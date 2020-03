Comment détecter si quelqu’un entre dans votre compte Google

Parmi les nombreux comptes d’utilisateurs que vous avez créé, le compte Google est l’un des plus précieux. Bien que cela dépende de chacun, ce compte vous donne accès à des services populaires tels que le moteur de recherche de Google, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Android et une longue suite de services, applications et appareils.

De plus, avec un identifiant Google, vous pouvez vous inscrire à des services tiers. Finalement, si quelqu’un est entré dans votre compte Google aura accès à des dizaines de services que vous utilisez au quotidien, afin que vous puissiez obtenir informations, données et fichiers personnel.

Pour cette raison, il est important de garder votre compte Google en sécurité. C’est dans le cas de tous vos comptes d’utilisateurs en ligne, mais dans le cas de Google, plus. Et heureusement, Google lui-même a amélioré son options de sécurité pour qu’il soit plus difficile pour quelqu’un d’entrer dans votre compte Google. Mais allons-y par parties.

Détecter les intrus

Commençons par découvrir si quelqu’un veut ou a réussi à accéder à votre compte Google. Normalement, vous n’avez rien à faire de votre part pour recevoir un avis de accès indésirable ou activité inconnue. Par défaut, lorsque vous vous connectez avec votre compte Google sur un nouvel appareil ou navigateur, vous recevrez automatiquement un e-mail indiquant l’adresse IP et l’emplacement d’accès, ainsi que l’appareil et / ou le système d’exploitation.

Évidemment, si vous êtes celui qui s’est connecté, vous n’avez pas à vous inquiéter. Sinon, vous devriez prendre des messures pour sécuriser votre compte Google, comme nous le verrons dans la section suivante.

En plus de ces avis de sécurité, nous pouvons vérifier manuellement si quelqu’un accède à votre compte Google sans autorisation. L’une des plus pratiques est d’aller Mon activité sur Google. De là, vous pouvez voir tout ce que vous avez fait sur Google, YouTube, Google Maps et d’autres services où vous vous êtes connecté avec votre compte Google.

Entrez simplement ici avec votre compte Google et vous verrez l’historique des activités. Si vous voyez des actions en jours et heures qui ne correspondent pas, des applications que vous n’avez pas installées ou des vidéos que vous n’avez pas vues, c’est une raison de soupçonner et reprendre le contrôle.

Reprendre le contrôle

Il n’est pas agréable de découvrir qu’ils sont entrés dans votre compte Google. C’est une atteinte à votre vie privée et implique qu’une personne, connue ou inconnue, a accès à vos fichiers, photos, vidéos, messages, etc.

A l’intérieur du mauvais, tout n’est pas perdu, car on peut reprendre le contrôle assez facilement. Le premier et le plus important, changer votre mot de passe de Google. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur votre compte Google, vous connecter si nécessaire, saisir Sécurité> Connectez-vous à Google> Mot de passe et enfin entrez un nouveau mot de passe et sélectionnez Changer le mot de passe.

Depuis Android, vous pouvez changer votre mot de passe Paramètres> Google> Compte Google> Sécurité> Mot de passe. Vous tapez un nouveau mot secret ou une combinaison alphanumérique et, enfin, appuyez sur Changer le mot de passe.

Si nous sommes en retard et que le compte a non seulement été envahi mais également détourné, vous devez récupérer le mot de passe. À partir de ce lien Google, vous pouvez demander un changement de votre mot de passe si vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Vous devrez répondre à certaines questions pour confirmer que vous êtes le propriétaire légitime de ce compte. Si vous répondez correctement, vous recevrez un e-mail avec un lien vers changer votre mot de passe.

Une fois que nous avons repris le contrôle, touchez maintenant revoir les consignes de sécurité de sorte qu’à l’avenir nous n’aurons plus ce problème.

Précautions pour l’avenir

Changez votre mot de passe Google pas la dernière étape à suivre si quelqu’un a saisi votre compte. Il est pratique d’aller plus loin, car peu importe à quel point votre nouveau mot ou mot de passe secret est sûr, vous ne savez jamais.

Google propose des mesures de sécurité pour rendre plus difficile pour ceux qui veulent entrer dans votre compte Google sans votre autorisation. Depuis votre compte Google, dans la section de Sécurité> Connectez-vous à Google, vous verrez deux options de sécurité à considérer.

Le premier est Vérification en deux étapes. Si vous l’activez, en plus de vous connecter avec un mot de passe, vous devez fournir un code supplémentaire généré au hasard à ce moment-là. Bref, deux clés valent mieux qu’une.

La deuxième option est appelée Utilisez votre téléphone pour vous connecter. Fondamentalement, cela consiste à transformer votre téléphone en clé pour votre compte Google. Ainsi, au lieu de taper votre mot de passe lorsque vous vous connectez, vous recevrez un message sur votre téléphone pour demander confirmation.

Une autre mesure consiste à nettoyer liste des appareils associés à votre compte Google. Vous avez peut-être été connecté par le passé et personne ne devrait y avoir accès. Depuis votre compte Google, accédez à Sécurité> Vos appareils> Gérer les appareils.

De là, vous pouvez rechercher des appareils perdus, mais aussi voir à quels appareils vous êtes connecté. Gardez ceux que vous possédez et / ou utilisez régulièrement, mais vous devez supprimer ceux qui ne sont pas utilisés. Cliquez sur le menu à trois points, puis cliquez sur Fermer la session.

👇 Plus en hypertexte