Comment diffuser en direct le Super Bowl 2020: regardez Chiefs vs 49ers gratuitement et sans publicité

Nous ne savons pas pour vous, mais nous ressentons cette drôle de sensation dans nos os; y vient avec un week-end du Super Bowl. Les 49ers de San Francisco et les chefs de Kansas City ne sont qu’à un jour de leur rendez-vous avec le destin. Nous avons vraiment du mal à prédire qui sera le meilleur, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir une diffusion en direct du Super Bowl 2020 – y compris toutes les options gratuites, peu importe où vous êtes dans le monde ( ou avec un VPN), et même sans avoir à passer par ces pauses publicitaires ennuyeuses!

Entre les tacles défensifs stellaires des 49ers et l’incroyable attaque des Chiefs, vous pouvez voir pourquoi nous avons du mal à appeler le gros de cette année.

Où et quand est le Super Bowl LIV?

Le Super Bowl de cette année entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

La date de votre agenda est ce dimanche 2 février à 18h30 HE (15h30 PT, 23h30 GMT, 12h30 CET, 10h30 AEDT lundi matin)

Les 49ers viennent au Super Bowl LIV après avoir battu de manière convaincante les Packers 37-20 lors de leur finale de conférence. Non seulement leur tacle défensif était impressionnant, mais ils ont également réussi à exécuter le ballon 42 fois sur 285 verges tout au long du match. Cela ressemble à une forme gagnante du Super Bowl! Pendant ce temps, les Chiefs ont réussi à éliminer les Titans courageux, mis en évidence par l’incroyable touché de 27 mètres de Patrick Mahomes.

Et si vous avez également hâte à la partie divertissement du Super Bowl (nous ne vous en voulons pas), vous devriez certainement l’être! Shakira et Jennifer Lopez ont taquiné certains aspects de leurs performances, mais cela devrait être un spectacle incroyable.

Prêt pour l’événement sportif incontournable du calendrier? Continuez votre lecture pour découvrir toutes les informations que vous devez savoir sur le 54e match de championnat de la NFL, y compris les heures de coup d’envoi, les informations sur le spectacle à la mi-temps, les équipes. Oh, et sans oublier la partie cruciale … comment obtenir une diffusion en direct du Super Bowl de n’importe où dans le monde!

Comment diffuser en direct le Super Bowl 2020 en ligne – notre choix préféré pour regarder sans publicités:

Si, comme nous, vous souhaitez regarder une diffusion en direct en ligne sans interruption commerciale, suivre ces trois étapes simples vous aidera:

1. Téléchargez et installez un VPN

Si vous n’avez pas facilement accès à la diffusion en direct du Super Bowl en ligne dans votre pays – ou si vous êtes loin de votre pays d’origine lorsqu’il est activé – la meilleure façon de le regarder gratuitement est de télécharger et d’installer un VPN. Nous avons testé tous les principaux services VPN (plus de 100 au total) et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu.

Il est compatible avec une multitude d’appareils (y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, etc.) et se classe parmi les options les plus rapides du marché. De plus, il y a beaucoup de course à pied offrant un 49% de réduction, une garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois gratuits avec un plan annuel – en particulier pour les lecteurs de TechRadar! Donc, si vous étiez déjà intéressé par les VPN, c’est le moment idéal pour vous inscrire.

– Découvrez ExpressVPN et commencez avec cette garantie de remboursement de 30 jours

2. Connectez-vous à un emplacement de serveur au Royaume-Uni

Ouvrez simplement l’application VPN, appuyez sur “ choisir l’emplacement ” et sélectionnez un emplacement au Royaume-Uni – peu importe lequel et c’est très facile à faire. La raison de choisir le Royaume-Uni? Parce qu’il est diffusé en direct gratuitement, donc dès que vous avez une adresse IP au Royaume-Uni, vous êtes libre de regarder le Super Bowl sans tracas.

3. Allez sur TVPlayer.com

TVPlayer est un service de streaming en ligne légal gratuit, qui propose des centaines de chaînes. Parmi les chaînes que vous trouverez sur TVPlayer.com, BBC One proposera l’intégralité de l’événement en direct. Et le meilleur morceau? La BBC n’a pas de publicités, vous pourrez donc profiter d’une diffusion en direct du Super Bowl sans interruption sans une seule pause commerciale.

Comment regarder gratuitement une diffusion en direct du Super Bowl 2020 aux États-Unis:

Fox diffusera l’événement en direct cette fois-ci avec Joe Buck commentant aux côtés du légendaire Troy Aikman – ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas.

Notez que vous aurez besoin d’une adresse IP américaine pour accéder à la couverture Fox, sinon vous ne pourrez pas accéder au contenu de l’étranger – si vous le souhaitez, vous devrez suivre nos directives VPN ci-dessus et vous connecter avec un VPN, en choisissant un emplacement de serveur américain.

Fox n’est cependant pas votre seule option, tous les meilleurs services de streaming basés aux États-Unis fournissant tous une alternative. Chacun offre un essai gratuit pour vous aider à démarrer et dispose d’une multitude d’autres contenus et chaînes dont vous pourrez profiter si vous vous abonnez:

Hulu avec Live TV 54,99 $ par mois – Hulu avec Live TV comprend CBS, Fox, NBC et ESPN.YouTubeTV 49,99 $ par mois – YouTubeTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN.DirecTV Maintenant 50 $ par mois – DirecTV inclut maintenant CBS, Fox, NBC, ESPN et pour 5 $ supplémentaires, vous pouvez ajouter le NFL Network.FuboTV 55 $ pour le premier mois – FuboTV comprend CBS, Fox, NBC et le NFL Network.

Comment regarder le Super Bowl en ligne au Royaume-Uni gratuitement:

Comme d’habitude ces dernières années, le Super Bowl sera diffusé en direct sur BBC One gratuitement! Mark Chapman sera le présentateur principal aux côtés des anciens joueurs Jason Bell et Osi Umenyiora.

Comme il est diffusé sur BBC One, cela signifie que le jeu peut également être diffusé en direct gratuitement sur BBC iPlayer – vous n’avez donc pas seulement à être collé à votre téléviseur, vous avez le choix ici. Faites votre choix sur l’endroit où vous souhaitez le regarder, y compris sur un smartphone ou une tablette via l’application iPlayer.

Cependant, ce n’est pas votre seule option, vous pouvez également regarder le match en direct sur Sky Sports ou sur son application Sky Go.

Et cela vaut la peine de le répéter … si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez toujours regarder votre couverture à domicile, alors regardez ci-dessus comment le faire sans difficulté en téléchargeant et en installant un VPN.

Comment regarder le Super Bowl 2020 au Canada (et GRATUITEMENT)

Comme les années précédentes, CTV / TSN sera le diffuseur officiel du Canada pour le Super Bowl. Si vous souhaitez le regarder en déplacement, vous pouvez toujours télécharger l’application CTV Go. Il vous permet de regarder l’événement sur d’autres appareils loin de votre téléviseur.

Gardez les yeux ouverts sur cette page car nous vous apporterons toutes les nouvelles mises à jour, y compris les horaires et plus d’options de streaming pour le Super Bowl.

Vous n’avez pas de câble? Eh bien, ne vous découragez pas. Si vous avez un abonnement DAZN, vous pouvez également le regarder – DAZN offre un ESSAI GRATUIT de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez toujours vous inscrire au service et diffuser en direct le Super Bowl LIV et sans obligation.

Comment diffuser gratuitement le Super Bowl en Australie

Excellente nouvelle pour les Australiens, car le réseau gratuit Channel 7 est l’endroit idéal pour tous les fans australiens de la NFL. Les Australiens peuvent s’attendre à ce que l’événement soit diffusé vers 9h30 AEDT le lundi 3 février. Cela signifie également l’application 7plus si vous aviez l’intention de la capturer sur votre appareil mobile.

Alternativement, ESPN, Foxtel et l’impressionnant Kayo Sports (qui semble constamment ajouter une nouvelle couverture sportive en direct à son service) montreront également le match.

Si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez vous connecter, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés ci-dessus pour regarder la couverture de Down Under ou d’une autre nation.

Diffusion en direct du Super Bowl: une couverture mondiale où que vous soyez

Le Super Bowl 53 était disponible en direct en sept langues et 170 pays et territoires à travers le monde.

Nous pouvons vous dire que certaines des plates-formes et chaînes de streaming qui le diffusaient l’année dernière le montrent cette année. Et bien que nous ne puissions pas confirmer que tous les éléments énumérés ci-dessous le diffuseront, voici quelques-uns répertoriés pour les territoires les plus populaires pour regarder la NFL: Mexique – ESPN, Fox, TV Azteca; Brésil – ESPN; Corée du Sud – MBC Sports; Allemagne – ProSieben, DAZN; France – TF1, BeIN Sport; Argentine – ESPN, Fox; Chine – Fox Sports, BesTV.

Vous voulez plutôt regarder le Super Bowl à Miami?

Si vous préférez plutôt voir l’action en direct dans l’arène, vous pouvez toujours acheter des billets. Sachez simplement qu’ils sont assez chers, les billets les moins chers que vous pouvez obtenir sont au prix de 4799 $ chacun, et c’est tout au fond du stade. Les sièges premium qui sont assez proches de l’action vont de 12 999 $ à même 15 925 $ chacun.

La bonne nouvelle est que les billets pour les sièges premium incluent l’accès à la soirée d’avant-match tout compris de trois heures à Gulfstream Park, rencontrent et saluent les opportunités avec les stars de la NFL et le Hall of Famers, y compris Joe DeLamiellure, Floyd Little et Jan Stenerud et plus!

FAQ du Super Bowl 2020: réponses à vos questions

Quand aura lieu le Super Bowl LIV?

Chaque année, le Super Bowl a lieu le premier dimanche de février. Cette année, cela signifie que le Super Bowl aura lieu le dimanche 2 février. L’heure du coup d’envoi sera 18 h 30 HE.

Qui se produit à la mi-temps du Super Bowl 2020?

L’émission à mi-temps est considérée comme sérieusement spectaculaire cette année (contrairement à la performance plutôt décevante de l’an dernier), Jennifer Lopez et Shakira unissant leurs forces pour ce qui est censé être une performance incroyable. Les pop stars devraient apporter tout le faste et le glamour à l’événement.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et voir où et quand le regarder avec notre guide dédié sur la façon de regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl en ligne.

Qui a déjà joué à la mi-temps du Super Bowl?

Habituellement connu pour être un spectacle merveilleux, épique et énergique, le spectacle à mi-temps du Super Bowl a été honoré par certains des artistes les plus célèbres et les plus populaires du marché. La gamme précédente comprend Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, Lady Gaga, Beyoncé, Diana Ross, Prince, Slash et bien d’autres.

Quelles sont les prévisions du Super Bowl 2020?

Grâce à leurs impressionnantes campagnes régulières et d’après-saison, les 49ers de San Francisco sont les favoris de nombreux bookmakers pour remporter le grand cette année. Mais il est toujours très proche d’appeler entre eux et les chefs.

Qui a remporté le Super Bowl LIII en 2019?

Faisant (une fois de plus) l’histoire du Super Bowl, les New England Patriots ont triomphé des Rams de Los Angeles dans le Super Bowl LIII, le score final étant de 3-13.

Quelle équipe a le plus de victoires au Super Bowl?

La réponse à votre question serait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre … à égalité avec les Steelers de Pittsburgh! Les deux équipes ont chacune remporté six Super Bowls, bien que les Patriots aient remporté la dernière victoire (2019), la dernière fois que les Steelers ont été couronnés champions du Super Bowl en 2008.

Quelle ville n’a jamais organisé de Super Bowl?

Les Cleveland Browns sont la seule équipe à ce jour qui n’a jamais joué ni dont la ville a accueilli le match.

Quelles publicités du Super Bowl pour 2020 y aura-t-il?

Vous pouvez vous attendre à voir une publicité pour Donald Trump et une pour Bloomberg. Michael Bloomberg et Trump ont dépensé chacun 10 millions de dollars chacun sur une fenêtre publicitaire de dix secondes dans le Super Bowl 2020. Ce qui rend cela très intéressant, c’est que les deux publicités sont destinées à l’élection présidentielle américaine de 2020 – Bloomberg se présente pour la nomination présidentielle démocrate et Trump se présente. pour réélection.

Si vous voulez en savoir plus sur comment regarder votre télévision préférée et votre sport en direct puis cliquez sur le lien pour voir notre guide dédié

