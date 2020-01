Comment demander à Netflix d’inclure une série ou un film

Netflix est devenu synonyme de marathons de séries et de films À l’infini, dans de nouveaux contenus chaque semaine, original ou tiers, et bien que de temps en temps le coût de votre abonnement mensuel, la taille de son catalogue continue de le rendre très juteux pour tous les types de téléspectateurs.

De la location de films par la poste aux États-Unis est devenu en quelques années l’une des applications de streaming plus populaire et avec plus d’utilisateurs dans de nombreux pays, et bien que la concurrence soit féroce et variée avec de nouveaux concurrents tous les quelques mois, le gâteau du streaming audiovisuel reste largement Netflix.

Sur la façon dont Netflix se nourrit de contenu, son catalogue est divisé entre contenu propre et étranger. Le premier a des séries, des films et des documentaires que vous pouvez apprécier toujours et immédiatement. Une autre chose est le contenu de tiers, qu’il s’agisse de films ou de séries. À certaines occasions, nous avons trouvé des films qui, il y a quelques mois, étaient en salles.

Dans le cas des séries, on peut voir des séries qui ils sont diffusés sur les téléviseurs des États-Unis ou d’autres plates-formes non disponibles dans votre pays, et vous pouvez en profiter chapitre par semaine ou tirer. Et enfin, nous avons une partie du catalogue dédiée à les classiques d’hier et d’aujourd’hui que vous aurez vu plus d’une fois et que vous continuez à apprécier comme le premier jour.

Je ne trouve pas ma série ou mon film

Que se passe-t-il quand tu cherches quelque chose sur Netflix et vous ne le trouvez pas? Malgré la déception immédiate, Netflix essaie de résoudre le problème offrir du contenu connexe, soit par le titre, soit par le thème de celui-ci.

Si une série ou un film n’apparaît pas dans votre catalogue Netflix, nous examinons généralement des plateformes alternatives. Grâce aux moteurs de recherche spécialisés, vous pouvez savoir si un titre est en HBO, Prime Video, Disney +, etc.

Et si, malgré cette recherche, le titre que vous recherchez n’apparaît sur aucune plateforme et que vous souhaitez le voir sur Netflix, cette plateforme de streaming vous offre la possibilité de suggérer un nouveau contenu.

Bien qu’il soit probable qu’une série ou un film que vous aimez ait été dans l’esprit des responsables de acquérir du contenu Pour Netflix, ce n’est pas toujours le cas et ils ont peut-être raté un titre intéressant. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est contactez Netflix.

Grâce au formulaire en ligne Demander des séries ou des films, vous pouvez demander à Netflix d’inclure dans son catalogue jusqu’à trois titres de séries ou films flip. Le formulaire est aussi simple que cela: trois espaces pour suggérer des titres, un CAPTCHA pour ne pas abuser du formulaire et un bouton Envoyer une suggestion appuyez sur lorsque vous avez rempli les champs précédents.

À côté du formulaire, vous pouvez consulter la page d’aide intitulée Pourquoi les séries et films Netflix sont-ils supprimés? où il explique brièvement comment le licences et accords de diffusion de contenu audiovisuel.

Une fois votre demande soumise, Netflix s’engage à vous contacter s’ils ajoutent une nouvelle série ou un nouveau film. Ils déclarent eux-mêmes que “nous suivons toutes les demandes de nos abonnés, vous n’avez donc pas à le demander plus d’une fois”.

