comment fonctionnent les deux tentatives de fraude en ligne

Les deux tentatives de fraude en ligne cachées derrière des courriels et des SMS révélés par des attaquants qui visent à voler les données sensibles des victimes sont appelées: phishing et smishing. La différence entre les deux arnaques ne concerne que l’outil utilisé pour circuler, et donc: le courriel, en cas de phishing; et SMS en cas de smishing. La stratégie employée par les malfaiteurs pour mener l’attaque reste donc inchangée, comme, dans la plupart des cas, la structure des communications derrière lesquelles se cachent les tentatives de fraude.

Phishing et Smishing: voici comment éviter les deux escroqueries en ligne!

Afin de protéger vos données personnelles, vos cartes de crédit et vos comptes chèques, vous devez apprendre à échapper aux tentatives de fraude en ligne.

Arnaques en ligne, en particulier hameçonnage et smishing, se présentent presque toujours de la même manière; à travers des messages structurés pour tromper psychologiquement les victimes, les persuader et les intimider au point de les inciter à autoriser sans le savoir le vol. Chaque message frauduleux, en effet, contient des informations qui attirent l’attention de la victime potentielle et la convainc ensuite de fournir des données sensibles, à insérer dans des pages de clone spécialement créées, capables de voler ce qui a été saisi.

Malheureusement, nous n’avons pas encore pu arrêter de telles tentatives de fraude et limiter efficacement leur propagation. Mais heureusement, il est possible prévenir les attaques ne suivre que des conseils simples, par exemple: en détectant la présence de liens ou de fichiers joints dans les messages reçus, surtout s’ils sont précédés de l’invitation à les utiliser pour la saisie de données; identifier l’adresse d’origine du message; et en évitant de toute façon de fournir des informations sensibles.