble être un gâchis, mais lorsque vous le maîtriserez, cela en aura valu la peine.

L’important est que vous gardiez à l’esprit que la connexion de Telegram avec IFTTT tourne exclusivement autour des canaux et des groupes, donc si votre intention est de créer des fonctionnalités rien que pour vous, n’oubliez pas de ne partager les canaux et les groupes que vous créez avec personne. Plus tard, nous consacrerons un article aux connexions les plus intéressantes, mais pour l’instant nous le laissons de cette façon. Le but de cet article est d’expliquer le processus des marras auquel se référer lorsque nous parlons de ce sujet.

Soit dit en passant: rejoignez le groupe MC sur Telegram pour suivre tout ce que nous publions (c’est une autre fonctionnalité que nous aimons le plus dans cette application de «messagerie»).