comment démasquer le phishing par e-mail et protéger les données

la email ils sont toujours l’un des outils les plus utilisés par les utilisateurs pour les communications, avec les applications sociales et diverses applications de messagerie instantanée. Ces moyens sont également utilisés par les cybercriminels qui, en concevant des communications fictives, tentent de tromper autant d’utilisateurs que possible pour mettre en œuvre de vrais escroqueries en ligne. Il est donc très important de procéder avec prudence et de pouvoir exposer les attaques de phishing à temps.

Phishing: e-mails fictifs, liens et sites clones frauduleux, méfiez-vous des escroqueries en ligne!

la phishing c’est parmi les escroqueries en ligne qui attaquent principalement les utilisateurs par le biais de courriels contenant des messages apparemment officiels contenant liens frauduleux qui se réfèrent à sites clones capable de voler des données sensibles.

La tentative de fraude utilise illicitement le nom de nombreuses entreprises et de diverses institutions bancaires afin de masquer la nature réelle du message divulgué; et donc pouvoir frapper les victimes en les trompant psychologiquement. Parfois, en fait, il est difficile d’exposer l’arnaque car la communication reçue est presque identique à celle utilisée par l’organisation ciblée; et a une adresse très similaire à celle officielle. L ‘identification des liens ou des fichierspar conséquent, il s’avère nécessaire pour empêcher la tromperie, car ce sont des éléments toujours présents dans les messages de phishing, sans lesquels les criminels ne peuvent pas atteindre leur objectif.

En particulier, il est bon de prêter attention à la communication signalée. Ce dernier ressemble presque toujours à un invitation à fournir des données personnelles et d’autres informations sensibles. Une invitation qui ne sera jamais placée par des entreprises ou des institutions bancaires fiables. Par conséquent, vous devez toujours ignorer les messages qui vous invitent à cliquer sur liens suspects ou sur fichiers joints et procéder à l’élimination immédiate de ce qui a été reçu.