Comment fonctionnent les mises à jour de sécurité étendues de Windows 7?

Plus tôt cette année, Microsoft a réussi à mettre fin au «support étendu» pour Windows 7 et cessera de recevoir des mises à jour de sécurité, pour lesquelles il existe un moyen d’éviter cela et cela signifie payer pour les «mises à jour de sécurité étendues».

Voici quelques conseils de fin de vie et une assistance pour Windows 7. Vous devez garder cela à l’esprit lorsque vous achetez des mises à jour étendues pour ce système d’exploitation.

Windows 7 a pris soin de quitter le “support étendu”. Pour lequel Microsoft cessera d’émettre des mises à jour de sécurité de routine et les développeurs de logiciels devront éventuellement le prendre en charge avec les versions logicielles récentes.

Il est possible que le nouveau matériel ne fonctionne pas dans Windows 7. Surtout si les fabricants de matériel ne font pas le travail pour le prendre en charge spécifiquement. Fondamentalement, il revient à nouveau à Windows XP.

En revanche, Windows 7 peut avoir plus de résistance. Cependant, les développeurs de logiciels et de matériel l’ont progressivement abandonné. Plus de failles de sécurité pourraient être trouvées dans ce système car bon nombre des mêmes failles trouvées dans Windows 10 pourraient affecter Windows 7. Et Microsoft ne les corrigera pas.

Cet ancien système d’exploitation sera moins sécurisé, c’est pourquoi Microsoft en avertit les gens depuis des années et la date est encore à venir. Microsoft peut publier des mises à jour de sécurité gratuites. Windows 7 peut prendre en charge le message de date de fin sur le bureau.

Des mises à jour de sécurité étendues peuvent être publiées dans Windows 7 à tout moment

Une chose que Windows XP a enseignée est que Microsoft peut malgré tout publier des mises à jour de sécurité pour Windows 7. Même l’année dernière, cinq ans après l’expiration du support, Microsoft a fait un pas étrange en publiant une mise à jour de sécurité pour Windows XP.

En surface, le processus de mise à jour de Windows XP aurait été fermé pendant longtemps. Les utilisateurs de Windows XP doivent donc télécharger et installer cette mise à jour manuellement.

Microsoft n’a pas réussi à réparer tous les trous de sécurité pour Windows XP. La société n’est pas non plus en mesure de corriger pour Windows 7. Ces trous particulièrement mauvais, comme la faille de Windows XP. Ils pourraient permettre à un ver de se propager sur Internet infectant toutes les machines Windows XP.

Cela pourrait être corrigé, mais vous ne pouvez pas compter sur l’obtention de mises à jour de sécurité pour la plupart des failles de correctifs Microsoft dans les autres versions de Windows.

Les organisations peuvent obtenir des mises à jour de sécurité étendues

L’utilisateur moyen d’un ordinateur domestique doit laisser Windows 7 derrière lui et passer à une version moderne et compatible de Windows. Comme c’est le cas avec Windows 10.

Dans le cas où vous disposez d’un logiciel ou d’un matériel qui nécessite Windows 7, vous devez envisager d’isoler cette machine Windows 7 d’Internet. Sinon, vous devez exécuter ce logiciel sur un ordinateur virtuel avec une version moderne de Windows.

Les entreprises qui ont besoin de plus de temps avant de nouvelles mises à jour. Vous devez savoir que Microsoft vend des «mises à jour de sécurité étendues». Ce qui signifie que Microsoft continuera de créer des mises à jour de sécurité mais vous ne les obtiendrez que si vous les achetez.

Ceci est conçu comme une ressource provisoire car ces mises à jour deviendront plus coûteuses chaque année. Microsoft souhaite que les entreprises, les gouvernements et d’autres organisations migrent vers une version plus moderne de Windows. Afin d’encourager ce coût financier.

Les utilisateurs ordinaires ne pourront pas les acheter

Compte tenu des circonstances, l’utilisateur ordinaire de Windows 7 ne pourra pas acheter ces mises à jour. Ils ne sont disponibles que pour les entreprises et autres organisations.

L’une des bonnes nouvelles est qu’au lieu d’être disponible uniquement pour les grandes entreprises avec des accords de licence en volume. Les mises à jour de sécurité étendues de Windows 7 seront disponibles pour les entreprises de toute taille. Même les petites ou moyennes entreprises.

Microsoft ne vendra pas directement ces mises à jour.

et ne sera pas disponible via les canaux de vente au détail normaux. Communément

ce sont les soi-disant partenaires de support Microsoft.

Combien coûteront les mises à jour de sécurité étendues?

Ce n’est pas parce que vous pouvez l’obtenir que vous le devriez. Microsoft n’a pas publié de liste de prix publique. Les organisations qui ont Windows 7 Entreprise auront un coût estimé à 25 $ par appareil au cours de la première année. Et 50 $ par appareil la deuxième année.

Par la suite, le prix pourrait augmenter considérablement pour atteindre 100 $ par appareil au cours de la troisième année. Il s’agit d’un “plug-in” pour un contrat de licence en volume Windows.

Les organisations avec des appareils Windows 7 Pro pourraient payer 50 $ par appareil la première année. 100 $ par appareil dans le deuxième et 200 $ par appareil dans le troisième. Ce qui ne nécessitera pas de contrat de licence en volume.

La documentation de Microsoft indique qu’un achat minimum n’est pas requis, vous ne pouvez donc techniquement payer que les mises à niveau pour un seul appareil. Avec Windows 7 toujours installé sur plus de 35% des ordinateurs. De nombreuses organisations paieront certainement ces mises à jour de sécurité étendues.

Cependant, si vous êtes un utilisateur à domicile, vous pouvez toujours apporter votre mise à jour à Windows 10 gratuitement. Bien que Microsoft ne publie pas cette astuce.