Comment faire une capture d’écran sur votre ordinateur?

Je ne peux pas passer une journée sans prendre une capture d’écran de quelque chose sur mon ordinateur. Que ce soit pour le travail, un extrait stupide d’une vidéo que je veux partager avec mes amis, ou les résultats incroyables d’une rare session Overwatch qui s’est bien passée, il y a toujours quelque chose.

Windows et MacOS vous offrent de nombreuses façons de prendre des captures d’écran rapides de tout ce que vous voulez, des raccourcis clavier rapides aux outils intégrés pour capturer, annoter et enregistrer des captures d’écran et des enregistrements d’écran. Il existe également de nombreuses applications tierces que vous pouvez utiliser pour améliorer votre jeu de captures d’écran si vous avez besoin de plus de puissance de feu que celle que votre système d’exploitation peut fournir.

Comment faire une capture d’écran sur votre PC Windows ou Mac

Si vous souhaitez obtenir une image plein écran – y compris toutes les fenêtres, barres d’outils, bases de données et toute partie du bureau en haut – l’option la plus simple consiste à utiliser des raccourcis clavier.

Recherchez la touche Impr écran sur le clavier, qui peut être étiquetée PrtScn ou quelque chose de similaire.

Pour capturer tout l’écran (tout ce que vous voyez à l’écran, y compris toutes les fenêtres ouvertes), appuyez sur le bouton PrtScn. Cette capture d’écran sera placée dans votre presse-papiers afin que vous puissiez la coller où vous le souhaitez. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Windows + écran d’impression pour enregistrer la capture d’écran dans votre dossier [Usuario] Nde Images Nde écrans.

Captures d’écran sur macOS

Pour capturer la totalité de l’écran, appuyez simultanément sur Cmd + Maj + 3. Lorsque vous le faites, vous entendrez un clic et la miniature de la capture d’écran apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran

Les captures d’écran sont automatiquement enregistrées sous forme de fichiers PNG sur votre bureau. Si vous souhaitez les enregistrer dans le presse-papiers, maintenez enfoncées Ctrl + Cmd + Maj + 3

Comment capturer une partie de votre écran

Si vous souhaitez prendre une seule fenêtre, un court paragraphe de texte ou une photo, vous pouvez prendre une capture d’écran d’une sélection de votre écran en utilisant divers raccourcis clavier ou des outils faciles à utiliser qui sont déjà intégrés à votre système d’exploitation.

Capture d’écran sous Windows

Pour capturer uniquement la fenêtre active ou principale, appuyez sur Alt + PrtScn. L’image sera copiée dans le presse-papiers afin que vous puissiez la coller où vous le souhaitez.

Pour capturer quelque chose qui disparaît normalement lorsque vous appuyez sur la touche Alt, comme une liste déroulante, appuyez sur Ctrl + PrtScn à la place.

Si vous souhaitez sélectionner une partie de l’écran à capturer, appuyez sur la touche Windows + Maj + S. Dans Windows 10, cela ouvrira la “barre de détourage” que nous expliquerons ci-dessous.

Utilisation de l’application Trim & Sketch

Windows 10 dispose d’une application de capture d’écran appelée Snip & Sketch. Avec Snip & Sketch, vous pouvez définir des zones de l’écran à capturer (une forme irrégulière, un rectangle que vous dessinez, une fenêtre sélectionnée ou tout l’écran), annoter la capture d’écran et la partager par e-mail.

Si vous n’utilisez pas la commande Touche Windows + Maj + Clavier pour démarrer une version miniature de Snip and Sketch, vous pouvez démarrer l’application entière en cliquant sur Démarrer et en tapant “Snip and Sketch” dans la recherche. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau recadrage et sélectionnez le type de capture (rectangulaire, libre, fenêtré ou plein écran). L’image ira dans le presse-papiers, mais vous verrez également une fenêtre contextuelle pour annoter ou partager directement à partir de l’outil Recadrer et esquisser.

Utilisation de l’outil de capture

Windows 10 possède également l’ancien Snipping Tool; Lancez-le en tapant son nom après avoir cliqué sur le bouton Démarrer. À partir de là:

Cliquez sur Mode pour sélectionner le type de capture d’écran que vous souhaitez prendre: un dessin de forme libre, un dessin de rectangle ou une fenêtre complète. Utilisez ensuite la souris pour sélectionner la zone de l’écran ou de la fenêtre que vous souhaitez capturer.

Pour dessiner ou mettre en surbrillance des parties de la capture d’écran, cliquez sur les boutons du stylet ou du surligneur dans le menu. Vous pouvez également définir une minuterie dans l’utilitaire, ce qui est utile si vous devez vous donner quelques secondes pour préparer la capture, par exemple si vous avez besoin d’une capture d’écran à partir d’un menu contextuel.

Une fois que vous avez votre capture d’écran, vous pouvez l’enregistrer, l’envoyer par e-mail ou la copier et la coller dans une autre application.

Capture d’écran sous macOS

Pour capturer une zone spécifique de l’écran, appuyez sur Cmd + Maj + 4. Le curseur se transforme en croix et vous pouvez parcourir la zone que vous souhaitez capturer.

Pour capturer une fenêtre spécifique ou quelque chose de similaire au Dock ou à la barre de menus, appuyez sur Cmd + Maj + 4, puis appuyez sur la barre d’espace. Le réticule deviendra une petite caméra et mettra en évidence la fenêtre ou les objets que vous pouvez capturer.

Pour capturer le contenu de la barre tactile de votre Mac, si votre Mac en possède un, appuyez sur Cmd + Maj + 6.

Utiliser la capture d’écran

macOS Mojave (et versions ultérieures) dispose également d’un outil pour prendre des captures d’écran appelé -évidemment- Capture d’écran. Vous pouvez y accéder en utilisant Cmd + Shift + 5 ou dans Applications> Utilitaires.

Lorsque vous ouvrez Capture d’écran, une barre d’outils flottante apparaît en bas de votre écran. Vous pouvez choisir de capturer: une sélection, une fenêtre spécifique ou tout l’écran. Vous pouvez également définir un délai de 5 ou 10 secondes sur la minuterie (disponible dans les options).

Les paramètres par défaut enregistrent la capture d’écran sur le bureau, mais vous pouvez sélectionner d’autres destinations dans le menu Options.

Utilisation de l’aperçu

La visionneuse PDF intégrée de MacOS dispose d’un outil de capture d’écran qui vous permet d’annoter et de modifier immédiatement votre capture d’écran, puis de choisir un dossier à exporter ou à enregistrer. Ouvrez Aperçu et allez dans Fichier> Prendre une capture d’écran. Vous pouvez faire une sélection (faites glisser la croix), une fenêtre (appuyez sur Entrée) ou la totalité de l’écran (un compte à rebours vous donne quelques secondes pour déplacer les fenêtres).

Comment annoter, enregistrer et partager des captures d’écran

À quoi sert une capture d’écran si vous ne pouvez pas la vérifier? Windows et Mac disposent tous deux d’outils intégrés gratuits pour recadrer, dessiner et modifier vos captures d’écran.

Annoter et partager des captures d’écran dans Windows

Comme mentionné, Snip & Sketch et l’outil de recadrage sont livrés avec des outils d’annotation, ainsi que différentes options pour enregistrer et partager des captures d’écran. Vous pouvez également utiliser le recadrage et l’esquisse pour annoter d’autres images, ce qui est utile si vous capturez une capture d’écran avec un raccourci clavier ou collez une capture d’écran du clavier.

Annoter et partager des captures d’écran sur macOS

Si vous utilisez les raccourcis clavier ou la capture d’écran pour votre capture d’écran, une miniature de votre image apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran pendant quelques secondes. Cliquez sur l’image pour ouvrir les outils d’annotation et d’édition de MacOS. Cliquez sur Terminé pour enregistrer l’image sur votre bureau, ou cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit pour partager votre capture d’écran via Mail, Messages, AirDrop, etc.

Si vous ne capturez pas la vignette à temps, double-cliquez sur l’image à partir de votre bureau pour l’ouvrir dans Aperçu. Vous verrez les mêmes outils d’annotation et options de partage, et vous pourrez enregistrer votre image dans un emplacement différent ou dans un format différent.

Outils de capture d’écran tiers

C’est le tour d’horizon des outils natifs de capture d’écran Windows et MacOS, mais il existe des applications tierces qui peuvent améliorer encore les captures d’écran et les enregistrements et vous offrir plus d’options d’édition. Lightshot et TinyTake (pour Mac et Windows) ont des fonctionnalités d’annotation détaillées, tandis que ShareX (Windows) possède une longue liste d’options de capture, telles que le défilement et la création GIF, en plus de ses outils d’édition.

Comment enregistrer l’écran sur votre PC Windows ou Mac

Une image vaut mille mots, mais une vidéo rapide qui capture exactement ce que vous essayez de faire sur votre PC pourrait être une meilleure solution. Heureusement, faire une vidéo d’écran sur Windows ou MacOS n’est pas plus compliqué que de prendre une capture d’écran.

Enregistrement d’écran sous Windows

Windows dispose d’un outil d’enregistrement intégré appelé Xbox Game Bar. Pour commencer, cliquez sur Démarrer> Paramètres. Sélectionnez Jeux et cliquez sur Barre de jeux. Activez l’option “Enregistrer des clips de jeu, des captures d’écran et diffuser avec la barre de jeu”.

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, ouvrez la barre de jeu en appuyant sur la touche Windows + G. La fenêtre de capture devrait apparaître automatiquement et tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Enregistrer pour démarrer et arrêter l’enregistrement de l’écran.

Si la fenêtre de capture n’apparaît pas, recherchez et cliquez sur l’icône de webcam dans la superposition principale de la barre de jeu pour l’afficher. Ne soyez pas frustré si vous recevez un message étrange qui ressemble à ceci:

Pour l’éviter, je viens de sortir un navigateur web, relancé la Xbox Game Bar (avec Windows Key + G) et commencé quand même à enregistrer, avec un message ennuyeux et tout. (Vous pouvez toujours couper cette petite solution dans votre vidéo finale.)

Enregistrement d’écran sur MacOS

Dans Capture d’écran (Cmd + Maj + 5), vous avez la possibilité d’enregistrer tout l’écran ou une partie sélectionnée (via les deux icônes à droite). Une fois que vous avez sélectionné une option d’enregistrement, le bouton Capture à l’extrême droite se transforme en Enregistrement. Cliquez dessus pour commencer, puis cliquez sur la minuscule icône Stop de la barre de menus de votre Mac pour arrêter. Tout comme dans une capture d’écran, une image / un lien vers votre enregistrement apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran.

Cet article a été initialement publié en 2011 par Melanie Pinola, mis à jour en novembre 2019 par Emily Long, et mis à jour à nouveau le 13 avril 2020 par Emily Long et David Murphy. Nous avons considérablement révisé l’article dans les deux revues, en ajoutant des liens supplémentaires vers des applications tierces, en réécrivant des parties de l’article pour plus de clarté et en suggérant de nouveaux outils et conseils pour prendre des captures d’écran et l’enregistrement d’écran.

Partagez-le avec vos amis!