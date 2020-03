Comment Elite Saison 4 peut ramener les personnages originaux

Saison 3 de Netflix Élite a mis fin aux histoires de ses acteurs originaux; cependant, les personnages pourraient encore apparaître dans les saisons ultérieures. Une grande partie de la saison Elite 3 s’est concentrée sur les événements qui ont conduit au meurtre de Polo (Álvaro Rico), avec la finale dévoilant qui était responsable et si oui ou non ils s’en tireraient. Contrairement aux deux premières saisons, la saison Elite 3 ne s’est pas terminée par un cliffhanger, mais a plutôt permis à tous ses personnages de tirer des conclusions pacifiques, sinon toujours entièrement heureuses.

Jusqu’à présent, l’intégralité d’Elite s’est concentrée sur le même groupe d’étudiants de Las Encinas. Le spectacle a déjà été renouvelé pour les saisons 4 et 5, mais ceux-ci se concentreraient sur une nouvelle distribution de personnages. Cela semble être soutenu par la façon dont la saison 3 s’est bien terminée, avec des personnages qui partent vers un nouvel emplacement ou reviennent pour une dernière année à Las Encinas. Cependant, il y a encore des possibilités de ramener les personnages pour une autre balade scandaleuse.

Le dernier épisode de la saison Elite 3 a vu le groupe principal de personnages se séparer. Lu (Danna Paola) et Nadia (Mina El Hammani) se sont envolées pour New York pour l’université, tandis que Carla (Ester Expósito) est également partie pour l’école, mais dans un lieu indéfini. Valerio (Jorge López) a pris un nouvel emploi dans les vignobles de la famille Carla, et Cayetana (Georgina Amorós) est devenu le nouveau concierge de Las Encinas. Et enfin, Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso) et Rebeca (Claudia Salas) ont tous commencé une nouvelle année à Las Encinas. Dans cet esprit, tous ces personnages pourraient toujours revenir dans Elite saison 4.

Le groupe le plus facile à ramener est également le groupe le plus susceptible de revenir, à savoir ceux qui sont encore à Las Encinas. En supposant que la saison 4 d’Elite aura toujours lieu à Las Encinas, plus de la moitié de la distribution originale pourrait facilement apparaître. Grâce à diverses circonstances atténuantes, Samuel, Guzmán, Ander et Rebeca n’ont pas pu terminer leur dernière année à Las Encinas, les forçant ainsi tous à revenir pour encore quelques semestres. Omar, qui n’a jamais été étudiante à Las Encinas, est arrivée pour la première fois dans la prestigieuse école et Cayetana n’y est peut-être plus, mais elle est toujours là. Même si l’histoire principale de la saison 4 d’Elite se concentre sur un autre groupe d’élèves, cela n’aurait pas beaucoup de sens de ne pas inclure les personnages originaux d’Elite sous une forme ou une autre, même si ce ne sont que des personnages d’arrière-plan qui rient des derniers problèmes qui affligent l’école. .

Pour aller plus loin, les personnages originaux d’Elite pourraient même s’impliquer dans le nouveau drame. Ils ont déjà prouvé qu’ils sont des aimants à problèmes, et il serait facile de les jeter au centre d’un nouveau mystère qui dure toute la saison. Un autre meurtre pourrait sembler répétitif, mais une nouvelle menace pourrait émerger dans la veine du complot “qui est A” dans Pretty Little Liars. Comme tout le monde sur Elite a aidé à dissimuler ce qui est arrivé à Polo, quelqu’un pourrait être mécontent du fait qu’ils soient tous sortis sans scot. Le passé pourrait revenir hanter ceux de Las Encinas, avec certaines des plus grandes cibles étant Cayetana, pour avoir caché des preuves de l’assassinat de Polo of Marina (María Pedraza), et Rebeca, pour sa mère étant un trafiquant de drogue. Cela peut sembler un peu là-bas, mais cela pourrait être un moyen de conserver les personnages originaux.

Pour une alternative moins sombre, la saison 4 d’Elite pourrait simplement se concentrer sur les récupérations des personnages après les événements fous de ce qui précède. Omar et Ander en particulier ont traversé beaucoup de choses, et la saison 4 pourrait fournir une excellente occasion de laisser leur relation se développer sans drame inutile. Samuel et Guzmán pourraient bien pleurer et passer à la mort de Marina maintenant que les choses avec Polo ont été résolues, et ils pourraient tous les deux renouer avec Carla et Nadia respectivement. Cela pourrait ne pas fournir suffisamment de drames pour alimenter une saison entière, mais ils pourraient servir d’excellentes histoires de fond.

L’un des plaisirs inattendus de la nouvelle saison d’Elite était la relation entre Lu et Nadia. Pendant une grande partie des deux premières saisons de l’émission, ils étaient ennemis, Lu voyant Nadia comme une menace à la fois à l’école et pour les affections de Guzmán. Cela a finalement changé dans la saison 3. Lu et Nadia ont progressivement commencé à se soutenir mutuellement en se disputant la même bourse. En fin de compte, ils ont tous deux gagné et leur amitié se poursuivra à New York. Les fans veulent maintenant voir leurs aventures dans la nouvelle ville, certains appelant même à une spin-off.

Cependant, un spin-off les éloignerait d’Elite, ce qui n’est pas l’objectif ici. Étant donné que la famille de Nadia est toujours en Espagne, elle pourrait toujours rentrer chez elle pendant les vacances scolaires pour les voir. De plus, Nadia a promis à Guzmán qu’elle pourrait lui revenir à un moment donné, et les fans prient avec impatience de voir que les retrouvailles auront lieu à l’écran. Lu voyagerait probablement avec elle, car la mère de Nadia a ouvertement accueilli Lu dans leur famille lors de la finale de la saison. Ce serait en fait une joie de voir Lu s’intégrer lentement dans la famille Shanaa, ce qui pourrait également lui offrir une excellente nouvelle histoire.

De plus, si quelque chose devait arriver à Omar et Guzmán, Nadia et Lu reviendraient sûrement à leurs côtés en un instant. Nadia et Omar se sont rapprochées en tant que frères et sœurs au fil des saisons, et Nadia serait prompte à soutenir son frère. De plus, l’amour commun de Lu et Nadia pour Guzmán ramènerait certainement les deux s’il était en danger.

Les deux personnages qu’il serait un peu plus délicat de ramener à la série télévisée espagnole sont Carla et Valerio. En regardant d’abord Carla, on ne sait pas où elle est allée à la fin de la saison 3, mais seulement qu’elle n’est plus à la maison. Après les quelques dernières années qu’elle avait eues, Carla semblait en quête de paix maintenant qu’elle avait enfin repris le contrôle de sa vie. Elle pourrait même ne pas vouloir rentrer chez elle, compte tenu de la relation qu’elle entretient avec ses parents. Cependant, s’il y a une chose qui pourrait ramener Carla, c’est Samuel. Avant la mort de Polo, Carla semblait prête à se lancer dans quelque chose de réel avec Samuel, et ce n’était que son départ qui y avait mis fin. Ayant retrouvé la paix à l’école, Carla pourrait revenir pour obtenir une bonne fermeture avec Samuel.

Avec Valerio, il est le seul acteur original à passer à quelque chose qui n’implique pas l’éducation. Pendant que Carla le charge des vignobles de la famille pendant son absence, Valerio semble avoir les mains pleines. Le père de Carla n’était cependant pas content de l’avoir, afin qu’il puisse trouver un moyen d’évincer Valerio, forçant ainsi Valerio à trouver un nouvel endroit dans la vie. Cela pourrait lui présenter une nouvelle histoire, et qui pourrait le conduire à demander conseil à des amis comme Rebeca. De plus, Valerio semblait être en meilleurs termes avec sa demi-sœur Lu à la fin de la troisième saison, donc si les choses tournaient mal pour lui, il pourrait facilement se tourner vers elle. Bien sûr, en les connaissant, cela pourrait conduire à plus de problèmes, mais ce ne serait qu’une autre source de conflit pour les écrivains à exploiter.

Si la saison 4 d’Elite choisit de laisser tous les personnages principaux derrière, au moins leurs histoires ont pris fin. Cependant, les fans ont clairement indiqué qu’ils n’en avaient pas fini avec Samuel, Ander, Lu et les autres. Si les écrivains voulaient vraiment les garder, il y a beaucoup de façons de le faire. On ne sait pas quand Élite la saison 4 arrivera, mais j’espère qu’elle proposera plus d’aventures pour les personnages que nous connaissons et aimons déjà.

