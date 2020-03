Comment détecter s’ils accèdent à votre compte Facebook

Vos contacts Facebook ont-ils reçu des messages de votre part qui ne vous ressemblent pas? Vous pensez que quelqu’un a fouillé vos photos privées? Quelqu’un affiche-t-il sur votre mur en votre nom? De nombreux signes peuvent indiquer qu’un étranger a connecté à votre compte Facebook.

Les raisons sont variées. Volez votre compte et, incidemment, essayez tromper vos contacts, accéder au contenu que vous enregistrez sur Facebook et n’est pas public pour les étrangers, usurper votre identité à des fins diverses … Le fait est que si vous pensez qu’ils accèdent à votre compte Facebook sans votre permission, vous pouvez le détecter et y remédier.

Quant à la façon dont ils ont accédé à votre compte Facebook, il existe différentes causes. Vous pouvez être connecté à un ordinateur public et vous oublierez de vous déconnecter. Votre mot de passe n’est peut-être pas suffisamment sécurisé ou facile à découvrir. Il est même possible que cela fasse partie de certains liste des mots de passe découverts de ceux qui circulent sur Internet. Mais ne t’inquiètes pas. Tout a une solution.

Avez-vous accédé à mon compte Facebook?

Premier. Comment savoir s’ils ont accédé à votre compte Facebook? Le les signaux peuvent être si évidents comme des changements dans votre nom ou votre anniversaire, dans votre adresse e-mail ou mot de passe associé, à partir de votre compte, des demandes d’amis envoyées que vous n’avez pas envoyées, des messages ou du contenu que vous n’avez pas partagé apparaissent sur votre mur, vos contacts ont reçu des messages en votre nom quand vous n’étiez pas sur Facebook …

Une autre façon de vérifier si quelqu’un entre dans votre compte Facebook est via le Journal d’activité, que vous trouverez en bas à droite de votre photo de couverture lorsque vous accédez à Facebook. Vous y verrez tout ce que vous avez fait depuis votre compte. Quelque chose ne vous va pas? Suspect détecté.

Il est également possible de trouver un accès non autorisé à votre compte Facebook à partir de Paramètres> Sécurité et connexion. Vous y verrez une liste de périphériques indiquant le navigateur, le système d’exploitation et le moment de la connexion. Si vous n’en connaissez pas, suspectez.

Reprenez le contrôle de votre compte

Si vous pensez que quelqu’un a saisi votre compte Facebook, vous pouvez accéder à ce lien et indiquer la raison du problème. En plus d’informer Facebook, à partir de ce lien, vous aurez la possibilité de changer votre mot de passe associé à Facebook et qui, en principe, a été découvert par quelqu’un.

Vous pouvez également modifier votre mot de passe directement depuis Paramètres> Sécurité et connexion> Changer le mot de passe. Cliquez sur Modifier, saisissez le nouveau mot de passe et enfin, cliquez sur Enregistrer les modifications. Si vous n’avez pas accès à Facebook parce qu’ils ont changé de mot de passe, vous devez opter pour l’option Récupérez votre compte où vous devez indiquer votre adresse e-mail, numéro de téléphone mobile associé à votre compte, nom et prénom, etc. Ensuite, vous devez suivre les instructions à l’écran.

Prévenir les maux futurs

Maintenant que vous savez comment détecter les intrus dans votre compte et comment le récupérer, il est temps d’être des prévisionnistes pour éviter que ce problème ne se reproduise à l’avenir.

Les conseils sont nombreux. La plus courante, extensible à n’importe quel mot de passe, est que vous ne répétez pas les clés dans plusieurs services, ni ne les partagez avec d’autres personnes. De plus, vous devez vous assurer que ne soyez pas facile à déduire.

Facebook nous avertit des sites Web frauduleux qui imitent la conception de Facebook. Avant de vous connecter à Facebook, vous devez assurez-vous que votre lien Il s’agit de l’original et non d’une copie. Il convient également se déconnecter où vous avez accédé à Facebook, surtout s’il ne s’agit pas de votre appareil habituel.

Plus de mesures de sécurité. Vous pouvez demander à Facebook de vous avertir chaque fois que vous vous connectez à Facebook. Vous pouvez également activer le authentification en deux étapes. Les alertes sont activées depuis Paramètres> Sécurité et connexion> Recevoir des alertes sur les connexions non reconnues.

L’authentification en deux étapes est également activée à partir de Paramètres> Sécurité et connexion. Dans Utiliser l’authentification en deux étapescliquez sur Gérer. Ainsi, vous pouvez vous connecter à Facebook avec plus de sécurité en utilisant votre téléphone comme deuxième clé.

