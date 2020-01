Comment créer un lanceur multimédia avec des raccourcis

Les raccourcis se sont révélés être un excellent outil pour la productivité et les tâches quotidiennes, mais qu’en est-il du divertissement? Lorsque je m’assois et me détends le soir avec mon iPad, je me retrouve souvent à vouloir binge quelques épisodes d’une émission préférée, ou à mettre sur un film préféré. L’application Shortcuts m’aide à travailler et à m’occuper des petites tâches de la vie – peut-elle aussi me divertir?

Il s’avère que oui, c’est possible. Il existe plusieurs façons d’utiliser les raccourcis pour tout, de la lecture de musique au passage à votre émission de télévision préférée sur Netflix. Nous allons nous concentrer sur cette dernière capacité dans ce guide en créant un lanceur de médias.

Inspiré par le travail de Federico Viticci de MacStories et de son Apple TV + Launcher, j’ai créé quelques raccourcis similaires que je trouve particulièrement utiles lorsque je veux regarder une émission ou un film préféré. Ces raccourcis utilisent l’action Dictionnaire dans les raccourcis, ainsi que quelques autres capacités de script.

Qu’est-ce qu’un dictionnaire dans les raccourcis?

Bien que chaque partie de ces raccourcis soit importante, la pièce maîtresse du puzzle est le dictionnaire. Comme le dictionnaire d’une langue, un dictionnaire dans les raccourcis est divisé en termes, ou cléset définitions, ou valeurs clés. Lorsque vous choisissez l’action Dictionnaire dans la section Script lors de la création de votre raccourci, vous serez invité à choisir le type de valeur à ajouter à votre dictionnaire (dans ce cas, vous devrez choisir Texte). Lorsque cela se produit, vous verrez une nouvelle ligne ajoutée à votre dictionnaire, avec une section “Clé” et “Texte” vierge, comme ceci:

Chaque fois que vous activez ce raccourci, vous recevrez une liste d’éléments parmi lesquels choisir. La “Clé” est le nom de l’élément qui apparaîtra sur la liste, tandis que le “Texte” est ce que cet élément est réellement, ou plutôt, sa définition. Ainsi, dans cet exemple, “Stranger Things” est ce que vous verrez sur la liste qui vous est présentée lorsque vous activez le raccourci, tandis que “https://www.netflix.com/title/80057281?s=i&trkid=13752289” est l’URL qui s’ouvre lorsque vous sélectionnez «Stranger Things» dans la liste:

Nous allons maintenant montrer comment construire un lanceur de médias, en utilisant Netflix comme exemple. Cela nécessitera un peu de travail de votre part pour trouver les émissions et les films que vous souhaitez regarder dans l’application Netflix (ou l’application du service que vous souhaitez utiliser) et obtenir leurs liens. Dans l’application Netflix, voici comment procéder:

Ouvert Netflix sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le spectacle ou film que vous souhaitez rechercher, soit à partir de l’écran principal de Netflix, soit via la recherche.

Robinet partager.

Robinet Copier le lien.

Le lien pour votre film ou émission sera maintenant copié et sera prêt à être placé dans votre dictionnaire.

Création de votre dictionnaire de lancement de médias

Ouvert Raccourcis sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Créer un raccourci ou la + bouton.

Robinet Ajouter une action.

Robinet Scripting.

Robinet dictionnaire.

Robinet Ajouter un nouvel élément.

Robinet Texte.

Robinet Clé pour saisir votre première clé. Ce sera le nom de l’émission ou du film que vous souhaitez lancer, comme «Stranger Things» ou «Sex Education».

Collez le lien cela correspond à la clé vous venez d’entrer dans le Texte champ.

Pour ajouter d’autres éléments, répétez simplement les étapes 6 à 9 jusqu’à ce que vous ayez ajouté tout ce que vous voulez. Ensuite, votre dictionnaire sera terminé.

Mais cela ne suffit pas en soi. Si vous essayez d’activer le raccourci maintenant, rien ne se passera. Ce dictionnaire est juste assis là, et le raccourci doit être dit quoi en faire. C’est là qu’intervient le script.

Faire travailler votre dictionnaire pour vous

Nous allons maintenant ajouter les éléments qui font réellement fonctionner le dictionnaire. Vous ferez tout cela dans votre raccourci nouvellement créé.

Appuyez sur le bleu + bouton qui se trouve sous votre dictionnaire.

Robinet Scripting.

Robinet Obtenir la valeur du dictionnaire.

Appuyez sur le bleu Valeur paramètre.

Robinet Toutes les clés. Cela indique au raccourci d’obtenir tous les éléments pour lesquels vous avez ajouté des entrées.

Glissez vers le haut sur le fiche d’action.

Robinet Choisissez dans la liste. La valeur du dictionnaire sera déjà définie.

Robinet Montre plus.

Type A Titre sur le Rapide si vous voulez que votre liste ait un en-tête comme “Netflix”.

Glissez vers le haut sur le fiche d’action.

Robinet Obtenir la valeur du dictionnaire.

Appuyez sur le Clé paramètre.

Robinet Article choisi depuis la barre au-dessus du clavier.

Appuyez sur le second Article choisi à la fin de l’action.

Robinet Clair.

Appuyez sur le dictionnaire paramètre.

Robinet Définir la variable magique.

Robinet dictionnaire.

Robinet X dans le coin droit de la feuille d’action.

Appuyez sur le bleu + bouton.

Robinet la toile.

Robinet Obtenir des URL depuis Input.

Glissez vers le haut sur le fiche d’action.

Robinet URL ouvertes.

Et voila. Ce raccourci sera désormais en mesure d’ouvrir les pages spécifiques pour vos émissions ou films choisis dans l’application Netflix. Suivez les étapes pour nommer votre raccourci et vous aurez terminé.

Soit dit en passant, je sais que cela peut sembler intimidant, c’est pourquoi j’ai un lien vers ce raccourci ici:

Obtenez le raccourci

Maintenant, tel qu’il est, ce raccourci est livré avec des liens pour mes émissions préférées sur Netflix. Mais en supposant que vous ayez votre propre liste de favoris différente de la mienne, vous pouvez simplement remplacer les clés et les liens du dictionnaire par vos favoris, et c’est tout ce que vous avez à faire pour en faire votre propre.

Lanceurs pour d’autres services

Bien que le lanceur que nous avons construit ici soit pour Netflix, il peut également fonctionner pour d’autres services, y compris Disney +. En effet, les liens vers le contenu dans Netflix et Disney + s’ouvriront dans les applications plutôt que sur le Web sur iPhone et iPad. Cela est également vrai pour HBO Now (mais pas pour HBO Go, le service de streaming pour les abonnés au câble HBO).

D’autres services se sont révélés plus gênants. Les liens standard pour Hulu, Amazon Prime Video et HBO Go vous envoient tous vers Safari, et si vous essayez de remplacer le ‘https: //’ par des URL d’application (hulu: //, aiv: // ou hbogo: //) , vous serez accueilli avec des erreurs ou, dans le cas de Hulu, il ouvrira l’application mais pas le contenu spécifique que vous souhaitez trouver.

Tout lanceur de média que vous créez peut fonctionner sur le même principe que le lanceur Netflix, en supposant que les liens fonctionnent correctement, donc la façon la plus simple d’en créer un pour un autre service est de dupliquer le raccourci Netflix si nécessaire, puis de modifier les titres et les liens dans le dictionnaire dans chaque doublon pour les services que vous souhaitez utiliser.

Heureusement, il existe une solution de contournement, tant que l’application que vous espérez utiliser peut afficher sa programmation dans l’application Apple TV.

Lanceurs d’applications TV

L’application TV fournie avec iOS et iPadOS vous permet de partager des émissions et des films via la feuille de partage standard, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un lien vers un élément spécifique qui ouvrira l’application TV. Voici comment fonctionne le lanceur pour Apple TV + créé par Federico Viticci: il est lié aux émissions directement dans l’application TV, et en appuyant sur l’émission souhaitée, vous y accédez directement.

Mais les émissions d’autres fournisseurs, y compris les chaînes Apple TV et les applications tierces dont le contenu peut être vu dans l’application TV, comme Hulu, HBO et même Netflix, peuvent également être partagées depuis l’application. Les liens de l’application vous mèneront à la page de destination du contenu dans l’application TV, et vous pouvez le lire dans son application native à partir de là comme vous le feriez normalement lors de la navigation sur TV.

Voici comment obtenir un lien pour toute émission ou film dans l’application Apple TV à ajouter à votre lanceur multimédia.

Ouvrez le Application TV sur votre iPhone ou iPad.

Ouvrez la page du spectacle ou film que vous souhaitez lier en appuyant dessus ou en le recherchant.

Appuyez sur le bouton partager dans le coin supérieur droit de l’application.

Robinet Copie.

Maintenant, le lien peut être inséré dans votre dictionnaire comme vous le souhaitez. Remarque: si vous utilisez simplement le lien standard que vous copiez à partir de l’application TV, lorsque vous appuyez sur un élément après avoir activé votre raccourci, vous serez d’abord jeté sur Safari avant de vous retrouver dans l’application TV. Pour éviter cela, modifiez simplement le lien dans votre dictionnaire et supprimez le ‘https: //’ au début de celui-ci, en le remplaçant à la place par ‘com.apple.tv://’.

Des questions?

Si vous avez des questions supplémentaires sur la création ou la modification de vos propres raccourcis de lancement de médias, faites-le nous savoir dans les commentaires.

