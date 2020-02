comment déjouer les criminels et protéger leurs données

Chaque jour, attaques de phishing divulgués par les cybercriminels sont de plus en plus nombreux et, par conséquent, de plus en plus d’utilisateurs risquent de rencontrer des escroqueries en ligne qui peuvent coûter cher. En fait, les courriels d’entreprises, de banques et de marques bien connues qui vous invitent à cliquer sur des liens spécifiques et à fournir des informations sensibles pour des raisons apparemment valables ne sont pas si rares. En fait, il convient prêter une attention particulière aux messages contenant de telles demandes. Dans la plupart des cas, ils masquent les tentatives de phishing qui peuvent également vous faire perdre vos économies. Il est donc conseillé de connaître certaines précautions qui vous permettent de démasquer les tentatives de fraude en ligne et de comprendre comment gérer les attaques de phishing sans risque.

Arnaques en ligne: comment faire face aux attaques de phishing et entraver les cybercriminels en quelques trucs!

Les attaques de phishing sont largement répandues par des cybercriminels qui se cachent généralement derrière des noms bien connus, utilisés pour signaler des informations apparemment fiables et pour justifier, par conséquent, l’invitation à fournir des données sensibles.

Souvent, en fait, rendre l’identification des tentatives de phishing difficile est précisément l’adresse utilisée comme expéditeur par les malfaiteurs et les graphiques presque identiques à ceux des sites officiels des entreprises ciblées. Malgré cela, certaines incohérences permettent de démasquer les malfaiteurs et gérer les attaques de phishing sans prendre aucun risque.

Premièrement, il est essentiel de lire leadresse à partir de laquelle l’e-mail arrive. Initialement, il peut apparaître tel qu’il est à celui du corps présumé utilisé comme expédient mais, avec toute l’attention requise, il est possible de noter que certains personnages peuvent être différents. Vérifiez également la présence d’URL et de fichiers. Ce sont les outils qui, dans la plupart des cas, offrent aux criminels la possibilité de frauder les utilisateurs. Donc, au cas où ils seraient présents; et le message vous invite à les utiliser nécessairement pour fournir des informations personnelles avec des données sensibles, des informations d’identification ou des mots de passe est approprié supprimez l’email immédiatement.