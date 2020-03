Comment faire votre propre masque médical DIY pour le coronavirus – .

Il y a certaines choses que nous devrions tous faire pour ralentir la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus, et rester autant que possible à la maison est en tête de liste.

Inutile de dire qu’il y aura inévitablement des moments où nous n’aurons pas d’autre choix que de quitter la maison et lorsque nous le ferons, un masque facial peut être un outil précieux pour limiter l’exposition.

Les masques faciaux de qualité médicale sont presque impossibles à trouver et il est irresponsable pour le grand public de les utiliser de toute façon – mais vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous pouvez fabriquer vos propres masques faciaux à partir de matériaux courants qui sont toujours expédiés immédiatement à partir de Amazon.

Si vous vivez aux États-Unis, vous avez une décision cruciale à prendre dès maintenant. Si vous êtes responsable et rationnel, vous pouvez vous mettre à l’abri sur place et rester autant que possible à l’intérieur de votre maison, sauf si vous devez absolument sortir pour acheter des articles essentiels ou consulter un médecin. Si vous êtes irresponsable, vous pouvez continuer votre activité et potentiellement mettre votre vie et d’innombrables autres vies en danger. Ce n’est pas exagéré, d’ailleurs – une personne infectée par le nouveau coronavirus peut durer jusqu’à deux semaines sans présenter de symptômes et peut potentiellement être responsable de l’infection de plusieurs dizaines de milliers de personnes au cours de cette période.

Bien sûr, même si vous faites tout ce que vous pouvez pour ralentir la propagation du COVID-19, vous devrez parfois sortir pour aller faire des courses ou peut-être consulter un médecin. Et qu’advient-il du reste de votre famille si vous êtes infecté par le nouveau coronavirus? Pratiquer la distance sociale et se laver les mains en permanence sont de bonnes mesures à prendre, mais rien n’est aussi efficace que de porter un masque facial pour se protéger contre l’infection ou protéger les autres si vous êtes infecté.

Maintenant, voici le problème: les masques faciaux de qualité médicale comme les masques N95 et KN95 sont presque impossibles à trouver en ce moment. Et même si vous en trouvez, il est irresponsable de les acheter pour vous-même car il y a actuellement une telle pénurie parmi les professionnels de la santé de première ligne qui ont un besoin beaucoup plus urgent de masques. Alors, où cela vous mène-t-il?

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il est en fait assez facile de fabriquer vos propres masques médicaux DIY à la maison avec quelques fournitures de base et un tas d’articles que vous avez déjà dans la maison. Nous ne parlons pas d’enrouler un t-shirt autour de votre tête ou quoi que ce soit, nous parlons d’un masque facial légitime qui vous protégera contre les agents pathogènes, y compris le nouveau coronavirus. Sera-t-il aussi efficace qu’un véritable masque facial de qualité médicale? Pas tout à fait, mais c’est beaucoup plus proche que vous ne le pensez grâce aux matériaux impliqués. Les professionnels de la santé qui n’ont pas accès aux masques sont invités par des experts à se couvrir le visage avec n’importe quoi – y compris des foulards et des chemises – parce que quelque chose vaut mieux que rien. Inutile de dire que ces masques de bricolage sont infiniment plus efficaces qu’un foulard.

Mis à part les choses que vous avez probablement déjà autour de votre maison, il n’y a vraiment que deux choses que vous devrez acheter et elles se trouvent toutes les deux en stock et expédiées en ce moment depuis Amazon. Le premier est un filtre à air plissé MERV 13 qui piège et bloque les minuscules particules, y compris les allergènes et les virus, et le second est une feuille de charbon actif à charbon actif pour filtres à air. La seule autre chose dont vous pourriez avoir besoin est un pistolet à colle chaude si vous n’en avez pas déjà un quelque part, bien que vous puissiez probablement faire preuve de créativité et vous en passer si vous en avez besoin. Cela dit, vous pouvez obtenir un pistolet à colle chaude sur Amazon dès maintenant pour seulement 12 $.

Voici la liste complète des fournitures et du matériel dont vous aurez besoin:

Vous trouverez ci-dessous une simple vidéo sur YouTube qui vous guide tout au long du processus. C’est très facile à faire soi-même – en fait, vous n’avez même pas besoin de coudre quoi que ce soit. En faire un tas pour vous et pour votre famille est une idée fantastique et cela pourrait faire la différence entre être infecté par le nouveau coronavirus ou propager COVID-19, ou aider à aplatir la courbe et à ralentir la propagation de cette pandémie mortelle.

Nous avons déjà partagé ces informations et elles étaient très populaires, mais nous les partageons à nouveau maintenant parce que plus il y a de gens qui prennent des initiatives et aident à ralentir la propagation de ce virus mortel, plus tôt nous serons tous en sécurité à nouveau.

