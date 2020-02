comment fonctionne la tentative de fraude et quels sont les risques

Les e-mails et les SMS ne sont pas toujours fiables. En fait, il peut arriver de rencontrer des communications d’agresseurs qui en profitent pour essayer de tromper les utilisateurs, surtout s’ils détiennent des cartes de crédit ou vérifient des comptes. Il existe de nombreux cas dans lesquels les communications se présentent comme des messages officiels envoyés par des banques ou d’autres sociétés uniquement pour gagner en crédibilité et donc pour persuader les victimes de la meilleure façon. Ces messages sont également accompagnés de ces communications consistant en des invitations à collecter des coupons de réduction ou des prix; ou pour participer à des loteries qui attireraient l’attention de tous. malheureusement il est toujours bon de se méfier et renonçant aux propositions reçues, bien qu’apparemment intéressant, le jeu n’en vaut pas la chandelle, au contraire.

Phishing: qu’est-ce que c’est et quels sont les risques!

Jusqu’à présent, nous avons brièvement énuméré quels sont les messages par lesquels une tentative de fraude en ligne est présentée et qui peuvent entraîner des risques importants: le phishing. Cette arnaque a d’autres fonctionnalités qui vous permettent de la démasquer sans laquelle il serait impossible pour les malfaiteurs de terminer le coup.

Nous nous référons, par exemple, au liens frauduleux utilisé pour envoyer des victimes sur des pages frauduleuses, apparemment identiques à celles officielles des corps visés. Ou en présence de fichiers joints que vous êtes invité à télécharger. Mais surtout à la demande plus ou moins explicite de fournir des informations sensibles en ligne, tels que: nom, prénom, informations d’identification, mot de passe et numéros de téléphone.

Une telle demande agit comme un signal d’alarme car il est impossible d’être reçu par de véritables institutions bancaires fiables ou d’autres sociétés. Par conséquent, dans ce cas, il est recommandé d’ignorer ce qui est rapporté par le message reçu et de ne pas fournir les données demandées.