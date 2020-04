Bien que la plupart des gens utilisent cette fonctionnalité à tout moment, il est possible de désactiver iCloud sur votre iPhone. C’est très simple, mais sachez que la désactivation d’iCloud peut avoir de très grandes implications sur la façon dont vous utilisez votre iPhone.

N’oubliez pas que, en plus d’avoir une copie automatique dans le cloud de vos fichiers iPhone, la désactivation d’iCloud cessera d’avoir la fonction de synchronisation avec d’autres appareils Apple. Vous ne pourrez également plus disposer de la fonction “Trouver mon iPhone”, FaceTime et iMessenger. Bien que FaceTime et iMessenger, vous pouvez l’activer séparément plus tard.

Comment désactiver iCloud sur iPhone avec iOS 10.3

Sachant toujours ce que la désactivation d’iCloud sur iPhone peut impliquer, vous êtes prêt à le faire, suivez les étapes suivantes.

Cliquez sur l’option Paramètres. Appuyez sur votre nom en haut de l’écran Paramètres. Faites défiler vers le bas de l’écran et cliquez sur Déconnexion. Lorsque vous êtes invité à entrer votre identifiant Apple, saisissez-le, puis appuyez sur le bouton de déconnexion. Avec cette étape, vous aurez désactivé Find My iPhone, une action précise pour pouvoir désactiver iCloud, puis sélectionnez les données que vous souhaitez conserver sur votre iPhone. Déplacez le curseur sur la position “on” pour les calendriers, les contacts, le trousseau, Safari et les stocks. Ensuite, vous pouvez désactiver iCloud en appuyant sur “Déconnexion” dans le coin supérieur droit, puis en cliquant à nouveau sur “Déconnexion” pour confirmer.

Comment désactiver iCloud sur iPhone avec iOS 10.2 ou une version antérieure

Cliquez sur Paramètres. Appuyez ensuite sur iCloud. Sélectionnez l’option “Déconnexion”. Dans la fenêtre suivante qui apparaît, cliquez sur “Supprimer de mon iPhone.” Sélectionnez les données que vous souhaitez conserver sur l’iPhone. Entrez vos informations d’identification Apple ( ID) Et terminez en sélectionnant «Désactiver» pour désactiver iCloud.

Désactiver les fonctions individuelles d’iCloud sur iPhone

Si vous ne souhaitez pas désactiver tous les iCloud, mais plusieurs de ses fonctions, vous pouvez le faire en suivant ces étapes:

Cliquez sur Paramètres. Appuyez sur votre nom en haut (si vous utilisez une version iOS 10.2 ou antérieure, ignorez cette étape). Appuyez sur iCloud. Sur l’écran qui répertorie toutes les fonctionnalités iCloud, faites glisser le contrôle pour désactiver les fonctionnalités qui Pour certaines fonctions, telles que Photos, vous devez cliquer sur les menus pour afficher d’autres options.

