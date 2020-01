Comment désactiver la puce Ultra Wideband U1 pour empêcher le suivi de l’emplacement en arrière-plan sur iPhone 11 et 11 Pro

Après que certains utilisateurs se soient plaints des données de localisation de suivi de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro même lorsque les services de localisation sont désactivés, Apple a ajouté une nouvelle option dans iOS 13.3.1 qui désactive la nouvelle puce Ultra Wideband U1.

La puce U1 utilise une technologie de positionnement connue sous le nom de radio ultra large bande (UWB) qui fournit une localisation précise et une conscience spatiale, de sorte qu’un appareil équipé U1 peut détecter sa position exacte par rapport à d’autres appareils dans la même pièce. L’iPhone 11 utilise actuellement ce système pour améliorer AirDrop, qui peut détecter l’appareil le plus proche pour l’afficher en premier dans les options de partage.

Cependant, selon Apple, cette technologie est interdite dans certains pays, de sorte que l’iPhone doit collecter localement les données de localisation de l’appareil en permanence pour savoir si l’utilisateur se trouve dans une région où UWB est autorisé à activer ou désactiver les capacités U1. À partir d’iOS 13.3.1, les utilisateurs peuvent désactiver définitivement la puce U1 dans les paramètres iOS.

Si vous êtes préoccupé par l’utilisation de la puce U1 sur votre iPhone, suivez simplement ces étapes simples:

Comment désactiver la puce Ultra Wideband U1 sur iPhone 11 et 11 Pro

Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Intimité

Robinet Services de location

Choisir Services système de la liste

Cherchez le Réseaux et sans fil option puis le désactiver

Vous serez maintenant invité à désactiver l’emplacement pour Réseau et sans fil. Confirmez simplement pour désactiver complètement la puce U1 et votre iPhone ne suivra plus votre position tout le temps. Notez qu’en désactivant cette option, votre iPhone n’utilisera plus les services de localisation pour améliorer les connexions Wi-Fi et Bluetooth, alors gardez cela à l’esprit.

Si vous souhaitez réactiver les fonctionnalités de la puce U1, il vous suffit de refaire le processus dans l’application Paramètres.

Découvrez plus de nos guides pratiques ici. Envisagez-vous de désactiver la puce U1 sur votre iPhone? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

