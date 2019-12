Comment demander à Google Home de supprimer des conversations

Parler avec Google Home et le Assistant Google C'est devenu normal pour beaucoup de gens. Il en va de même pour Siri et Alexa dans ses versions mobiles ou sur des appareils tels que le type d'enceintes intelligentes Echo ou HomePod.

Le fait est qu'il peut arriver que vous parliez à quelqu'un près d'un appareil Google Home et que, par accident, vous croyez lui parler. C'est normal, ça nous arrive à tous. Et contrairement à un être humain, le Assistant Google enregistrez les conversations afin de les récupérer à l'avenir ou d'améliorer leur fonctionnement.

Cela ne devrait pas être un problème si ce n'était pas parce qu'il y a des conversations et des conversations, et il y a des problèmes qui devraient être garder privé et non sur un serveur Google à des kilomètres de vous.

Ce n'était pas pour toi, Google

Il Assistant Google Il a des dizaines de commandes vocales pour effectuer de nombreuses tâches, et comment pourrait-il en être autrement, il a également des commandes spécifiques pour enregistrements de conversation que nous maintenons avec Google Home.

Aussi. Si vous parlez à quelqu'un et que l'assistant Google vous répond parce qu'il pense que vous lui parliez ou que vous ne voulez tout simplement pas enregistrer votre dernière requête, vous pouvez dites-lui de supprimer cette conversation avec la commande "Ok Google, supprime ma dernière conversation". Une autre possibilité est "Ok Google, je ne te parlais pas" pour que le Assistant Google ne considère pas la dernière chose que tu as dit.

Vous pouvez également demander "Ok Google, supprimer l'activité d'aujourd'hui" pour éliminer les conversations de toute la journée. Si vous voulez aller plus loin, "Ok Google, élimine l'activité de cette semaine".

Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous assurer que ces conversations n'ont pas été enregistrées ou que ces enregistrements ne sont plus disponibles, vous pouvez vérifier votre espace Mon activité , et plus précisément, Activité dans l'Assistant Google.

