Comment désinfecter votre téléphone portable / smartphone?

Vous ne nettoyez probablement pas votre téléphone portable à quel point vous devriez et à quelle fréquence vous devriez. Que vous soyez préoccupé par le coronavirus ou les germes courants de la grippe et du rhume, la désinfection régulière de votre téléphone contribuera à réduire le risque global de tomber malade. Nous expliquons ici comment procéder.

Dois-je utiliser des produits de nettoyage pour désinfecter le mobile?

Les fabricants de téléphones mobiles Samsung, Apple et Xiaomi ont des instructions pour vous aider à nettoyer votre téléphone mobile de manière sûre et efficace. Ces instructions impliquent généralement de l’essuyer avec un chiffon humide non pelucheux et d’éviter d’utiliser des produits chimiques agressifs, des nettoyants abrasifs et de l’air sous pression.

Les produits de nettoyage agressifs peuvent accélérer l’usure du revêtement oléophobe (oléofuge) sur l’écran. Ce revêtement se dégrade progressivement à mesure que vous utilisez votre mobile au fil des ans. L’utilisation d’alcool et de vaporisateurs ménagers peut accélérer le processus. L’utilisation d’eau de javel et d’autres nettoyants chimiques puissants le supprimera complètement.

Apple a récemment mis à jour ses conseils de nettoyage officiels. Selon Apple, il est sûr de nettoyer votre iPhone avec des lingettes désinfectantes. Vous ne devez pas vaporiser votre appareil directement avec un spray nettoyant pour l’instant. Voici ce qu’Apple dit:

À l’aide d’une lingette d’alcool isopropylique à 70% ou de lingettes désinfectantes Clorox, vous pouvez nettoyer en douceur les surfaces dures et non poreuses de votre appareil Apple, telles que l’écran, le clavier ou d’autres surfaces extérieures. N’utilisez pas d’eau de Javel. Empêchez l’humidité de pénétrer dans les ouvertures et n’immergez pas votre appareil Apple dans un produit de nettoyage. Ne pas utiliser sur des tissus ou des surfaces de base.

Les employés du CDC recommandent de nettoyer toutes les surfaces à contact élevé tous les jours pour se protéger contre la propagation du COVID-19. Ces surfaces comprennent les téléphones mobiles / smartphones, les tablettes, les claviers et d’autres éléments technologiques fréquemment utilisés. Nous vous montrerons comment le faire en toute sécurité, en utilisant les recommandations du CDC en utilisant des solutions alcoolisées contenant au moins 70% d’alcool pour tuer les microbes sans endommager votre appareil.

L’autre option consiste à utiliser un appareil de désinfection pour téléphones portables qui nettoie avec les rayons UV. Cependant, son efficacité contre le SRAS-CoV-2, qui cause le COVID-19, n’a pas été prouvée.

Pour définir votre mobile, nettoyez d’abord votre coque

Vous pouvez nettoyer efficacement le boîtier de votre mobile en l’extrayant et en le lavant avec de l’eau chaude savonneuse.

Comme les housses sont relativement bon marché et remplaçables, vous pouvez également utiliser au moins 70% d’alcool ou de spray nettoyant et en les frottant, vous pouvez les désinfecter complètement.

Trempez un chiffon doux non pelucheux dans au moins 70% d’alcool et appliquez-le sur la coque de votre téléphone portable. Il a fourré dans n’importe quel coin et se fissure et nettoie complètement le boîtier. Laissez l’alcool s’évaporer. Il ne laissera pas de taches comme le ferait l’eau. Une autre façon consiste à utiliser un spray de nettoyage à base d’alcool, en le vaporisant sur un chiffon doux non pelucheux, ainsi qu’en vaporisant le spray de nettoyage sur les coins et les crevasses du boîtier, puis en nettoyant les surfaces lisses. Il permet également au vaporisateur de s’évaporer.

Maintenant que le boîtier est propre, vous pouvez aller nettoyer votre mobile.

Désinfectez votre téléphone portable / smartphone

La plupart des téléphones portables modernes sont étanches, mais les tenir sous le robinet n’est pas la meilleure idée! Par exemple, tous les iPhones de l’iPhone 7 sont étanches, mais Apple recommande seulement d’essuyer l’iPhone avec un chiffon humide plutôt que de le plonger complètement. La résistance à l’eau est juste au cas où. De nombreux facteurs peuvent compromettre la résistance à l’eau de votre mobile, comme le fait qu’à un moment donné, vous ayez laissé tomber votre appareil.

Le CDC a des recommandations pour les personnes suspectées ou confirmées de COVID-19, ainsi que pour les autres membres de leur ménage afin de prévenir la propagation de la maladie. Bien que la plupart des gens ne soient pas dans cette situation, le conseil fournit des exemples solides qui devraient aider à stopper la propagation de la maladie, notamment:

Pour la désinfection, les solutions de blanchiment domestique diluées, les solutions alcoolisées contenant au moins 70% d’alcool et les désinfectants domestiques les plus courants enregistrés par l’EPA doivent être efficaces.

Pour votre mobile, vous devez utiliser un désinfectant à 70% d’alcool ou un spray désinfectant à base d’alcool pour nettoyer l’arrière et les côtés de votre appareil mobile. N’utilisez pas d’eau de Javel. Prenez un chiffon doux non pelucheux et faites-le tremper dans de l’alcool à friction ou lavez-le bien avec un spray nettoyant, puis essuyez votre appareil et laissez-le sécher. Ils peuvent également utiliser une lingette désinfectante qui est préchargée dans une solution de nettoyage, comme le dit Apple, une «lingette d’alcool isopropylique à 70% ou des lingettes désinfectantes Clorox».

En ce qui concerne l’écran, Apple vous conseille d’utiliser une solution à 70% d’alcool et de frotter pour nettoyer l’écran. Utilisez ensuite un chiffon sec et non pelucheux pour éliminer l’excès de solution de nettoyage et aider à minimiser les effets néfastes sur le revêtement oléophobe.

Les protecteurs d’écran utilisent également un revêtement oléophobe, mais comme ils sont également relativement bon marché, vous pouvez vous soucier un peu plus du désinfectant à utiliser.

Une fois que vous avez nettoyé votre téléphone portable, lavez-vous bien les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes, selon les recommandations du CDC.

Envisagez d’acheter un bon désinfectant mobile

Les désinfectants qui utilisent les rayons ultraviolets (UV) pour tuer les bactéries et les virus existent depuis longtemps. En plaçant l’appareil mobile à l’intérieur du désinfectant, les rayons UV le désinfectent en quelques minutes. Maintenant, le prix d’un tel désinfectant peut coûter environ 50 €, mais vous pouvez désinfecter au moins 99% en seulement cinq minutes.

Cette technologie est déjà utilisée dans les hôpitaux pour aider à stériliser le matériel médical, mais son efficacité n’a pas été prouvée contre des maladies telles que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Au sujet de la désinfection par UV, l’OMS dit seulement que “les lampes UV ne doivent pas être utilisées pour stériliser les mains ou d’autres zones cutanées, car le rayonnement UV peut provoquer des irritations cutanées”.

De nombreuses nouvelles entreprises de désinfection aux UV ont vu leur activité augmenter au début de 2020, malgré le manque de preuves qu’elles sont efficaces contre la récente épidémie de coronavirus.

Taylor Mann de CleanSlate UV, un désinfectant UV, a admis que “ce qui peut être dit, c’est que la lumière UV s’est avérée efficace contre les souches précédentes du coronavirus. Nous ne voyons tout simplement pas à quel point il est efficace contre la souche spécifique SARS-CoV-2. »

Même si les désinfectants UV sont inefficaces contre l’épidémie actuelle de coronavirus, ils restent des outils très efficaces pour tuer d’autres bactéries et virus. Ils sont également capables de désinfecter sans endommager le revêtement oléophobe de votre appareil.

Gardez votre mobile propre

L’OMS n’a pas encore annoncé que la désinfection de votre téléphone est essentielle pour contenir la propagation de l’épidémie de SRAS-VoV-2, mais il est de notoriété publique que nos appareils mobiles sont des plaques de bactéries et d’autres menaces invisibles.

Selon le University of Arizona College of Agriculture and Life Sciences, il a conclu en 2012 que les téléphones portables contiennent dix fois plus de bactéries que la plupart des toilettes. Cela est dû à la fréquence à laquelle nous touchons nos appareils et au peu de nettoyage que nous en faisons.

Prendre des précautions de base comme se laver les mains avec du savon et éviter de se toucher le visage aidera à réduire les risques de tomber malade à cause d’un large éventail de maladies. Éviter de toucher votre mobile avec des mains sales vous aidera également. N’oubliez pas que pour répondre à un appel téléphonique, vous devez généralement établir un contact entre l’écran et le visage.

Vous devez également éviter d’envoyer des messages texte sur la batterie, car la récente épidémie de coronavirus (et de nombreuses autres maladies) peut être transmise par transmission fécale, c’est une bonne idée d’éviter d’utiliser le téléphone dans les toilettes publiques.

Désinfectez régulièrement votre mobile

Si vous touchez le téléphone après avoir touché une surface sale, les bactéries et autres microbes seront retransférés. Même si vous rentrez chez vous et que vous vous lavez soigneusement les mains, lorsque vous touchez le téléphone, ces microbes ont de nouveau été transférés.

Cela ne signifie pas que vous devez nettoyer votre téléphone de manière obsessionnelle plusieurs fois par jour, mais c’est une bonne idée de le faire lorsque vous rentrez chez vous après avoir déjà été dans un lieu public.

Vous pourriez prendre toutes les précautions du monde et toujours tomber malade. Tout ce que vous pouvez vraiment faire est de limiter votre exposition en prenant quelques précautions de base: comme je l’ai déjà mentionné, lavez-vous les mains régulièrement, ne touchez pas votre visage et désinfectez les objets personnels qui peuvent contenir des bactéries et d’autres microbes.