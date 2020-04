Si vous recevez le message d’erreur “api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll manquant”, cela signifie que le CRT universel, une partie de Visual C ++, n’a pas été installé correctement ou que le fichier est manquant ou corrompu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Lisez la suite pour savoir comment corriger l’erreur api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Si vous essayez d’ouvrir un programme sur votre ordinateur Windows et que le message d’erreur “Le programme ne peut pas démarrer en raison de l’absence de api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll sur votre ordinateur” apparaît, il en est ainsi Comme nous venons de le voir, Visual C ++ Redistributable n’a pas été installé correctement ou le fichier api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll est manquant ou corrompu.

Vous pouvez recevoir cette erreur lorsque vous essayez d’ouvrir certains programmes, tels que Adobe, Skype, Autodesk, Corel Draw, Microsoft Office, etc.

DLL signifie Dynamic Link Libraries, il fait partie des applications qui s’exécutent sur Windows ou tout autre système d’exploitation. La plupart des programmes ne sont pas complets et stockent le code dans différents fichiers. Si le code est requis, le fichier correspondant sera chargé en mémoire et utilisé. Si le système d’exploitation ou le programme ne parvient pas à trouver le fichier DLL associé ou si le fichier DLL est corrompu, vous pouvez recevoir le message d’erreur “Le fichier DLL est manquant …”.

Correction du message d’erreur “api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll manquant”

Avant de commencer, assurez-vous que Windows est à jour. Exécutez Windows Update et vérifiez que les dernières mises à jour sont installées. Exécutez également le Vérificateur des fichiers système pour remplacer les fichiers système potentiellement corrompus. La réinstallation du programme à l’origine de ce message d’erreur peut également vous aider à corriger l’erreur. Mais, si vous obtenez toujours le même message d’erreur, corrigez le package redistribuable Visual C ++ 2015-2019.

Si vous avez installé le package redistribuable Visual C ++ 2015-2019 ou qu’il a été installé lors de l’installation d’un programme, vous devrez peut-être le réparer. Pour ce faire, ouvrez le Panneau de configuration (Démarrer -> tapez panneau de configuration -> cliquez sur le résultat) et accédez à Programmes et fonctionnalités. Recherchez ensuite Visual C ++ 2015-2019 redistribuable et cliquez avec le bouton droit sur le nom, sélectionnez Modifier -> Réparer.

Une autre solution peut être de réenregistrer la DLL. Si la DLL se trouve sur votre ordinateur mais que le message d’erreur s’affiche toujours, vous devrez peut-être réenregistrer la DLL. Et si ce n’est pas sur votre ordinateur, recherchez-le sur Internet et placez-le à l’emplacement spécifique. Bien que cette méthode ne fonctionne souvent pas.

Enfin, vous pouvez télécharger la mise à jour CRT Universal (Universal C RunTime) auprès de Microsoft. Installez le composant Runtime et redémarrez l’ordinateur. À titre de clarification, CRT Universal fait déjà partie de Windows 10.

