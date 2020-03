Comment désinfecter votre sale smartphone pour tuer le coronavirus – .

Vous pouvez facilement nettoyer votre téléphone à l’aide de produits de désinfection courants.

Utilisez un nettoyant approuvé par le CDC, mais évitez l’eau de Javel et les produits chimiques lourds.

Nettoyez votre téléphone et son étui séparément.

La désinfection de votre smartphone ne doit pas être compliquée. Combiner des agents de nettoyage (en particulier des sprays) avec de l’électronique peut sembler une mauvaise idée, mais alors que le monde réagit à la pandémie de coronavirus, il est important de savoir comment protéger votre smartphone du virus et de tout ce qui pourrait vous rendre malade ou rendre quelqu’un d’autre malade .

Vous touchez votre téléphone d’innombrables fois par jour, et avec ce que nous savons sur la façon dont le coronavirus COVID-19 se propage – il peut vivre sur des surfaces pendant de nombreuses heures – votre téléphone pourrait devenir un moyen facile pour le virus de vous infecter. La bonne nouvelle est qu’il existe une tonne de produits de nettoyage facilement disponibles qui sont connus pour tuer le virus, et les appliquer sur votre téléphone est relativement simple.

Quoi utiliser

Il existe une longue liste de produits de nettoyage approuvés par l’EPA et connus pour tuer les coronavirus et bien d’autres choses désagréables. Vous pouvez consulter la liste complète, mais voici quelques-unes des plus populaires, et vous les avez peut-être déjà dans votre armoire:

Lingettes désinfectantes Clorox

Solutions commerciales Clorox

Spray désinfectant Clorox

Formulation Lonza

Nettoyant multi-surfaces Lysol Clean & Fresh

Nettoyant désinfectant quotidien Oxycide

Lingettes désinfectantes Peak

Nettoyant et désinfectant multi-surfaces au peroxyde

Lingettes désinfectantes professionnelles Purell pour surfaces

Lingette jetable germicide Sani-Prime

Il est conseillé d’éviter les nettoyants puissants ainsi que l’eau de javel. Cependant, les lingettes contenant 70% d’alcool isopropylique sont acceptables, ainsi que les lingettes désinfectantes Clorox. Ou, si vous êtes rapide et que vous avez de la chance, vous pouvez également trouver en ligne des produits qui utilisent la lumière UV-C pour désinfecter les smartphones et autres petits appareils. En voici un exemple sur Amazon qui était en stock et expédié immédiatement au moment d’écrire ces lignes.

Comment utiliser les nettoyants

Selon le CDC, votre téléphone est l’une des surfaces considérées comme à haut risque de transmission de maladie, avec des choses comme les claviers, les poignées de porte et les comptoirs. Cependant, votre téléphone étant un appareil électronique, vous devez aborder le nettoyage d’une manière différente.

Les fabricants de téléphones, dont Apple, suggèrent d’éviter de vaporiser directement votre appareil. Cela vaut évidemment aussi pour tremper votre téléphone dans un agent de nettoyage, même si l’appareil a une sorte de résistance à l’eau. Vous risquez d’endommager la destruction de votre appareil, alors ne faites pas cela.

Au lieu de cela, appliquez un nettoyant désinfectant sur un chiffon doux et essuyez légèrement. Ne forcez pas et ne frottez pas agressivement sur aucune surface. Des coups légers seront plus que suffisants pour répandre l’agent désinfectant et éliminer les choses désagréables qui s’y accrochent. Évitez de pousser l’aspirateur dans l’une des ouvertures de votre appareil.

Si votre appareil est dans un étui, vous avez du travail à faire. Retirez votre appareil de son étui et nettoyez les deux éléments séparément. Selon le type d’étui que vous utilisez, divers nettoyants peuvent convenir, mais dans la plupart des cas, un bon frottement avec du savon à vaisselle et de l’eau conviendra probablement. Si possible, consultez le site Web du fabricant de votre boîtier pour savoir comment nettoyer le boîtier avant de tester quoi que ce soit.

