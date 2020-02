Comment débloquer les personnages et niveaux secrets

Nintendo a eu une bonne série de jeux mobiles, y compris Animal Crossing: Pocket Camp, Pokemon Go !, et plus récemment, Super Mario Run. Le jeu a connu un succès retentissant depuis sa sortie, rassemblant quelque 200 millions d’utilisateurs ayant téléchargé le jeu. La popularité du jeu a dépassé Pokemon Go !, ayant atteint 25 millions de téléchargements sept jours plus vite que le jeu Pokemon.

Super Mario Run est principalement un jeu payant. Bien qu’il soit gratuit à télécharger et que certaines parties du jeu soient gratuites, il y a un achat unique de 9,99 $ pour obtenir l’expérience complète de Super Mario Run. Cependant, par rapport aux microtransactions de Pokemon Go! Pour l’équipement dans le jeu ou Animal Crossing: Pocket Camp: les frais mensuels de Pocket Camp pour une aide supplémentaire pour les animaux ou un espace de stockage, Super Mario Run ne dispose que du paiement unique pour l’accès au jeu complet. Et de nombreux éléments cachés dans les niveaux du jeu valent la peine d’être achetés.

Ce jeu offre aux joueurs la possibilité de trouver des niveaux secrets et de débloquer des personnages tout au long du gameplay. C’est l’occasion idéale pour les joueurs d’essayer différents personnages avec différentes compétences. Cette expérience donne aux joueurs une meilleure chance de collecter des pièces et de passer à de nouveaux niveaux à un rythme plus rapide. Cette qualité à elle seule rend le jeu digne d’achat, car elle offre une grande variété de façons de jouer.

Personnages à débloquer dans Super Mario Run

Les personnages jouables déverrouillables peuvent être obtenus de différentes manières. Certains personnages sont extrêmement simples à obtenir tandis que d’autres peuvent être un peu plus compliqués. Pour déverrouiller toute la liste des personnages, des détails et un guide pour trouver et déverrouiller chaque personnage dans Super Mario Run. Les personnages à débloquer pour Super Mario Run sont Yoshi, Peach, Luigi, Toad et Toadette.

Yoshi sera plus que probablement le premier personnage que les joueurs débloquent. L’exigence pour Yoshi est que les joueurs doivent collecter 30 crapauds rouges et 30 crapauds jaunes. Cela fait de Yoshi le personnage le plus facile à débloquer, sans exception. L’arrivée de Yoshi est extrêmement pratique pour les joueurs car il propose son saut de flottement caractéristique. Cela donnera aux joueurs une chance de collecter les pièces difficiles à atteindre qui sont juste hors de portée.

Le personnage le plus facile à débloquer devrait être Peach. Déverrouiller Peach ne nécessite aucun travail réel de la part du joueur. Une fois que les joueurs auront vaincu Bowser dans le monde 6-4 en mode World Tour, elle deviendra automatiquement un personnage jouable. Peach propose son saut flottant classique, rendant les sauts plus possibles pour les joueurs.

Luigi est également facile à débloquer mais nécessite une bonne quantité de travail des joueurs. Pour que Luigi devienne jouable, les joueurs doivent collecter 150 crapauds verts et 150 crapauds violets. Luigi donne aux joueurs une chance de sauter plus haut et plus longtemps, faisant de son frère aîné le cavalier le plus faible de la paire.

Déverrouiller Toad est un peu plus délicat que les personnages précédents. Les joueurs devront associer leur compte Super Mario Run à leur abonnement My Nintendo. Pour ce faire, allez simplement sur l’icône Kingdom Builder. En haut à droite devrait être une option My Nintendo. Une fois l’écran chargé, revérifiez pour vous assurer que l’onglet Récompenses en haut est en surbrillance. Quand c’est le cas, les joueurs verront une grande image de Toad. Appuyez simplement dessus, puis attendez que le chargement de la page soit terminé. Faites défiler la page jusqu’à ce qu’un bouton rouge Utiliser s’affiche. Appuyez dessus et une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez confirmer que vous n’avez dépensé aucun point pour Toad. Sélectionnez oui, puis revenez à l’écran Kingdom Builder. Une boîte cadeau devrait rebondir de haut en bas dans le coin supérieur droit. La boîte sera à côté du château. Appuyez sur la boîte-cadeau et Toad devrait être une option recevable. Toad est un avantage de ses homologues car il est plus rapide que les autres personnages. Cela donnera aux joueurs un avantage sur les niveaux temporels.

Toadette a une exigence difficile par rapport aux autres personnages de la liste. Pour obtenir Toadette, les joueurs doivent collecter 200 des cinq fans de crapauds de couleur. Cela peut s’avérer être une tâche difficile, étant donné que des crapauds bleus, jaunes, rouges, verts et violets peuplent le jeu. Les joueurs devront collecter environ 1000 crapauds au total pour obtenir Toadette. Son style de jeu est similaire à Toad, en ce sens qu’elle est plus rapide que les autres personnages. Le vrai avantage de jouer en tant que Toadette est que ce n’est pas Toad.

Niveaux déblocables de Super Mario Run

Les niveaux secrets sont le contenu à débloquer le plus difficile du jeu mobile. Afin de débloquer les niveaux, les pièces de certaines couleurs doivent toutes être collectées sur les niveaux. Par exemple, pour obtenir le niveau secret rose, les joueurs doivent collecter les cinq pièces roses à chaque niveau. Cela crée un total de 120 pièces roses par niveau qui doivent être collectées afin de débloquer le niveau secret rose. Une fois que les joueurs ont toutes les pièces roses, retournez au mode Kingdom Builder. Avoir autant de pièces donnera aux joueurs une chance d’acheter un tuyau rose, ce qui ouvrira le niveau secret pour les joueurs.

La même idée peut être appliquée aux pièces noires et violettes qui apparaissent après le rose. Les joueurs doivent collecter toutes les pièces violettes et noires, totalisant chacune 120 pièces, et remettre les pièces colorées pour de nouvelles pipes colorées. Bien qu’au départ, les pièces roses soient difficiles à obtenir comparativement aux pièces d’or traditionnelles, le violet et le noir sont plus difficiles que le rose. Les joueurs devront s’assurer que leurs sauts muraux, doubles sauts et sauts roulants sont tous en forme de pointe pour collecter cette énorme quantité de pièces.

La grande partie de Super Mario Run est qu’elle est en constante évolution. Les joueurs peuvent avoir accès à un contenu plus déblocable au fil du temps. Nintendo a enfin vu le jour et ajouté ses personnages et histoires incroyables aux appareils mobiles. Il est possible que davantage de mises à jour et de contenu déverrouillable soient disponibles ultérieurement.

Super Mario Run est disponible sur les appareils Android et IOS.

