Comment éviter le jus jacking sur iPhone et qu’est-ce que c’est?

Le cric de jus est devenu plus répandu dans les nouvelles au cours de la dernière année. Le terme fait référence aux pirates informatiques qui installent du code malveillant dans des chargeurs USB publics gratuits dans les centres commerciaux, les hôtels, les aéroports, etc. pour lire et voler des données à partir d’appareils mobiles. Mais est-ce que les utilisateurs d’iPhone doivent s’inquiéter? Voyons à quel point iOS est vulnérable et comment empêcher le cric de jus sur iPhone.

Duck Duck Go, la société qui fabrique le navigateur Web axé sur la confidentialité, a partagé aujourd’hui un article sur son blog qui examine les risques de détournement de jus et a également mené une enquête. Les résultats ont révélé que 54% des personnes interrogées ne connaissaient pas le cric de jus.

Duck Duck Go met en évidence l’extraction de jus «permet aux pirates de lire et d’exporter vos données, y compris vos mots de passe. Ils peuvent même verrouiller votre appareil de cette façon, le rendant inutilisable. »

Les utilisateurs d’iPhone devraient-ils se préoccuper du cric de jus?

Bien que des failles de sécurité puissent se produire et se produisent dans n’importe quel appareil, y compris les produits Apple, l’iPhone (iPad aussi) est plus sûr contre les attaques par détournement de jus que Android et d’autres appareils. Même si vous ne devez pas vous inquiéter, il est bon d’être conscient et informé.

Protection intégrée de l’iPhone

La principale mesure de sécurité qui devrait aider à empêcher le cric de jus intégré à iOS est le “Faire confiance à cet ordinateur?” invite lorsqu’un périphérique externe ou, dans ce cas, un code malveillant, demande à accéder aux données de votre iPhone ou iPad. Cela vous oblige à saisir votre mot de passe pour autoriser la connexion.

Bien qu’il soit possible que les utilisateurs fassent inconsciemment ou accidentellement confiance à une connexion avec un chargeur USB public malveillant, le drapeau empêche probablement la majorité des cas pour les propriétaires d’iPhone.

Deux façons simples d’empêcher le cric de jus d’iPhone

Au-delà de la sécurité iOS intégrée, il existe deux moyens très simples d’empêcher complètement le cric de jus avec iPhone ou tout appareil mobile:

Il existe des produits comme Databloc conçus pour empêcher le cric de jus, mais il est probablement préférable pour la plupart de mettre de l’argent dans une belle batterie portable pour plus de flexibilité et de commodité.

