Si vous souhaitez uniquement découvrir comment créer des listes de lecture avec du contenu pour enfants sur YouTube, passez à la rubrique suivante.

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais depuis que nous sommes entrés en 2020, il y a des choses qui ont changé sur YouTube. Beaucoup de choses, en fait, toutes liées à la fonctionnalité des vidéos pour enfants. La raison en est l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, mieux connue sous son acronyme anglais, COPPA.

Afin de se conformer à ladite loi, YouTube a mis en place diverses restrictions qui affectent toutes les vidéos de contenu pour enfants, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis; et il y a des logiques et il y a celles qui n’ont ni pieds ni tête. Par exemple, il n’est plus possible de laisser des commentaires sur ces vidéos, de participer au chat, de lister les membres de la chaîne ou d’inclure de la publicité personnalisée.

Les restrictions sur les vidéos de contenu pour enfants sur YouTube sont bien plus nombreuses, bien que comme c’est la coutume dans Google, peu importe à quel point ils essaient de maintenir le contraire, ils ne sont pas suffisamment expliqués et motivés: ils vous mettent une liste et apprennent pourquoi ils ont capturé certaines choses et pas d’autres. Et peu importe si vous êtes un adulte, car ils s’appliquent à tout ce qui est considéré comme dirigé directement et indirectement vers les enfants.

En faveur de Google, il faut admettre que YouTube n’a jamais été conçu comme un service pour enfants: Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à ouvrir un compte, ni à l’utiliser lorsqu’ils sont seuls. Mais nous savons déjà comment le monde tourne. C’est pourquoi Google a créé YouTube Kids, qui vous recommandera sans pitié à chaque fois que vous regardez une vidéo pour enfants, afin de ne laisser voir à l’enfant que ce qu’il veut puisque, soi-disant, tout ce que vous trouverez lui convient.

Le problème avec YouTube Kids est que pour les enfants «plus âgés», cela peut convenir, mais pour les «jeunes» enfants, c’est-à-dire pour les parents, qui gèrent finalement à la fois l’application et le contenu, c’est un véritable désastre: le l’interface est terrible, les options sont rares et l’expérience en termes généraux provoque le dégoût. Sans parler de la mauvaise sélection de contenu offerte par défaut.

Le résultat est, ou je le crains, que beaucoup sinon la plupart des parents choisissent d’utiliser leur propre compte YouTube pour mettre des choses sur leurs enfants. Et, bien sûr, ils subiront les restrictions sur le contenu pour enfants que la plate-forme a imposées, car comme je l’ai souligné ci-dessus, il y en a des conséquentes et elles sont aussi absurdes que d’empêcher l’ajout de vidéos aux playlists. Heureusement, ils ont laissé une faille que beaucoup de gens n’ont pas encore décelée.

Comment créer des listes de lecture avec du contenu pour enfants sur YouTube

Excusez la longueur de l’explication pour arriver ici, car créer des listes de lecture avec du contenu pour enfants sur YouTube est toujours très facile et après vous être inquiété de le regarder, vous aurez vu comment cela se fait. Mais je pense qu’il était nécessaire de remettre la question en contexte et, d’autre part, je suis moi-même venu me renseigner sur le sujet et j’ai rencontré de nombreuses plaintes quant à l’impossibilité de faire quelque chose qui peut être fait.

Au point, lorsque vous allez regarder une vidéo de contenu pour enfants sur YouTube et essayez de l’enregistrer dans une liste de lecture, vous rencontrerez le message que “cette action est désactivée dans le contenu créé pour les enfants”.

Et rien de plus. Le lien vers “plus d’informations” que j’ai mis ci-dessus et plus ou moins j’ai expliqué pourquoi: se conformer à la COPPA; Bien que, comme je l’ai déjà dit, il existe des restrictions qui n’ont aucun sens. Comme celui-ci qui nous concerne. Cependant…

Que vous utilisiez l’application mobile ou le navigateur Web sur PC, créer des listes de lecture avec du contenu pour enfants sur YouTube est aussi simple que … le faire à partir des résultats de recherche. Incroyable mais vrai. Quel est l’intérêt d’une telle absurdité? Peut-être qu’un jour Google nous l’expliquera. Ou non.