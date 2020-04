Comment créer un code QR d’une page Web dans Google Chrome

À partir de la dernière version de Google Chrome Developer, vous pouvez créer des codes QR pour une URL afin qu’elle puisse être partagée. Ce guide vous montrera comment créer un code QR pour partager une page Web dans Google Chrome.

Comme je viens de le mentionner, cette fonction n’est disponible que pour la dernière version de Google Chrome Developer, vous devrez donc la télécharger sur le site officiel. La version s’appelle Google Chrome Canary, et vous pouvez la télécharger et l’installer à partir du lien suivant: Télécharger Google Chrome Canary.

Comment activer le générateur de code QR dans Chrome Canary

Vous devez activer le générateur de code QR dans Google Chrome Canary avant de pouvoir générer des codes QR pour une URL / page Web. Pour activer le générateur de code QR dans Google Chrome, procédez comme suit:

Ouvrez le navigateur Web Google Chrome et dans la barre d’adresse, saisissez chrome: // flags / # sharing-qr-code-generator et appuyez sur Entrée.

L’écran suivant apparaîtra dans lequel vous devrez sélectionner l’option “Activé” puis appuyer sur le bouton “Relancer”. Remarque: cela vous demandera de redémarrer le navigateur Web.

Une fois Google Chrome redémarré, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà fermer l’onglet “Expériences”.

Créez un code QR dans Google Chrome pour la page Web que vous souhaitez

Une fois de retour dans Google Chrome Canary, entrez la page Web sur laquelle vous souhaitez créer le code QR. Maintenant, sur le côté droit de la barre d’adresse, cliquez sur l’icône QR Code et le QR code généré sera affiché.

Vous pouvez également générer le code en cliquant avec le bouton droit sur une zone vide de la page Web et en sélectionnant l’option “Générer le code QR pour cette page”. Ensuite, vous pouvez voir le code QR généré pour cette page Web. Vous pouvez télécharger le code QR et ensuite le partager si vous le souhaitez.

Vous pouvez maintenant partager l’url de votre site Web avec votre famille et vos amis quand vous le souhaitez. Une méthode simple et rapide permettant à toute personne disposant d’un smartphone de scanner le code QR et d’accéder à votre site Web.

