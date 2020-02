Comment faire le sandwich au petit déjeuner de Harley à la maison

Attention: SPOILERS à venir pour Birds of Prey!

Voici comment préparer le sandwich au petit déjeuner digne de l’obsession de Harley Quinn à partir de Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn). Margot Robbie reprend son rôle de personnage de DC Comics pour la première fois depuis Suicide Squad en 2016. Oubliez les œufs de Pâques, le délicieux sandwich aux œufs de Harley est ce dont les téléspectateurs parlent vraiment.

Birds of Prey est le huitième film du DCEU et une suite directe de Suicide Squad. Cette fois-ci, Harley (Robbie) occupe le devant de la scène alors qu’elle tentait de trouver sa propre identité après sa rupture avec le Joker. Elle n’est certainement pas une citoyenne modèle, mais l’expert criminel se retrouve à protéger un jeune voleur à la tire nommé Cassandra (Ella Jay Basco) qui est visé par Roman Sionis, alias Black Mask (Ewan McGregor). Ce faisant, Harley a la possibilité de faire équipe avec des connaissances telles que Renee Montoya (Rosie Perez), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Huntress (Mary Elizabeth Winstead).

Au début de Birds of Prey, Harley essaie de dégriser après une nuit d’ivresse avec son seul véritable amour durable: un sandwich au petit-déjeuner au bacon, aux œufs et au fromage. Elle s’arrête dans un dépanneur de Gotham City et passe commande à Sal, le maître-sandwich du petit-déjeuner. L’amour de Harley pour ce sandwich est quelque chose de spécial, mais elle ne prend malheureusement jamais une bouchée. Après être sortie du magasin, Harley est approchée par Renee en plus de plusieurs autres attaquants cherchant à se venger d’un certain nombre de griefs divers. La rumeur s’est répandue qu’Harley n’est plus sous la protection de “Mr. J”, elle a donc une flopée de nouveaux ennemis. La poursuite se termine malheureusement par la destruction du sandwich aux œufs alors qu’il vole dans les airs avant d’atterrir sur le sol sale. La séquence avait probablement beaucoup de téléspectateurs désireux de mordre rapidement Harley et si oui, nous l’avons couverte.

Recette de sandwich au petit déjeuner de Harley Quinn

Pour préparer le sandwich Harley à la maison, seuls six ingrédients sont nécessaires. Deux œufs servent d’ingrédient principal, mais pour recréer la version Birds of Prey, vous auriez besoin de quelques tranches de bacon épais, de deux tranches de fromage américain jaune, de sauce piquante, de beurre fondu et de pain ciabatta (ou d’une sorte de Pain Italien). Maintenant, certains de ces ingrédients pourraient être éliminés, tels que la viande du petit-déjeuner, le type de fromage ou ce qui retient la saveur.

Tout comme Sal l’a fait dans le film, cassez les deux œufs sur une poêle chaude ou une cuisinière. Au lieu de regarder avec admiration comme Harley, faites frire le bacon et posez-le sur le pain en tranches. Avant d’ajouter des articles au pain, assurez-vous de l’enduire de beurre chaud. Pendant que les œufs sont encore en train de frire, superposez le fromage juste dessus pour qu’il fond bien. Ensuite, ajoutez quelques tirets de sauce piquante mais “pas trop” sur les conseils de Harley car il est important de goûter le fromage. Prenez le tas de bonté et placez-le sur la base de couches de bacon avant d’ajouter la couche finale de pain beurré. Maintenant, vous pouvez manger le sandwich en toute sécurité en sachant que Harley a eu une autre chance à la fin de Oiseaux de proie merci à Cassandra.

