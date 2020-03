Comment formater / réinitialiser Windows 10 à l’état d’usine

Si votre ordinateur Windows 10 est lent ou ne fonctionne pas correctement, l’un des moyens les plus sûrs et les plus rapides pour résoudre le problème est de formater ou réinitialisation d’usine. Le processus de réinitialisation de Windows 10 est également recommandé si vous souhaitez vendre votre ordinateur.

Avant de commencer le processus de réinitialisation d’usine, assurez-vous de sauvegarder vos fichiers importants, tels que des photos, des vidéos ou des documents. Sinon, vous perdrez ces données sans pouvoir les récupérer.

Lorsque vous êtes prêt à effectuer la réinitialisation d’usine sur votre PC Windows 10, accédez au menu Démarrer et cliquez sur Paramètres.

Une fenêtre de configuration s’ouvre, où vous devez sélectionner l’option Mise à jour et sécurité.

Ensuite, dans le menu de gauche, sélectionnez l’option Récupération.

Maintenant, cliquez sur le bouton “Démarrer” sur Réinitialiser ce PC.

Une fois le bouton Démarrer enfoncé, la fenêtre “Réinitialiser ce PC” apparaît. Vous aurez le choix entre deux options:

Gardez mes fichiers: Cette option conservera tous vos fichiers personnels, mais supprimera les applications installées et les paramètres système.Supprimer tout: Cela effacera complètement votre PC Windows 10, comme le formatage.

Choisissez l’option qui vous convient le mieux, bien que si vous voulez vous assurer de résoudre tous les problèmes de votre Windows 10, soit en raison de la lenteur, des logiciels malveillants, etc. la meilleure option est de tout supprimer.

Dans la fenêtre suivante, vous verrez un message qui vous indique ce qui se passera au redémarrage de votre ordinateur. Ce message sera différent selon la méthode que vous avez choisie à l’étape précédente.

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton “Réinitialiser”.

Votre ordinateur Windows 10 commencera à réinitialiser à l’état d’usine. Cela peut prendre plusieurs minutes, alors ne soyez pas pressé. Une fois le processus terminé, votre ordinateur redémarrera.

Comme vous l’avez vu, il est très facile de réinitialiser Windows 10 à l’état d’usine.