Comment corriger un nouveau bogue de Windows 10 qui est encore plus grave que vous ne le pensiez – .

Les utilisateurs de Windows 10 ont découvert un bogue qui rend impossible l’installation de pilotes en dehors de Windows Update.

Voici le correctif de Microsoft: accédez à Démarrer> Paramètres> Mise à jour et sécurité> Sécurité Windows> Sécurité des périphériques, puis sous Isolation du noyau, sélectionnez Détails d’isolation du noyau et désactivez l’intégrité de la mémoire.

Microsoft n’a pas encore révélé d’informations sur un correctif permanent.

Par rapport à certains de ses systèmes d’exploitation précédents, Windows 10 a été un succès pour Microsoft. Non seulement il y a plus de 900 millions d’appareils exécutant Windows 10, mais le système d’exploitation est stable et utilisable depuis le premier lancement. Il s’agit d’une avancée notable par rapport à Windows 8 et Windows 8.1, mais comme tout logiciel, il n’est pas parfait, comme en témoigne la confirmation par la société d’un bogue qui empêche les utilisateurs d’installer manuellement les mises à jour des pilotes.

Bien que Windows Update s’assure que la plupart de vos pilotes sont à jour, il existe des cas où il devient nécessaire de télécharger et d’installer un pilote manuellement. Ce n’est pas un processus difficile, mais comme certains utilisateurs de Windows 10 l’ont découvert, il existe un bogue qui peut rendre impossible l’installation d’un pilote personnalisé. Vous saurez que votre appareil a été affecté si vous voyez le message suivant: “Un pilote ne peut pas charger sur cet appareil.”

Cela peut ne pas sembler grave, mais voici ce que Microsoft dit à propos du bogue: «Si vous choisissez de continuer à utiliser votre appareil sans résoudre le problème du pilote, vous découvrirez peut-être que la fonctionnalité prise en charge par le pilote ne fonctionne plus, ce qui pourrait avoir des conséquences allant de de négligeable à grave. “

En d’autres termes, si vous rencontrez le bogue, qui peut potentiellement affecter n’importe quel appareil Windows 10, vous voudrez peut-être faire quelque chose. Heureusement, la solution de Microsoft est incroyablement facile à réaliser:

Allez au Le menu Démarrer et ouvert Réglages

Clique sur le Mise à jour et sécurité section

Accédez au Sécurité Windows panneau et frapper Ouvrez la sécurité Windows

Accédez au Sécurité des appareils section

Cliquer sur Détails de l’isolement du noyau

Retournez le Intégrité de la mémoire passer de marche à arrêt

Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet

Microsoft note que la “vulnérabilité mineure” empêchant le pilote de se charger n’est “probablement pas malveillante”. La société ajoute que si vous ne trouvez pas de pilote mis à jour pour un logiciel, «ce pourrait être une bonne idée de les contacter et de savoir si un correctif arrivera bientôt.»

La solution est simple, mais Microsoft n’a rien à dire sur une solution permanente au problème. Les notes sur la page de support donnent même l’impression que le blâme est attribué aux fabricants de pilotes, donc à moins que Microsoft ne fournisse de futures mises à jour sur la situation, cela pourrait être la seule façon de résoudre le bogue.

