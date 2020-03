Comment construire une maison HomeKit “de rêve” pour vous simplifier la vie

Depuis que j’ai commencé à écrire un article hebdomadaire sur HomeKit, l’une des questions les plus fréquentes que je me pose est exactement quels produits HomeKit je possède et comment je les utilise. J’ai passé des années à construire chaque pièce au fil du temps et j’adore la facilité de gestion de HomeKit à partir de n’importe lequel de mes appareils (y compris HomePod). Si vous partez de zéro sur HomeKit, vous aimerez cet article car il vous donnera un point de départ. Je vais expliquer ma «maison HomeKit» une pièce à la fois.

Construire une maison HomeKit à l’extérieur

En extérieur, nous avons une configuration assez soignée qui est entièrement exploitée par HomeKit. Dans la cour avant, j’ai un projecteur qui a deux lumières extérieures Philips Hue qui sont couplées avec le capteur de mouvement extérieur Hue. À 19 h 00, le détecteur de mouvement devient actif et allume automatiquement les projecteurs s’il détecte un mouvement. Il s’éteint après dix minutes. L’idée ici est de créer un chemin si je rentre à la maison après la tombée de la nuit pour entrer par la porte d’entrée. Si ce n’est pas un membre de ma famille, l’espoir est que les projecteurs dissuaderont quiconque vient à notre porte.

Notre porte d’entrée a un August Smart Lock Pro. Vous pouvez lire ma critique ici. J’adore pouvoir ouvrir et fermer la porte à distance, et elle se déverrouille automatiquement lorsque je monte.

Dans ma cour, j’ai deux autres projecteurs d’extérieur Hue qui sont configurés pour s’allumer automatiquement à l’obscurité si la porte arrière est ouverte. Il s’éteindra après 15 minutes.

J’ai un système d’alarme Abode et toutes les portes sont exposées à l’application Home. Grâce à cette fonctionnalité, je peux utiliser la porte arrière comme déclencheur. J’ai également récemment ajouté un nouveau projecteur que j’ai câblé dans une prise HomeKit extérieure. J’ai monté le projecteur près de ma gouttière, j’ai fait passer le câble électrique extérieur derrière la gouttière et sous mon porche blindé. J’ai ensuite tiré le fil à travers le pont près du mur, mis une prise extérieure dessus et je l’ai branché sur la prise HomeKit extérieure.

La prise est également connectée à une automatisation où elle s’allume la nuit pendant 15 minutes si la porte arrière est ouverte. J’aurais pu brancher le projecteur dans un interrupteur d’éclairage, mais cela aurait nécessité un électricien car je n’aurais pas été à l’aise pour accomplir cette tâche. J’ai pu faire tout cela grâce à environ 40 $ de fournitures de Home Depot.

Salon

Dans mon salon, nous utilisons des lampes pour la plupart de notre éclairage, et elles sont contrôlées via des interrupteurs intelligents ou des ampoules Philips Hue. J’ai une automatisation configurée où si mon capteur de mouvement Abode détecte un mouvement après 05h00; il allume une seule lampe près de l’endroit où j’ai mon café du matin. Dans cette pièce, j’ai également un détecteur de monoxyde de carbone HomeKit. Cette pièce abrite mon seul HomePod. J’attends un rafraîchissement du matériel avant d’étendre HomePod à d’autres pièces de ma maison.

Chambre des maîtres

Comme notre salon, j’ai plusieurs lampes connectées à des interrupteurs intelligents qui sont connectés à HomeKit. Je les ai tous regroupés en une seule lampe afin que nous puissions les éteindre et les rallumer rapidement via l’application Home ou Siri. À l’avenir, je veux ajouter un HomePod à cette pièce pour être utilisé pour la lecture de musique tout en rangeant le linge, etc.

Chambres d’enfants

Dans les chambres de nos enfants, nous utilisons des interrupteurs intelligents pour contrôler leurs lampes et leurs machines sonores. Bien que j’aimerais créer des automatisations autour de ces éléments, ce n’est pas simple avec les enfants, car leur horaire au coucher et le temps de se réveiller peuvent varier énormément. J’ai soutenu il y a quelques semaines qu’Apple devrait autoriser l’accès sélectif à HomeKit afin que je puisse laisser mes enfants contrôler leurs produits HomeKit dans leur chambre sans avoir accès à notre alarme, à notre porte d’entrée, etc.

Buanderie

Dans notre buanderie, j’ai le Eve Water Guard connecté à un interrupteur Eve Energy. Le câble Water Guard est serpenté devant notre machine et l’interrupteur Eve Energy est réglé pour couper l’eau. L’idée derrière cela est que nous aurions moins d’eau à nettoyer en cas de problème. Notre buanderie est hors de notre salon, donc une fuite pourrait être coûteuse.

Cuisine

Dans notre cuisine, le seul élément compatible HomeKit que nous avons est le capteur d’inondation Fibaro. Puisqu’il est alimenté par batterie, je l’ai sous mon évier. S’il y a une fuite, il déclenchera l’alarme et m’enverra une notification push. Nous avons eu une fuite sous notre évier il y a quelques années. La seule raison pour laquelle nous n’avons pas eu beaucoup de dégâts est à cause de quelques serviettes qui étaient déjà sous l’évier. Je suis reconnaissant d’avoir ce produit car j’avais pris l’habitude de vérifier quotidiennement sous l’évier.

Garage

Mes deux portes de garage sont connectées à HomeKit avec l’ouvre-porte de garage iSmartGate Pro. Comme je l’ai mentionné dans mon examen du produit, l’une des choses qui m’a attiré, c’est qu’il était câblé dans mes ouvreurs existants par rapport à la connectivité RF. En tant que personne qui oublie toujours si je ferme la porte du garage, j’aime recevoir des notifications lorsqu’elle s’ouvre et se ferme.

Divers Articles

J’ai deux thermostats intelligents dans ma maison. Notre unité en bas est un thermostat intelligent ecobee. Notre unité à l’étage est un Nest de troisième génération. Il est connecté à HomeKit via le Starling Home Hub, car Nest n’offre pas de support HomeKit. Si vous êtes curieux au sujet du Starling Home Hub, vous pouvez lire mon avis. En bref: c’est une solution clé en main pour ajouter la prise en charge de HomeKit à tous les produits Nest.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, j’utilise le système d’alarme Abode avec le support HomeKit. Leurs capteurs de mouvement et leurs portes sont tous exposés à HomeKit. Vous pouvez également armer et désarmer l’alarme directement depuis l’application Home.

Du point de vue du hub HomeKit, nous avons cinq Apple TV agissant comme un hub HomeKit au-dessus d’un HomePod. Pour toute personne qui construit une maison HomeKit, un hub domestique est essentiel pour que vous puissiez contrôler votre maison à distance.

HomeKit Video et HomeKit Secure Video

Sur mon porche avant et arrière, j’ai un kit de caméra Eufy 2. Je l’ai depuis quelques semaines et je m’en réjouis vraiment. J’aurai un examen plus long dans quelques semaines, mais l’intégration de HomeKit est de premier ordre. J’adore la durée de vie de la batterie de 365 jours promue, et je suis sur la bonne voie pour l’obtenir, car elle n’a baissé que de quelques points en mon temps. Bien qu’il ne prenne pas encore en charge la vidéo sécurisée HomeKit, je sais que cela arrivera très bientôt. Bien qu’il ne soit pas compatible avec HomeKit, la sonnette Eufy est sur ma liste à essayer. Je suis tellement content des caméras Eufy, que je pense que je pourrais être d’accord sans avoir la sonnette sur HomeKit. Il vient dans une option filaire (nécessite les fils de sonnette existants) et sans fil.

Ma caméra intérieure est une caméra intérieure Netatmo. Il vient de recevoir la compatibilité avec HomeKit Secure Video, mais je teste toujours comment cela fonctionne, donc j’aurai bientôt un examen plus long. Jusqu’à présent, cela a fonctionné comme prévu.

Lorsque vous créez votre environnement vidéo HomeKit, je veux recommander HomeCam en tant qu’application dédiée pour surveiller vos caméras.

Récapitulation de la maison HomeKit

À ce stade, je suis assez satisfait de notre maison HomeKit. Toutes les lumières que nous utilisons régulièrement sont sur HomeKit. Notre alarme est sur HomeKit. Notre porte d’entrée est sur HomeKit. Mes projecteurs d’extérieur sont sur HomeKit. Même mes portes de garage sont sur HomeKit.

HomeKit nous facilite la vie et je sais que je peux faire confiance à la sécurité. Alors qu’Apple continue de développer la plate-forme HomeKit, je continuerai à acheter des produits compatibles avec celle-ci. Si je pouvais avoir mes appareils HomeKit de rêve pour l’avenir, j’aimerais avoir une laveuse, une sécheuse et un réfrigérateur compatibles HomeKit. Je serais ravi de pouvoir surveiller et contrôler ces appareils ainsi que de créer diverses automatisations autour d’eux.

