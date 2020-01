Comment faire une carte de Saint Valentin en toute simplicité avec un fournisseur de carte photo

Chocolats, coeurs de bonbons et fleurs – c’est officiellement la saison romantique et vous savez ce que cela signifie …. La Saint-Valentin arrive!

Et nous savons que la moitié d’entre vous gémissent et la moitié d’entre vous saute de haut en bas dans l’excitation. Et si vous ressentez la pression d’impressionner, une carte de Saint Valentin personnalisée pourrait être juste le ticket.

Une carte-photo est le moyen le plus simple et le plus personnel de montrer à un être cher que vous aimez. Sur mesure, peu coûteux mais tout aussi unique. Et si vous pensez que tout cela semble un peu trop difficile ou intimidant, nous sommes là pour apaiser vos craintes et répondre à toutes vos questions – par où commencer, comment donner à votre carte photo un aspect vraiment professionnel.

Alors continuez à lire afin que nous puissions vous donner nos cinq meilleurs conseils à considérer lors de la conception de la carte de Saint Valentin de vos rêves.

Et bien sûr, si vous recherchez du professionnalisme et un bon rapport qualité-prix, pensez à sélectionner Mixbook. Nous le considérons (et l’avons depuis un certain temps) comme le meilleur fournisseur de cartes photo.

Et bien sûr, si vous recherchez du professionnalisme et un bon rapport qualité-prix, pensez à sélectionner Mixbook. Nous le considérons (et l’avons depuis un certain temps) comme le meilleur fournisseur de cartes photo.

Obtenez le meilleur – Le fournisseur de livres photo n ° 1 de TechRadar

Notre service de carte photo numéro un est Mixbook

Nous pourrions continuer encore et encore à expliquer pourquoi Mixbook est notre fournisseur de cartes photo préféré et absolu, mais toutes les raisons sont très nécessaires et tout aussi importantes pour la conservation d’un chef-d’œuvre. Non seulement Mixbook a des centaines de thèmes et de modèles prêts à l’emploi (la chose personnalisée n’est pas un must et nous savons que ce n’est pas pour tout le monde). Ou si l’originalité est ce que vous recherchez, elle a également une personnalisation approfondie. De plus, la qualité de l’article fini est excellente et le logiciel est ridiculement simple à utiliser.

Voir l’offre

1. Argent, argent, argent

Nous devons admettre que la Saint-Valentin n’est pas bien chronométrée car elle est (généralement) deux semaines avant ou deux semaines après votre paiement. Mais ne vous inquiétez pas – les cartes photo en général sont relativement peu coûteuses, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous ruiner pour déclarer votre amour.

Nous vous recommandons de trouver d’abord un budget avec lequel vous êtes à l’aise, puis de considérer toutes les variables de la taille de la carte, du type de papier au nombre de cartes que vous souhaitez imprimer. Vous pourriez voir ce coût minime de 1,50 $ pour une carte se transformer en 61 $ pour 30 cartes (wow, combien de Saint-Valentin avez-vous!).

Et si vous avez un budget strict, votre meilleur choix serait simplement d’imprimer, car les prix de ses cartes photo sont nettement inférieurs à ceux de la concurrence toute l’année. Vous pouvez obtenir une carte de Saint Valentin pour aussi peu que 0,74 $.

Une dernière chose serait de toujours avoir un œil sur les remises, car ces fournisseurs de cartes photo ont généralement des remises saisonnières.

2. Revenons au début

Ce cadeau est tout au sujet de la romance alors assurez-vous de le montrer! Faites défiler vos anciennes photos avec votre partenaire, pensez à tous les souvenirs que vous avez faits (et réjouissez-vous!).

Prenez votre temps pour choisir vos photos (ou photos) préférées et ce qu’elles représentent pour vous. Ce concept s’applique également si vous envoyez des cartes-photos aux membres de la famille pour leur souhaiter une bonne Saint-Valentin.

Il y a beaucoup à considérer, alors prenez votre temps, peignez-le avec des dents fines et venez à votre carte photo idéale. Si vous recherchez la diversité dans le thème de vos cartes, Snapfish et Mixbook ont ​​une large gamme – du thème romantique aux cartes remplies de jeux de mots.

3. L’amour est dans l’air

Que ce soit pour envoyer des vœux de Saint Valentin heureux ou simplement un cadeau à votre partenaire, le thème est l’amour – vous devez donc vous assurer que la carte photo reflète cela!

C’est là que pour tous les types de créations – vous pouvez vraiment vous déchaîner, que ce soit un collage de photos ou que vous choisissiez différentes couleurs et polices, ces fournisseurs de livres photo ont une gamme infinie d’options. Mixbook a même des photos avec une vraie feuille (faites votre choix entre l’or ou l’argent), ce qui crée un look très unique.

Si vous voulez vraiment composer la romance, Simply to Impress a des cartes en forme de cœur dans toutes les couleurs et tailles et c’est en vente! Vous devrez vous dépêcher car cela se termine Lundi 20 janvier.

Quoi qu’il en soit, passez en revue les albums et les souvenirs de votre smartphone, même s’il s’agissait de clichés rapides – n’oubliez pas de rechercher minutieusement vos médias sociaux (ou les leurs).

4. Le timing est important

Soyons honnêtes, le timing est tout! Personne n’aime rester en attente – donc si vous êtes sous pression, nous vous recommandons de commencer le plus tôt possible.

Même si vous bénéficiez d’une livraison express, l’envoi de vos cartes photo prend du temps – elles doivent être imprimées et cela peut prendre un certain temps en fonction du nombre que vous avez commandé.

Sans oublier, même si vous sélectionnez l’option d’expédition la plus rapide, il y a toujours quelques imprévisibilités qui peuvent se produire. Et il n’y a rien de pire que de passer des siècles à organiser la carte photo parfaite juste pour qu’elle n’arrive pas à temps.

Et il est important que vous le fassiez avec soin, mais si vous êtes pressé par le temps, nous savons que Mixbook a une option express qui (à un coût supplémentaire) peut vous procurer votre carte photo en trois jours ouvrables.

5. Dimensionnement

Bien sûr, cela dépend de ce que vous recherchez et de ce que vous voulez, mais vous devez trouver la taille idéale pour le thème et le type de photo que vous envoyez.

Supposons que vous vouliez avoir un collage de photos soigneusement arrangé avec l’écriture, vous devriez regarder plus d’un 7×10 pour l’adapter.

Cependant, si vous ne cherchez qu’à ajouter une photo, un 5×7 normal conviendrait.

À cet égard, certains fournisseurs de cartes photo peuvent avoir un problème de taille ou une fonctionnalité supplémentaire, disons. Simply To Impress a des formes et des designs de cartes vraiment cool et originaux.