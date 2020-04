Comment désactiver ou supprimer votre compte Instagram?

Il semble que vous ayez besoin d’aide pour savoir comment supprimer un compte Instagram. Vous êtes au bon endroit.

Êtes-vous inquiet des menaces à la vie privée sur Instagram? Besoin d’une pause dans les médias sociaux? Expérimentez la cyberintimidation? Vous venez de terminer avec l’application de partage de photos?

Quelle que soit la raison, cet article couvrira tout ce que vous devez savoir sur la désactivation et la suppression des comptes Instagram.

Comment supprimer le compte Instagram

Remarque: La suppression de votre compte signifie que votre profil, vos photos, vos vidéos, vos likes, vos commentaires et tous vos abonnés seront également supprimés définitivement.

Pour supprimer définitivement Instagram:

1.- Accédez à votre compte

Vous ne pouvez pas supprimer votre compte de l’application Instagram, vous devrez donc vous connecter à instagram.com à partir d’un navigateur Web sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile.

2.- Allez sur la page «Supprimer votre compte»

Une fois connecté, accédez à la page Supprimer votre compte et sélectionnez la raison de la suppression de votre compte dans le menu déroulant «Pourquoi supprimez-vous votre compte?

3.- Saisissez votre mot de passe et supprimez définitivement Instagram

Une fois que vous avez sélectionné une option, il vous sera demandé de ressaisir votre mot de passe pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Instagram.

Une fois que vous avez sélectionné un motif et saisi votre mot de passe, l’option de suppression définitive de votre compte apparaîtra.

Cliquez sur “Supprimer définitivement mon compte” et votre compte, ainsi que tout votre contenu et vos abonnés, seront désactivés pour continuer.

Veuillez noter qu’une fois que vous avez supprimé votre compte, vous ne pourrez pas vous enregistrer avec ce même nom d’utilisateur si vous décidez de créer un autre compte Instagram plus tard. Instagram ne peut pas non plus réactiver les comptes supprimés.

Cela étant dit, dans le cas où vous n’êtes pas prêt à vous séparer définitivement de votre compte Instagram, je suis ici pour voir comment désactiver temporairement votre compte Instagram.

Comment désactiver le compte Instagram

Vous voulez faire une pause dans les médias sociaux, mais vous n’en avez pas fini avec Instagram pour toujours? Vous pouvez désactiver temporairement votre compte et le réactiver lorsque vous serez prêt à rejoindre à nouveau la communauté Instagram.

Pour désactiver temporairement Instagram:

1.- Accédez à votre compte Instagram

Entrez instagram.com à partir d’un navigateur mobile ou d’un ordinateur – vous ne pouvez pas désactiver temporairement votre compte depuis l’application Instagram.

2.- Cliquez sur “Modifier le profil” et sélectionnez “Désactiver temporairement mon compte”.

Accédez à votre écran de profil et cliquez sur “Modifier le profil” en haut de la page.

De là, sélectionnez “Désactiver temporairement mon compte” en bas de l’écran.

3.- Entrez votre mot de passe et désactivez Instagram

Sélectionnez la raison de la désactivation de votre compte dans le menu déroulant «Pourquoi désactivez-vous votre compte?

Une fois que vous avez sélectionné une option, il vous sera demandé de ressaisir votre mot de passe pour confirmer que vous souhaitez désactiver Instagram.

Une fois que vous avez sélectionné une raison et entré votre mot de passe, l’option de désactiver temporairement votre compte apparaîtra.

Cliquez sur “Désactiver temporairement le compte” et votre profil, ainsi que tout votre contenu et vos abonnés, seront masqués jusqu’à ce que vous le réactiviez lorsque vous vous reconnecterez.

Veuillez noter que vous aurez besoin de votre mot de passe pour supprimer et désactiver votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe ou souhaitez le changer, découvrez comment changer votre mot de passe Instagram.

Vous ne voulez pas désactiver votre compte mais vous voulez changer qui est autorisé à le voir? Apprenez à rendre Instagram privé.

Comment réactiver le compte?

Lorsque vous êtes prêt à rejoindre à nouveau la communauté Instagram, peut-être pour créer un réseau Instagram sophistiqué, vous pouvez réactiver votre compte désactivé.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à nouveau à votre compte Instagram.

Accédez à instagram.com et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour réinitialiser votre compte désactivé.

Il a des problèmes? Apprenez quoi faire lorsque vous oubliez votre mot de passe Instagram ou contactez directement le centre d’aide Instagram.

