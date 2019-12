Comment éviter les spoilers Star Wars: Rise of Skywalker

Je viens de taper "Star Wars" dans une recherche Google et on m'a immédiatement présenté un certain nombre de titres qui m'ont fait rapidement jeter mes mains sur mes yeux. Au 19 décembre, les scénaristes du divertissement ont pu voir Star Wars: Rise of Skywalker et en parlent partout sur Internet. Il ne s'agit pas seulement de spoilers liés à l'histoire, il s'agit également d'être influencé par les opinions des critiques sur le film dans son intégralité. Je ne veux pas savoir ce que tu en penses! Je veux décider par moi-même si je l'aime, et je ne veux pas que votre voix dans ma tête me dise comment vous pensez qu'une scène particulière s'est déroulée. Si vous avez de la chance, vous pouvez tout simplement éviter Internet jusqu'à ce que vous ayez vu Rise of Skywalker, mais si vous êtes comme moi et que vous devez passer votre journée immergée dans le Web mondial, vous voudrez peut-être en prendre étapes pour éviter les spoilers Star Wars, au moins jusqu'à ce que vous puissiez voir le film. Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon Muet Star Wars sur Twitter Twitter est l'un des endroits les plus flagrants pour voir accidentellement un spoiler. Vous êtes peut-être en train de faire défiler votre flux avec plaisir, puis, Bam! Vous regardez le GIF de quelqu'un d'une scène très importante du film. Soupir. Vous pouvez désactiver les mots et les comptes d'utilisateurs sur Twitter, ce qui devrait vous protéger de la plupart des spoilers. Ouvrez le Application Twitter sur votre téléphone ou accédez à Twitter.com depuis votre navigateur. Appuyez ou cliquez sur le Onglet Notifications. Appuyez ou cliquez sur le Icône Paramètres. Cela ressemble à un rouage. Source: iMore Appuyez ou cliquez En sourdine. Appuyez ou cliquez Mots muets. Robinet Ajouter dans l'application, ou cliquez sur le + dans le coin supérieur droit du Web. Source: iMore Tapez le mot ou phrase vous voulez couper le son, comme "Star Wars", "Rey" ou "Rise of the Resistance". Personnaliser comment vous voulez que le mot soit filtré. Sélectionner un une longueur de temps vous voulez que le mot ou la phrase soit mis en sourdine. Appuyez ou cliquez sauver. Source: iMore Vos mots en sourdine se synchroniseront sur tous vos appareils sur Twitter. Si vous utilisez un client Twitter tiers, comme Tweetbot ou Twitterific, vous pouvez également désactiver les hashtags et même les tweets de comptes Twitter spécifiques. Cette étape supplémentaire peut vous aider à vous protéger contre les spoilers accidentels supplémentaires que l'inhibition standard de Twitter pourrait avoir manqués. Utiliser Force Block avec Chrome

Si vous ne voulez pas l'un de ces accidents accidentels où vous tapez le mot "Star Wars" dans Google et que vous vous détournez soudainement de la tête pour éviter les spoilers, Force Block peut vous aider. Il s'agit d'une extension de navigateur qui détecte divers mots clés liés à Star Wars et bloque la page avec une notification afin que vous ne soyez pas tenté de lire. Vous pouvez ignorer le blocage et continuer à lire, et même ajouter une page à la liste blanche si elle a été bloquée par erreur. Force Block n'est disponible qu'en tant qu'extension Chrome, donc si vous utilisez normalement un autre navigateur, vous souhaiterez peut-être passer à Chrome jusqu'à ce que vous voyiez Rise of Skywalker. Forcer le blocage pour Chrome Utilisez Spoiler Protection 2.0 avec Firefox