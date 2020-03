Comment entrer dans Elite Smash

En relation: Smash Ultimate ne prévoit que 6 combattants supplémentaires en ce moment

Elite Smash est le sommet de la compétence pour Super Smash Bros.Ultimate. Ce mode de jeu est mesuré par les joueurs GSP (Global Smash Power). Cela augmente et diminue après chaque bataille en ligne selon que le joueur gagne ou perd. Ce n’est pas un système de classement parfait, car les scores peuvent être gonflés en jouant à des règles plus décontractées, mais c’est la meilleure façon pour le joueur de mesurer ses compétences. Smash Ultimate décrit Elite Smash comme le plus haut epsilon des joueurs compétitifs. Ce guide décrira comment déverrouiller ce mode de jeu.

Comment débloquer Elite Smash dans Super Smash Bros.Ultimate

Afin de débloquer Elite Smash, les joueurs doivent gagner consécutivement afin d’augmenter leur Global Smash Power. Le nombre exact de GSP est en constante augmentation car il est mesuré en fonction du nombre de personnes ayant joué en ligne dans cette région. Donc, si l’objectif du SPG est supérieur à 6 millions de points, il peut augmenter à mesure que davantage de personnes achètent le jeu et jouent en ligne. De plus, Elite Smash est verrouillé derrière un personnage spécifique, ce qui signifie que si le joueur est en mesure d’atteindre Elite Smash, le joueur ne peut jouer que le personnage avec lequel il l’a déverrouillé. Il peut être long et difficile d’amener tous les personnages de la liste des joueurs sur Elite Smash, mais cela montre simplement combien de progrès ils ont réalisés. En outre, peu importe le personnage que le joueur décide de prendre, car pour entrer dans Elite Smash, le joueur doit être l’un des meilleurs joueurs de ce personnage. Il existe un GSP moyen pour chaque joueur qui calcule en fonction de la moyenne de tous les personnages joués, mais cela n’aide en rien à débloquer Elite Smash. Le GSP doit être relevé de ce personnage spécifique afin de débloquer Elite Smash.

Il est important d’avoir un jeu de coups préféré lors du déverrouillage d’Elite Smash. Sinon, il est très possible que les ensembles de règles changent radicalement entre les jeux. Le premier jeu pourrait être avec tous les objets sur de grandes scènes tandis que le deuxième jeu ne pourrait inclure que des objets explosifs sur la destination finale. Il est important de définir des règles préférées sur ce que le joueur veut jouer pour éviter tout mélange. La majorité des joueurs qui jouent dans Elite Smash jouent avec un ensemble de règles compétitif. Voici les règles que le joueur doit établir pour correspondre avec d’autres joueurs compétitifs pour l’entraînement.

Format: 1v1Règles: StockStock: 3Limite de temps: 7:00Étape: Le joueur peut sélectionner soit Battlefield Form, soit Omega Forms, selon ses préférences.Articles: Aucun

Ces règles associeront le joueur à d’autres joueurs avec des règles similaires. Bien que pour une raison inconnue, parfois les règles ne fonctionnent tout simplement pas, que ce soient les règles préférées ou non. Cela arrive rarement, mais cela arrive de temps en temps.

Pour entrer dans Elite Smash, il est recommandé de prioriser le personnage avec lequel le joueur est le meilleur ou ses favoris personnels. Jouer des favoris personnels remplit toujours le sentiment de vouloir s’améliorer et supprime une partie de la frustration de ne pas savoir comment le personnage joue. Ainsi, par exemple, si le joueur aime jouer avec Donkey Kong, il devrait jouer avec lui, qu’il gagne ou qu’il perde. Abandonner n’est pas une option pour déverrouiller Elite Smash. Une fois que le personnage est dans Elite Smash, le seul moyen de le supprimer est de perdre plusieurs matchs ou de ne pas jouer pendant un certain temps. Un autre joueur qui joue également à Donkey Kong peut passer le joueur dans GSP, les expulsant ainsi d’Elite Smash. Il est également possible pour les joueurs d’avoir des jeux de règles plus occasionnels pour jouer si cela les fait gagner plus, faisant ainsi monter leur GSP en Elite Smash et en changeant le jeu de règles en compétitif, mais ce n’est pas une méthode recommandée car le joueur ne pourra pas pour défendre leur titre très longtemps avec une expérience de jeu. La perte est une partie importante de la croissance et Elite Smash est gagné par les victoires.

Bien que la métrique pour entrer dans Elite Smash ne soit pas définitive, il semble que le joueur doit être dans le Top 10% des joueurs qui jouent ce personnage en ligne. Donc, s’ils veulent être dans Elite Smash pour Donkey Kong et qu’il y a plus de 10 000 joueurs Donkey King, ils doivent avoir un GSP plus élevé que 1000 autres joueurs. Il n’y a pas de vraie récompense pour débloquer Elite Smash. La seule chose qui change, c’est que le joueur aura une nouvelle icône lors de la sélection de jouer en ligne en multijoueur. Entrer dans Elite Smash est un excellent sentiment, car c’est le jeu qui reconnaît le fait que le joueur s’est suffisamment amélioré pour être l’un des meilleurs du jeu. Plus de jeux devraient récompenser les joueurs pour leur travail comme le fait Super Smash Bros.Ultimate.

