Comment Crawl est en fait un film d’invasion de domicile | .

Le public est rapide à classer quoi que ce soit avec une “créature” en tant que certain type de film, mais le réalisateur Alexandre Aja a assuré Crawl a brisé le moule en transformant un film d’alligator en un thriller d’invasion de domicile.

Crawl était un film élégant et claustrophobe qui a retenu son public tandis que Haley (Kaya Scodelario) et son père Dave (Barry Pepper) se sont battus pour s’échapper et défendre leur maison contre les alligators lors d’un ouragan de catégorie 5 en Floride. Tout en honorant les tropes dans les sous-genres «film catastrophe» et «long métrage de créature», le film d’Aja est sans aucun doute un thriller d’invasion de maison à la base, et Aja sait une chose ou deux sur la façon de rendre ces films efficaces; son travail précédent, qui comprend le remake de The Hills Have Eyes, High Tension et Horns de Wes Craven, lui a valu une place sur le radar de nombreux amateurs de genre en tant que personne à regarder. Sam Raimi, célèbre réalisateur et créateur des films The Evil Dead, s’est engagé en tant que producteur et les fans ont été vendus.

Alors que les alligators étaient CGI, leur réalisme a ajouté des craintes à couper le souffle – et même des craintes de saut réussies – à chaque image, permettant une immersion complète dans la catastrophe que Aja a habilement construite. Alors que les thrillers d’invasion de domicile évoquent généralement des films comme The Strangers et Funny Games, le réalisateur a réussi à connecter tous les bons fils pour rendre les alligators aussi terrifiants que n’importe quel tueur masqué.

En règle générale, les thrillers d’invasion de domicile s’inspirent de la simplicité: un couple ou une famille vaque à ses occupations quotidiennes, tout à fait normal, lorsque quelque chose – ou quelqu’un – décide qu’ils vont complètement renverser leur monde de la manière la plus violente. En 2008, The Strangers, un couple est à la maison pour la nuit quand soudain, trois inconnus masqués commencent à pénétrer par effraction dans leur maison; ils finissent par être chassés, traqués et torturés pour une raison effrayante: “… parce que vous étiez à la maison”. Des films comme Don’t Breathe de Fede Alvarez renversent certains de ces tropes sur leur tête, alors que son film suit un groupe de jeunes criminels qui essaient de voler ce qu’ils perçoivent comme un aveugle plus âgé et inoffensif seulement pour découvrir qu’ils se sont mis en danger en osant entrer chez lui.

Dans une interview avec Collider, Aja discute de son retour dans le sous-genre de l’invasion de domicile après avoir détourné son attention vers d’autres films. Son film de 2003, High Tension, est largement considéré comme l’un des meilleurs – et des plus inquiétants – exemples de ce sous-genre de tous les temps. Son intérêt pour Crawl, selon Aja, était dû à la ligne de connexion du film et à sa suggestion que les alligators pourraient fonctionner comme des méchants dans un thriller d’invasion de domicile. Dit Aja, “L’idée de la femme sauvant son père lors d’un ouragan, catégorie 5, dans un endroit inondé et infesté d’alligators. C’est tout ce que je cherchais, et une excellente occasion pour moi de revenir à quelque chose de vraiment effrayant” . Traditionnellement, dans les films d’horreur sur l’invasion de domicile, il y a aussi un aspect d’une relation familiale – l’envie de protéger son conjoint ou ses enfants – et donc la dynamique père / fille le fait aussi.

Bien que les alligators n’aient certainement pas le même niveau de terreur étrange qu’un monstre humain qui choisit de torturer et de tuer une famille sans méfiance, il est toujours efficace en raison du cadre du film; Haley et Dave sont bloqués au milieu d’une catastrophe, leur maison se remplit lentement d’eau, aucune aide n’est disponible. C’est le même élément qui a rendu la franchise The Purge si effrayante; temporairement, toute personne qui voudrait être sauvée de ses agresseurs ne le sera pas. L’aide n’est pas en route. Pour survivre, il faut compter sur ses propres esprits et son courage pour survivre la nuit – ou, dans le cas de Crawl – pour résister à la tempête.

