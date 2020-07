comment diffuser sur iPhone, iPad, Apple TV

Le jour est arrivé: Hamilton est officiellement disponible pour diffuser sur Disney + dans le monde entier. La comédie musicale primée de Lin-Manuel Miranda raconte la vie d’Alexander Hamilton, et vous pouvez maintenant la regarder sur Disney + directement sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Pourquoi «Hamilton» est-il diffusé en continu sur Disney +?

Hamilton devait initialement sortir en salles le 15 octobre 2021, mais comme beaucoup de choses, la pandémie de COVID-19 a provoqué un changement dans les plans. Comme détaillé dans une histoire du New York Times, Disney a finalement payé environ 75 millions de dollars pour les droits du film.

Le président exécutif de Disney, Bob Iger, a approché l’équipe de Hamilton, y compris le réalisateur Thomas Kail et le créateur Lin-Manuel Miranda, pour remonter la version après le début de la pandémie. Avec l’arrêt de la production de nouveaux contenus et les sorties en salles, Disney + avait besoin de nouveaux contenus. Au début, la réponse de l’équipe de Hamilton a été un «non» ferme, mais comme il est devenu clair que le coronavirus était là pour rester, ils ont reconsidéré leur décision.

« Je pensais que nous devrions garder le cap, mais j’avoue que c’était au début de l’épidémie, quand nous pensions que nous pourrions reprendre le travail cet été », a déclaré le vendeur, toujours sous le choc d’avoir à fermer les six productions de Hamilton. « Alors que la profondeur de cette pandémie s’installe, et j’ai réalisé que nous ne reviendrons pas cette année, j’ai pensé que nous devrions reconsidérer. »

Tommy Kail reste optimiste quant au fait que Hamilton sera toujours sorti dans les salles à un moment donné, une fois que cela sera sûr. « J’espère qu’à un moment donné, lorsque les gens retourneront dans les salles de cinéma, les gens auront l’occasion de vivre cela en groupe, assis dans le noir », a-t-il déclaré au Times.

La version de Hamilton disponible sur Disney + est éditée ensemble à partir de trois représentations du spectacle au Richard Rodgers Theatre de New York en 2016. Elle présente la distribution originale de Broadway, notamment:

Lin-Manuel Miranda comme Alexander Hamilton

Leslie Odom Jr. en tant que Aaron Burr

Phillipa Soo comme Eliza Hamilton

Daveed Diggs comme Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson

Renée Elise Goldsberry en tant que Angelica Schuyler

Jonathan Groff en tant que roi George III

Christopher Jackson comme George Washington

Jasmine Cephas Jones en tant que Peggy Schuyler et Maria Reynolds

Okieriete Onaodowan en tant que Hercules Mulligan et James Madison

Anthony Ramos comme John Laurens et Philip Hamilton

Maintenant que vous connaissez la trame de fond sur la façon dont Hamilton s’est retrouvé sur Disney +, levez un verre et lisez la suite pour expliquer comment le regarder.

Comment regarder:

Hamilton est disponible pour diffuser partout où vous pouvez accéder à Disney +, qui comprend iPhone, iPad, Apple TV, Fire TV, Roku et le Web. Voici les pays où Disney + est disponible depuis le 3 juillet:

Australie

L’Autriche

Canada

France

Allemagne

Inde

Irlande

Italie

Japon

Monaco

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Espagne

Suisse

Royaume-Uni

États Unis

Malheureusement, Disney n’offre plus d’essai gratuit d’aucune sorte pour Disney +. Cela dit, vous pouvez vous inscrire au service à seulement 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an. Vous pouvez également vous abonner à un ensemble de Hulu, Disney + et ESPN + pour 12,99 $ par mois.

L’application Disney + est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV. Sur Apple TV, ouvrez simplement l’App Store et recherchez Disney +. Sur le Mac, rendez-vous sur le site Web de Disney + et connectez-vous, et vous êtes prêt.

Apple a même une histoire spéciale sur l’App Store célébrant la sortie de Hamilton sur Disney +. Cette histoire comprend des liens vers des listes de lecture, des albums et plus encore pour les fans de Hamilton. Consultez l’App Store ici.

Il n’y a aucune raison de l’attendre: diffusez Hamilton sur Disney + aujourd’hui et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.

