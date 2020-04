Comment désactiver les notifications d’exposition aux coronavirus dans iOS 13.5 – .

La dernière version bêta d’iOS 13.5 comprend la toute nouvelle API de notification d’exposition aux coronavirus d’Apple.

L’API est conçue pour prendre en charge le suivi des contacts, une solution Bluetooth qui alertera les utilisateurs d’iPhone lorsqu’ils entreront en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus.

Plus tôt dans la journée, Apple a publié une nouvelle version bêta pour les développeurs d’iOS 13.5, une mise à jour qui présente l’API de notification d’exposition de l’entreprise qui permettra le suivi des contacts pour le coronavirus. Comme vous l’avez probablement entendu à ce jour, Google et Apple ont travaillé sur une solution basée sur Bluetooth conçue pour permettre aux gens de découvrir si et quand ils sont en contact étroit avec quelqu’un qui avait précédemment été testé positif pour le coronavirus.

“Compte tenu du besoin urgent”, a déclaré Apple dans un communiqué de presse au début du mois, “le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections concernant la confidentialité des utilisateurs.”

Bien que les notifications d’exposition soient finalement un processus d’activation, elles sont actuellement désactivées dans la version bêta récente. Pourtant, il peut facilement être désactivé en allant à Paramètres> Confidentialité> Santé> Notifications d’exposition COVID-19 puis en appuyant sur le bouton correspondant en position d’arrêt. N’oubliez pas, cependant, que les applications réelles utilisant la fonctionnalité ne devraient pas arriver avant mai.

Soit dit en passant, CNBC a un article fascinant détaillant comment Apple et Google ont commencé à travailler ensemble sur leurs applications de recherche de contacts respectives. Fait intéressant, les ingénieurs des deux sociétés travaillaient sur des solutions similaires de manière indépendante avant de joindre leurs forces.

Ce n’était pas acquis d’avance que les deux sociétés, qui ont une longue histoire de vive concurrence dans les smartphones, coopéreraient. … Mais dans ce cas, ils savaient qu’ils devaient se réunir. Un système de notification d’exposition devait être interopérable, sinon il y aurait d’énormes lacunes dans la couverture. Les deux sociétés n’ont pas pu annoncer officiellement leur intention de travailler ensemble avant d’avoir obtenu le feu vert de leurs PDG. Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, se sont penchés sur une réunion virtuelle plusieurs jours avant l’annonce officielle le 10 avril.

Notamment, la nouvelle API n’est pas la seule mise à jour liée au coronavirus dans la version bêta d’iOS 13.5. Les développeurs ont découvert que Face ID a désormais une nouvelle fonctionnalité telle que s’il détecte qu’un utilisateur porte un masque, il lui demandera automatiquement d’entrer son mot de passe.

Une liste des appareils capables d’exécuter iOS 13.5 peut être consultée ci-dessous:

iPhone SE 2e génération

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

