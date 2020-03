Comment éviter le coronavirus lors de la commande de nourriture pour livraison – .

Aux États-Unis, des restaurants sont fermés aux clients en raison de la pandémie de coronavirus.

Beaucoup de ces restaurants proposent un ramassage et une livraison pour survivre, et bien que certaines personnes puissent être préoccupées par la capture du coronavirus de leur nourriture, les données suggèrent que cela est peu probable.

Si vous voulez être extrêmement prudent, vous pouvez prendre des mesures pour rendre vos livraisons de nourriture encore plus sûres.

Vivant à New York, je commande beaucoup plus souvent que dans n’importe quelle autre ville du pays. Plus de 200 restaurants livreront de la nourriture juste devant ma porte, et donc lorsque toute la ville a fermé en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, j’ai voulu faire ma part pour aider à soutenir les établissements que j’aime dans mon quartier. Mais après avoir lu des rapports sur le virus vivant pendant des heures, voire des jours, sur certaines surfaces, je craignais de me mettre en danger (et donc toute autre personne avec qui je rentre en contact) en apportant de la nourriture dans mon appartement.

Vous pouvez imaginer mon soulagement en lisant le guide sur la sécurité alimentaire des coronavirus sur Serious Eats, qui explique que sur les centaines de milliers de cas de COVID-19 à ce jour, rien n’indique que la maladie se soit jamais propagée à travers les aliments ou les emballages alimentaires. . Mais si vous voulez être extrêmement prudent, vous pouvez prendre certaines mesures.

Comme l’explique Ben Chapman, spécialiste de la sécurité alimentaire, à Serious Eats, même un travailleur de la nourriture qui tousse ou éternue avec de la nourriture ne risque pas de vous rendre malade. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire et se reproduit ainsi le long de vos voies respiratoires. Si vous mordez dans un hamburger, il descend dans votre tube digestif. De plus, dans le processus de fabrication, d’emballage et d’expédition de vos aliments, la charge virale (à condition qu’il y en ait) sera diluée plusieurs fois. En d’autres termes, bien que cela soit théoriquement possible, Chapman appelle les chances de contracter la maladie de cette façon «un tir de lune».

Si vous avez lu tout cela et que vous cherchez toujours à prendre toutes les précautions possibles pour éviter d’être infecté, ce qui n’est pas une idée terrible compte tenu du peu que nous connaissons réellement sur le virus, voici quelques mesures que vous pourriez prendre afin de minimiser la risque déjà minime associé à la commande de livraison de nourriture:

Transférez les aliments du récipient dans un récipient ou un plat propre et lavez-vous les mains.

Utilisez de l’argenterie propre et lavez-vous à nouveau les mains avant de toucher votre visage lorsque vous avez fini de manger.

Des études suggèrent que chauffer vos aliments à 149 ° F pendant au moins 3 minutes est suffisant pour tuer le coronavirus.

Il ne serait certainement pas mauvais d’être trop prudent, d’autant plus que les taux d’infection aux États-Unis (et en particulier à New York) augmentent, mais même avec la quantité relativement faible de données que nous avons concernant le virus, il semble très improbable, si pas impossible, que vous serez infecté par votre nourriture livrée.

