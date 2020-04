Comment désactiver la lecture vidéo automatique dans Chrome

Je ne sais pas pour vous, mais je suis habitué aux formulaires de Firefox, l’une des choses qui me dérange le plus à propos de Chrome est d’ouvrir une page et lorsque vous y entrez, la première chose que vous voyez est une vidéo qui commence à jouer. Lorsque vous ouvrez de nombreux onglets, c’est particulièrement ennuyeux et cela se produit de plus en plus d’endroits. Si vous pensez la même chose mais que vous n’y étiez pas allé, suivez-moi je vous guide.

Je peux vous dire que j’ai été surpris de voir que vous ne pouvez pas désactiver la lecture vidéo automatique dans Chrome des préférences du navigateur, ce qui me semble absurde. En fait, vous pouvez désactiver la lecture de Flash Player (entrez “chrome: // settings / content” dans la barre d’adresse pour accéder directement à l’option), mais pas la vidéo HTML5, qui est la technologie la plus courante à utiliser. aujourd’hui.

Il y a quelques versions, vous pouviez désactiver la lecture vidéo automatique dans Chrome via les préférences avancées du navigateur, mais pour une raison étrange, l’option a été rejetée par Google et actuellement, il est uniquement possible de le faire via une extension. Par conséquent, il ne reste plus qu’à en chercher un parmi les nombreux que le scrutin doit être résolu … et celui que je recommande est Désactiver la lecture automatique HTML5 (rechargée).

Arrêter la lecture vidéo automatique dans Chrome

L’extension n’a pas de mystère: vous l’installez et la lecture vidéo automatique dans Chrome est terminée. Cependant, il offre un plus qui pourrait ne pas vous intéresser: il bloque non seulement la lecture automatique, mais empêche le chargement de la vidéo, ce qui économise certaines ressources, mais Cela suppose également qu’en appuyant sur play, la vidéo mettra un peu plus de temps à démarrer.

Si ce dernier comportement vous dérange, vous pouvez le désactiver globalement dans les paramètres d’extension ou sur chaque site rapidement via le bouton de l’extension dans la barre d’outils.

Et il n’y en a plus. Avec cela, vous vous débarrasserez de la reproduction automatique de la vidéo dans Chrome sur des sites comme YouTube, Steam, les journaux et bien d’autres.