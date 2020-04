Comment diffuser l’avantage One World: Together At Home

L’Organisation mondiale de la santé et Global Citizen s’associent aujourd’hui pour le concert-bénéfice virtuel «One World: Together At Home» pour COVID-19. L’événement sera organisé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, et vous pouvez le regarder via Apple Music et l’application Apple TV.

Le «One World: Together At Home» est une émission mondiale et spéciale numérique, dirigée par Lady Gaga, pour soutenir les travailleurs de santé de première ligne et l’OMS. L’événement mettra en vedette une variété d’apparitions de célébrités et de performances musicales.

Comment diffuser One World: Together At Home via Apple Music

Ouvrez l’application Musique sur votre iPhone, iPad ou Mac

Appuyez sur l’onglet Parcourir en bas

Recherchez les bannières «One World: Together At Home»

Pour un flux audio uniquement: appuyez sur l’onglet «Radio» et choisissez Beats 1

Comment regarder One World: Together At Home via Apple TV

Ouvrez l’application TV sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV

Assurez-vous d’être dans l’onglet “Regarder maintenant”

Faites défiler vers le bas et recherchez l’en-tête «One World: Together At Home»

Alors que le flux One World commencera sur le site Web de Global Citizen à 14 heures. ET / 11 h PT, la partie télévisée de l’émission débutera sur Apple Music et l’application Apple TV à 20 h. ET / 17 h PT.

Les célébrités prévues pour faire des apparitions et se produire pendant la prestation incluent: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Taylor Swift, Niall Horan, Stevie Wonder et bien d’autres.

En plus d’Apple, cependant, l’avantage sera également montré sur ABC, NBC, ViacomCBS Networks et iHeartMedia aux États-Unis et sur les plateformes Bell Media au Canada, ainsi que sur d’autres diffusions internationales via BBC One, beIN Media Group, MultiChoice Group et RTE.

Il sera également diffusé en direct via Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

Vous pouvez en savoir plus sur le streaming via d’autres plateformes sur le site Web de Global Citizen.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: