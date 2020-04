Comment créer une feuille de calcul des revenus et des dépenses avec Excel

Créer une feuille de calcul des revenus et des dépenses avec Excel peut vous aider à gérer vos finances personnelles. Ici, je vais vous enseigner avec un exemple simple, mais cela vous donnera toutes les connaissances pour l’adapter aux revenus et dépenses que vous avez chaque mois.

Créer une feuille de calcul des revenus et dépenses avec Excel

Ouvrez Excel et appuyez sur créer une feuille de calcul vierge. Ajoutez maintenant les revenus et dépenses que vous aurez par exemple ce mois-ci. Vous n’avez pas besoin de les ajouter tous maintenant, vous pouvez être méticuleux et ajouter plus tard. Voici un exemple simple.

Ajoutez les en-têtes dans chaque colonne afin que les informations que vous allez stocker chaque produit et chaque dépense dans la colonne correspondante. Vous pouvez écrire les informations à votre guise, il n’est pas nécessaire que vous utilisiez les mêmes noms que j’ai utilisés

Mettre en forme la liste sous forme de tableau

Le formatage sous forme de tableau facilitera les modifications et contrôlera le formatage. Pour ce faire, cliquez n’importe où dans la liste des données, puis sélectionnez l’onglet “Insérer” et cliquez sur “Tableau”.

Assurez-vous que la plage est correcte dans la fenêtre “Créer une table”. Vous pouvez le voir car toutes les données de la liste apparaissent comme sélectionnées. Cliquez ensuite sur l’option “Mon tableau a des en-têtes” et appuyez sur “OK”. Cela créera la liste formatée sous forme de tableau avec la disposition par défaut.

De cette façon, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes et elles auront toutes le même design. Mais si vous voulez changer le design, vous devez aller dans l’onglet “Design” puis la flèche vers le bas pour voir tous les designs prédéfinis.

Vous pouvez également créer votre propre design en appuyant sur l’option “Nouveau style de tableau” ou supprimer le style actuel en cliquant sur “Supprimer”.

Une fois que vous avez votre conception, l’idéal est que vous donniez un nom à votre tableau afin qu’il soit plus facile de s’y référer dans des formules ou d’autres fonctionnalités Excel. Pour ce faire, cliquez sur le tableau et allez dans l’onglet “Conception”, écrivez là le nom que vous souhaitez lui donner dans la case “nom du tableau”.

Ajoutez des totaux à vos revenus et dépenses

Le formatage de toutes vos données sous forme de tableau vous permet d’ajouter plus facilement la ligne de totaux à vos revenus et dépenses. Cliquez sur le tableau, sélectionnez l’onglet “Conception” puis cochez l’option “Ligne Totaux”.

Comme vous l’avez vu, une nouvelle ligne de totaux sera ajoutée à la fin du tableau. Par défaut, il calculera uniquement la dernière colonne (dans mon exemple de dépenses). La colonne des revenus (dans mon exemple) n’a fait aucun total. Pour ce faire, cliquez sur la cellule où vous souhaitez effectuer la somme, sélectionnez la flèche puis choisissez «Somme».

Vous pouvez maintenant voir les totaux de vos revenus et dépenses

Si vous devez ajouter de nouveaux revenus ou dépenses, vous pouvez faire glisser la pointe du coin inférieur droit, ce qui ajoutera les lignes souhaitées. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la dernière ligne (dans la ligne des totaux) et sélectionner “Insérer”.

Ajoutez vos nouvelles données dans les lignes vides et les totaux seront mis à jour automatiquement.

Revenus et dépenses du groupe par mois

Il est important de conserver les totaux de l’argent qui entre dans votre compte et combien vous dépensez, mais il est également utile de voir ces totaux regroupés par mois, ainsi que de séparer les totaux par type de dépenses. Pour cela nous allons, très superficiellement, aux tables dynamiques.

Pour le créer, cliquez sur votre table et sélectionnez l’onglet “Design”. Choisissez ensuite “Résumer avec tableau croisé dynamique”.

Ensuite, une fenêtre “Créer un tableau croisé dynamique” s’ouvre, affichant le tableau, ainsi que les données à utiliser, afin de placer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Tout ce que vous avez à faire à cette étape est d’appuyer sur “OK”.

Vous verrez maintenant qu’une nouvelle feuille de calcul a été créée avec le tableau croisé dynamique à gauche et une liste de champs à droite. Ce que vous devez maintenant faire est de faire glisser Date vers la zone de ligne et les entrées et sorties (dans mon exemple) vers la zone de valeurs.

Maintenant, pour regrouper les champs Entrées et Sorties par mois (revenus et dépenses dans mon exemple), vous devez sélectionner les cellules de date et cliquer avec le bouton droit de la souris et appuyer sur «Grouper».

Changez son nom, sélectionnez la nouvelle cellule qui a été créée pour vous, «Groupe1», et écrivez le mois correspondant.

Vous pouvez créer un deuxième tableau croisé dynamique avec un résumé de vos dépenses par type. Faites simplement le même processus, mais en faisant glisser Catégorie (dans mon exemple) dans la zone Lignes et sorties de la zone Valeurs. De cette façon, vous créez le tableau croisé dynamique récapitulant les dépenses par catégorie.

Mettez à jour les tableaux dynamiques de vos revenus et dépenses

Lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées au tableau des revenus et dépenses Excel, vous devez mettre à jour les données en sélectionnant l’onglet “Données” puis en cliquant sur “Tout mettre à jour”, cela mettra à jour les tableaux croisés dynamiques.

