Comment diable est ce chargeur sans fil rapide de 15 W à seulement 8,99 $ chez Amazon? – .

Les chargeurs sans fil sont probablement les accessoires de smartphone les plus populaires que nous couvrons ici chez . Deals, à moins que vous ne considériez les écouteurs comme les AirPods et AirPods Pro d’Apple comme des accessoires pour smartphones. Bien sûr, il n’est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi les chargeurs sans fil sont si populaires en ce moment. Il n’y a rien de plus libérateur que d’embrasser les câbles de charge et de ne plus jamais avoir à chercher avec un autre cordon ou connecteur. Lorsque vous souhaitez recharger votre téléphone, placez-le simplement sur le socle de chargement sans fil ou le support de chargement sans fil et vous avez terminé.

L’autre raison pour laquelle les chargeurs sans fil sont si populaires, c’est qu’ils semblent être en vente tout le temps. Nous avons vu des centaines et des centaines d’offres exceptionnelles sur les chargeurs sans fil au cours des deux dernières années seulement, et vous pouvez souvent trouver des modèles populaires en vente à des prix avantageux. Pour toutes les offres que nous avons vues au fil des ans, nous n’avons jamais rien vu de semblable à celui qu’Amazon propose en ce moment sur le chargeur de recharge sans fil rapide Letscom Ultra-Slim 15W.

La plupart des socles et supports de charge sans fil rapide ont deux modes de charge rapide différents en plus de la charge sans fil classique de 5 W. Tout d’abord, ils ont un mode de charge de 7,5 W pour les modèles d’iPhone comme la série iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR et autres. C’est la vitesse de charge sans fil la plus rapide prise en charge par les différents modèles d’iPhone d’Apple. Ensuite, ils ont également un mode de charge sans fil rapide de 10 W car de nombreux téléphones Android prennent en charge cette vitesse de charge plus rapide. Il existe une poignée de smartphones Android qui prennent en charge une charge sans fil encore plus rapide de 15 W, et ce Letscom peut également gérer cela.

Prêt pour la meilleure partie? Ce bloc de recharge sans fil rapide Letscom 15 W de qualité supérieure est en quelque sorte en vente dès maintenant pour seulement 8,99 $! C’est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus sur un chargeur sans fil populaire, sans parler d’un modèle prenant en charge la charge de 15 W. Dépêchez-vous et prenez-en un car vous ne voulez pas manquer cette opportunité.

Voici les informations clés de la page produit d’Amazon:

Quatre modes de charge: Charge de sortie haute vitesse (à l’aide d’un adaptateur QC2.0 / QC3.0 PD) 15 W compatible avec LG G7 / V30 / V35 / V40 ThinQ; 10 W compatible avec Samsung Note 10 + / Note 10 / S9 / S9 + / Note 9 / Note 8 / S8 / S8 + / S7 / S10 / S10 + / S10E; 7,5 W compatible avec iPhone 11/11 pro / 11 Pro Max / XS Max / XS / XR / X / 8 + / 8 / Airpods et 5 W compatible avec Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL ou d’autres appareils compatibles Qi.

Câble de type C: les câbles de type C (inclus) permettent à notre chargeur sans fil qi de fonctionner plus rapidement. (Remarque: assurez-vous que le chargeur est placé dans une zone plus froide pendant la charge). Vous pouvez insérer le connecteur dans les deux sens, ce qui permet à votre téléphone et à votre chargeur sans fil rapide de partager avec ce seul câble.

Protection antidérapante: pour charger votre téléphone, placez simplement votre appareil au centre du support de charge sans fil (l’anneau en silicone) pour obtenir les meilleurs résultats de charge. L’anneau en silicone et les quatre coussinets en silicone sous le chargeur qi sont conçus pour empêcher votre téléphone et le chargeur de glisser.

Technologie de protection intelligente: le chargeur de téléphone sans fil avec technologie de protection intelligente multifonctionnelle exclusive offre un contrôle de la température, une protection contre les surtensions et les surintensités, la prévention des courts-circuits, la détection des corps étrangers, etc.

Compatible avec les boîtiers tiers et ultra-mince: ce chargeur sans fil est compatible avec la plupart des coques de téléphone d’une épaisseur allant jusqu’à 6 mm (les attaches métalliques ou magnétiques affecteront la charge). Notre tapis de chargement ne mesure que 0,3 pouce d’épaisseur et comprend un système de contrôle de la température et des trous de ventilation garantissent un chargement plus frais mais plus efficace.

