Comment corriger le nouveau bogue ennuyeux de Gmail qui rend les gens fous – .

Garder une boîte de réception e-mail en bon état est un défi, quel que soit le service que vous utilisez. Dès que j’ai effacé tous les messages inutiles que je ne lirai jamais, cinq à dix autres semblent avoir pris leur place, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont le même problème. Mais aggraver les choses est un nouveau bogue qui semble affecter l’application Gmail sur Android, ce qui rend encore plus difficile de vider les dossiers Corbeille et Spam.

Si vous avez déjà utilisé l’application Gmail sur un appareil Android auparavant, vous connaissez probablement les boutons “Vider la corbeille maintenant” et “Vider le spam maintenant” qui apparaissent en haut de l’écran lorsque vous visitez l’un de ces dossiers. Au cours de la semaine dernière, certains utilisateurs ont signalé que ces boutons n’apparaissent plus.

Il s’agit d’une gêne relativement mineure, mais c’est néanmoins une gêne, et vous pouvez donc rechercher une solution de contournement jusqu’à ce que Google déploie une correction officielle de bogue. Heureusement, il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour restaurer les boutons, et aucune d’entre elles ne prend beaucoup d’efforts ou beaucoup plus de quelques secondes à effectuer.

Voici toutes les façons dont Lifehacker dit que vous pouvez résoudre le problème jusqu’à ce que Google émette un correctif:

Utilisez votre navigateur pour accéder à Gmail.com et supprimez tous vos déchets et spams à partir de là.

Mettez votre appareil en mode paysage, puis revenez en mode portrait.

Ouvrez un e-mail dans Spam ou Corbeille, puis appuyez sur le bouton Retour.

Revenez à une version antérieure de l’application (que vous pouvez télécharger depuis APKMirror) qui n’est pas affectée par le bogue et désactivez les mises à jour automatiques en accédant à l’application sur le Google Play Store, en appuyant sur les trois points en haut à droite dans le coin de l’écran et en décochant la case «Activer la mise à jour automatique».

La dernière solution est évidemment beaucoup de travail pour un bug que vous n’avez peut-être même pas remarqué en premier lieu, mais la bonne nouvelle est que, du moins selon quelqu’un sur les forums d’assistance de Google, «les ingénieurs sont conscients du problème et sont à la recherche d’un correctif. ” Il ne devrait donc pas s’écouler longtemps avant qu’une mise à jour soit disponible.

