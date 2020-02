Comment fonctionne réellement la technologie Deepfake

Comme couverture de deepfake la technologie devient plus répandue, il est raisonnable de se demander comment ces vidéos fonctionnent même. Les progrès de la capture de mouvement et de la reconnaissance faciale au cours de la dernière décennie ont été stupéfiants – et terrifiants. Ce qui était auparavant réservé aux seuls informaticiens et studios de cinéma les mieux financés est désormais un outil entre les mains des médias et des médias d’État.

Par définition, les deepfakes sont des vidéos dans lesquelles le visage et / ou la voix d’une personne sont remplacés par ceux d’une autre personne par une IA. La technologie sous-jacente et les processus d’apprentissage automatique ont gagné en popularité au début des années 90, évoluant d’un domaine de la recherche universitaire. Le terme lui-même, une combinaison des mots «apprentissage profond» et «faux», est né sur Reddit en 2017. Après un passage controversé comme moyen de fabriquer des vidéos pornographiques sur Reddit, les deepfakes sont apparus comme une source de divertissement en ligne, et une effrayante rappel des dangers d’Internet.

Le processus de création d’un deepfake a changé au fur et à mesure que diverses applications et logiciels gratuits pénètrent dans l’espace public, mais le concept sous-jacent des vidéos deepfake plus élaborées suit les mêmes principes. Il y a généralement un autoencodeur et un réseau contradictoire génératif (GAN). En termes extrêmement simples, l’autoencodeur est un moyen pour un ordinateur de voir un visage et de décider de toutes les façons dont il peut “animer”. Il traite la façon dont ce visage clignerait des yeux, sourit, sourit, etc. Le GAN est un système par lequel les images de l’autoencodeur sont comparées aux images réelles de la personne ciblée. Il rejettera les images inexactes, provoquant davantage de tentatives et le cycle se poursuivra indéfiniment, progressant vers une recréation “parfaite” de la personne. En résumé: un robot fait une image des expressions faciales d’une personne, un autre lui dit si les expressions semblent fausses, et ils discutent jusqu’à ce que toutes les images soient presque parfaites.

Comment les Deepfakes sont utilisés aujourd’hui

À ses débuts, l’utilisation publique de la technologie Deepfake était exclusive à un thread Reddit désormais interdit, mais c’est rapidement devenu un autre moyen de créer des vidéos pour Internet. Les deepfakes les plus courants de nos jours sont des vidéos où un célèbre film a remplacé l’acteur principal par quelqu’un d’autre. La majorité des deepfakes viraux sont principalement des vidéos inoffensives faisant des choses comme transformer Bill Hader en Tom Cruise.

Cependant, des deepfakes plus néfastes ont gagné en popularité ces dernières années. Des vidéos virales profondément enracinées de dirigeants politiques comme la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi et le président russe Vladimir Poutine, ont montré les dangers potentiels de fausses vidéos convaincantes. Ces types d’incidents ont déclenché de nombreuses campagnes visant à interdire – ou du moins à accroître la sensibilisation – aux technologies de contrefaçon. Les médias sociaux ne sont pas étrangers à la technologie deepfake après que des soupçons ont surgi sur le programme FaceApp à la mode de l’année dernière, que les gens avaient l’habitude de voir leurs photos modifiées pour les faire paraître plus vieilles. Alors que la plupart des allégations selon lesquelles l’application est nuisible étaient exagérées, l’indignation du public face aux dangers d’un réseau de neurones avec accès aux visages de tous illustre clairement la menace potentielle de la technologie deepfake.

Alors que les deepfakes continuent d’être utilisés pour le divertissement, le harcèlement et les études universitaires, il est peu probable que nous ayons vu la dernière histoire de deepfake viral. Espérons que la technologie qui détecte deepfakes progresse à un rythme équivalent.

