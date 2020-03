Comment enregistrer un site Web au format PDF sur iPad et iPhone

Il est utile d’enregistrer des sites Web et des articles sous forme de fichiers PDF sur iPad et iPhone afin de pouvoir les lire plus tard. De manière à ce que vous ayez accès à des informations intéressantes sans avoir de connexion, nous vous montrerons donc comment générer rapidement un PDF sur votre iPhone ou iPad, puis l’enregistrer dans un service comme Pocket.

Vous pouvez également être intéressé par cet article si vous êtes un fan d’Apple, ce qui explique quelle est la meilleure option pour éditer des PDF sur votre Mac. Cliquez simplement sur le lien.

Découvrez comment enregistrer une capture d’écran pleine page au format PDF sur iPad et iPhone

Sur iOS 13, iPadOS 13 et versions des systèmes d’exploitation

plus tard, vous pouvez prendre une capture d’écran d’une page complète d’un

site Web dans Safari et enregistrez-le au format PDF dans l’application Fichiers. De cette

vous devez prendre en compte 2 points remarquables sur cette nouvelle

méthode:

1.- Le PDF est généré comme une page continue sans interruption de

page.

2.- Au lieu d’un PDF normal, avec une largeur de page A4, le

Le PDF a la même largeur que l’iPhone ou l’iPad dans lequel vous le visualisez

fichier.

De même, si vous souhaitez générer un PDF plus propre de tout

page sans publicité ni format par défaut, passez d’abord en mode

lecteur Pour ce faire, vous devez appuyer et maintenir “AA” dans le coin supérieur

à gauche, puis appuyez à nouveau pour modifier la conception du texte.

Maintenant, ouvrez le site Web sur votre iPhone ou iPad et faites une capture d’écran. Si vous avez un

Appareil de style iPhone X avec une encoche ou un iPad Pro avec Face ID, vous devez

appuyez et maintenez les boutons «Side» et «Volume up»

jusqu’à ce que vous voyez l’animation de la capture d’écran.

De même, si vous utilisez un iPad ou un iPhone avec un bouton Démarrer, appuyez dessus avec le bouton «On / Suspend» pour prendre une capture d’écran. Ici, vous verrez un petit aperçu de la capture d’écran dans le coin inférieur gauche: vous devez appuyer dessus. Vous êtes maintenant dans l’éditeur de captures d’écran. Vous devez appuyer sur l’option “Pleine page”.

Vous pouvez faire ce que vous voulez sur cet écran

Comme vous le verrez, toute la page apparaît. Vous pouvez utiliser la barre

Faites défiler sur le bord droit de l’écran pour naviguer. Dû au fait que

vous êtes dans l’écran d’édition de capture d’écran, vous avez à votre disposition

L’ensemble des annotations. Vous pouvez dessiner sur le PDF ou utiliser des flèches

pour mettre en évidence les sections qui vous intéressent.

Vous pouvez également enregistrer le PDF dans l’application Fichiers ou

Exportez-le vers n’importe quelle application que vous choisissez. Si vous souhaitez l’enregistrer dans l’application

Fichiers, il vous suffit de cliquer sur “Terminé”.

Dans la fenêtre pop-up, cliquez sur l’option «Enregistrer le PDF

dans les fichiers ». Sélectionnez ensuite l’endroit où vous voulez

Enregistrez le PDF. Vous pouvez choisir le disque local, le stockage externe ou un

compte de stockage cloud. Après avoir sélectionné l’emplacement, vous devez

appuyez sur l’option “Enregistrer”.

Si vous souhaitez envoyer le PDF à une application, telle qu’une pièce jointe dans les applications Courrier ou Livres, vous devez appuyer sur le bouton Partager, qui est la boîte avec une flèche vers le haut. Il vous suffit de sélectionner l’application à laquelle vous souhaitez envoyer le fichier PDF.

Enregistrer un site Web au format PDF sur iPad à partir de la feuille de partage

Si vous préférez une méthode plus traditionnelle pour enregistrer un site

Web au format PDF, vous pouvez le trouver sur la feuille de partage. Cette méthode crée le PDF

standard et paginé au format A4. Sur les systèmes d’exploitation iOS 13, iPadOS 13

et au-dessus, une nouvelle option vous permet de choisir entre un PDF normal et un

Lecteur PDF.

Maintenant, vous devez ouvrir une page dans Safari et appuyer sur le bouton

Partager. En haut de la feuille de partage, vous verrez le titre du

page. Vous devez toucher le bouton “Options qui est juste en dessous de ce

titre.

Passez à l’option “PDF Reader” si

vous jugez nécessaire de créer une version simplifiée du

page Web. Si vous prévoyez de lire un article complet sur votre iPad, c’est le meilleur

option. Après avoir sélectionné l’option PDF souhaitée, appuyez sur l’option

de “Prêt”.

Revenez maintenant à la feuille de partage. Quand vous y êtes,

appuyez sur l’option “Enregistrer dans les fichiers”, puis sélectionnez

le dossier de sortie puis cliquez sur l’option “Enregistrer”.

Vous pouvez maintenant accéder à l’application Fichiers et appuyer sur le fichier en question pour le prévisualiser. Appuyez sur le bouton “Partager” pour ouvrir le PDF dans l’application Apple Books ou dans un lecteur PDF tiers.

Comment pouvez-vous enregistrer un site Web au format PDF à partir de n’importe quel navigateur à l’aide de raccourcis?

Si vous utilisez un navigateur tiers, vous n’avez pas le même

Options de création de PDF que vous avez dans le navigateur Safari. Cependant,

Vous pouvez utiliser un raccourci appelé «Créer un PDF». Cet accès

Direct crée un PDF à l’aide d’une URL à partir de n’importe quelle application.

Pour ce faire, ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone ou iPad et

puis appuyez sur «Galerie».

Lorsque vous y êtes, appuyez sur le champ “Rechercher”, puis tapez

«Créer un PDF». De même, appuyez sur le symbole “plus” (+) à côté du

Option “Créer un PDF”. Enfin, il vous suffit d’appuyer sur le bouton “Ajouter

accès direct”.

Le raccourci est ajouté à votre galerie et apparaît directement

sur la feuille de partage si votre iPhone ou iPad fonctionne sous iOS 13 OS,

iPadOS 13 ou supérieur. Si votre appareil exécute iOS 12 ou un système d’exploitation

en bas, appuyez sur l’option “Exécuter le raccourci” dans la barre d’action pour

accéder audit raccourci.

Accédez à un site Web, puis appuyez sur le bouton Partager. Dans la

Partagez la feuille, faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option “Créer un PDF”.

Vous pouvez voir que le raccourci fonctionne. Une fois le PDF généré, vous verrez

un aperçu de celui-ci. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Partager.

De même, vous devez appuyer sur l’option “Enregistrer dans des fichiers” afin de pouvoir enregistrer le PDF sur un lecteur iCloud ou un stockage local. Vous pouvez également choisir une action, telle que «Copier dans des livres» pour ouvrir le PDF directement dans l’application Apple Books. Si vous disposez d’un lecteur PDF tiers, vous pouvez également le sélectionner.

Enregistrer un site Web au format PDF sur iPad et iPhone avec iOS 12 et les versions antérieures

Si votre iPhone ou iPad exécute le système d’exploitation iOS 12,

Vous pouvez utiliser l’action “Créer un PDF” pour convertir un site Web en

un PDF Maintenant, ouvrez la page dans Safari et appuyez sur le bouton Partager. Agir

puis allez à la liste des actions, qui est la deuxième liste déroulante horizontale

et appuyez sur l’option “Créer un PDF”.

Vous pouvez maintenant voir l’aperçu au format PDF: faites défiler pour voir

toute la page, puis appuyez sur l’option “Terminé”. Maintenant, si vous voulez partager

le PDF avec une application particulière, appuyez sur le bouton “Partager” pour ouvrir la feuille

Partager. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, appuyez sur l’option

«Enregistrer le fichier dans».

Maintenant, sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier

puis appuyez sur l’option “Ajouter”. Le PDF se trouve à l’emplacement que vous avez

spécifié maintenant. Enfin, vous devez ouvrir l’application Fichiers puis

Cliquez sur le fichier pour l’ouvrir ou le partager.