Comment étendre la RAM d’un ordinateur portable

La RAM est un composant essentiel de tout équipement informatique. Il est principalement utilisé pour charger des instructions à partir du CPU à côté des mémoires cache intégrées par le processeur lui-même, ainsi que pour gérer les données système et les applications lors de leur exécution sur l’ordinateur.

Son importance est capitale car tout composant du PC en fait usage et il faut en avoir au moins un capacité minimale pour travailler avec l’équipement. Vous pouvez consulter notre spécial RAM où vous pouvez consulter chacun des détails de ce composant, y compris les types, la vitesse, la latence et également un guide d’achat mis à jour avec une sélection de modèles.

Dans cet article, nous allons vous proposer un tutoriel très pratique pour augmenter la RAM d’un ordinateur portable. Et ne doutez pas que vous devrez jamais le faire car comme nous le disons, les besoins augmentent et une mise à jour de ce composant, comme avec l’installation d’un SSD, offre une augmentation directe des performances sur n’importe quel ordinateur.

Connaître la RAM installée

La première et principale chose est de connaître la mémoire que nous avons installée dans l’équipement et de vérifier si nous avons de l’espace disponible pour l’augmenter, soit en remplacement de l’actuel, soit mieux, en ajoutant un module supplémentaire pour en profiter.

Allez-y une prémisse fondamentale. Le fonctionnement de la RAM est très sensible et nous devons inclure un modèle aussi similaire que possible dans les fonctionnalités que nous avons et être identique. Sinon, nous rencontrerons beaucoup d’erreurs aléatoires qui nous rendront littéralement fous. Dans un ordinateur portable, c’est plus compliqué à faire que dans un ordinateur de bureau, car en plus, il existe des modèles qui ont une mémoire intégrée.

Pour savoir à quoi nous pouvons nous attendre et avant d’envisager l’achat du nouveau module ou l’ouverture de l’équipement, nous exécutons un outil qui offrez-nous les informations dont nous avons besoin. L’un d’eux est RAMMon de PassMark. Il est disponible gratuitement. Nous le téléchargeons et l’installons.

Là, nous verrons les informations principales. Dans cet exemple, deux emplacements pour les mémoires DDR4, un libre et un occupé par un module de 16 Go. La principale information est qu’il est fabriqué par Kingston, avec son numéro de modèle correspondant, il fonctionne à une vitesse de 2400 MHz, à une tension de 1,2 volt et avec la latence visible sur l’image.

Nous insistons. Il est essentiel que le deuxième module que nous allons intégrer dans l’équipement soit le plus proche possible de ces spécifications ou, mieux, qu’il s’agisse d’un autre module identique. Dans un PC de bureau que nous avons assemblé, nous n’aurons aucun problème, mais sur un ordinateur portable est plus compliqué car de nombreux modules utilisés ont été fabriqués spécifiquement pour les fabricants OEM afin de les monter dans de nouveaux équipements. Il convient également de garder à l’esprit que les modules pour ordinateurs portables sont différents de ceux installés dans les ordinateurs de bureau typiques, au format LPDDR (Mobile) par rapport au DDR.

Si nous ne pouvons pas trouver un modèle compatible, une autre option est d’acquérir un module de plus grande capacité et d’installer uniquement celui-ci, mais nous perdrions la capacité installée. C’est une étape clé, assurez-vous d’acheter le bon module.

Installation de mémoire RAM

L’accès à la mémoire est différent pour chaque ordinateur portable, bien que dans les modèles qui permettent la mise à jour / l’expansion, il soit généralement simple. Dans l’exemple avec un MSI, nous devons retirer la totalité de la façade arrière.

Bientôt, nous pouvons voir le module de mémoire occupé et l’emplacement libre:

Comme nous l’avons expliqué dans les guides de montage du PC, nous ouvrons légèrement les verrous de sécurité, introduisons le nouveau module (dans sa position correcte et légèrement incliné) et l’abaissons jusqu’à ce qu’il se ferme avec ses ancrages. Si nous avons acquis le bon module, il n’y a pas d’erreur possible, mais soyez prudent.

Vérifier la RAM

Une fois le deuxième module installé, nous devons le vérifier à l’aide d’outils tels que MemTest86, l’un des plus complets. Il est disponible en versions commerciales et également gratuit Avec tout ce dont vous avez besoin. Prend en charge les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux 32, 64 bits; Il est compatible avec le micrologiciel BIOS ou UEFI, y compris les modules de démarrage sécurisé et offre des images pour créer des lecteurs amorçables sur des disques optiques ou des lecteurs USB, car le test de mémoire doit être effectué avant de charger le système d’exploitation.

Une étape par étape de votre emploi:

Téléchargez la dernière version de MemTest86 v7.5 pour Windows, Linux ou Mac. Pour l’exemple, nous utiliserons la version USB.

Le téléchargement contient des images de démarrage auto-exécutables à utiliser avec le support choisi. Décompressez le fichier .zip et exécutez le fichier «imageUSB.exe»

Entrez un lecteur flash et enregistrez l’application dessus. N’oubliez pas que toutes les données USB seront supprimées.

Redémarrez l’ordinateur en démarrant avec le support nouvellement créé. Memtest86 démarrera automatiquement et commencera à analyser la RAM pour l’informer en cas de problème.

Si l’un des tests échoue, il est très possible qu’il y ait incompatibilité entre les modules ou que l’un soit défectueux. Il est également possible que la mémoire ne puisse pas fonctionner de manière fiable à certaines vitesses, par exemple lorsque nous utilisons l’overclocking. Cela peut être défini dans le BIOS-UEFI à son niveau par défaut.